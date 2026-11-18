El Comando Central de Estados Unidos advirtió que interceptará embarcaciones que reciban transferencias de carga vinculadas con puertos iraníes.

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El Ejército de Estados Unidos advirtió que podrá interceptar, abordar, desviar e incluso capturar embarcaciones que reciban mercancías de barcos vinculados con puertos o zonas costeras de Irán, aunque las operaciones de transferencia se realicen en aguas internacionales. La disposición, comunicada por el Comando Central estadounidense (CENTCOM), busca impedir que Teherán utilice operaciones de intercambio de carga entre buques para sortear el bloqueo naval impuesto por Washington a sus exportaciones.

La advertencia fue difundida este miércoles mediante una actualización de las instrucciones dirigidas a las embarcaciones que operan en la región. El organismo militar estableció que los barcos que reciban mercancías mediante transferencias de una nave alcanzada por las restricciones podrán ser considerados parte de una maniobra para evadir el cerco, incluso si nunca ingresaron en aguas territoriales iraníes ni atracaron en sus instalaciones portuarias.

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“Esas embarcaciones pueden ser detenidas, abordadas, desviadas, capturadas o dirigidas a regresar al puerto iraní del que procedía la carga”, precisó el CENTCOM. El comunicado también advirtió que los capitanes que desobedezcan instrucciones legales de las fuerzas encargadas de hacer cumplir el bloqueo podrían enfrentar medidas coercitivas, incluido el empleo de la fuerza conforme a las normas jurídicas aplicables.

Las fuerzas militares encargadas del cerco naval aplicarán medidas coercitivas contra los capitanes que desobedezcan sus instrucciones. (@CENTCOM)

La decisión apunta especialmente a las operaciones conocidas como transferencias de barco a barco, utilizadas en el comercio marítimo para trasladar petróleo y otros productos sin necesidad de que la embarcación receptora visite el puerto de origen. Este mecanismo puede dificultar el seguimiento del destino y la procedencia de los cargamentos, por lo que Washington busca extender los controles más allá de los buques que salen directamente de instalaciones iraníes.

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El bloqueo naval estadounidense fue establecido inicialmente el 13 de abril y suspendido en junio, después de que Washington y Teherán alcanzaran un entendimiento preliminar. Sin embargo, la falta de avances en ese proceso llevó a la Administración estadounidense a restablecer las restricciones el 14 de julio.

Desde entonces, las limitaciones han afectado especialmente la capacidad de Irán para comercializar petróleo. Según información de inteligencia marítima y fuentes de seguridad, las exportaciones de crudo permanecieron prácticamente paralizadas durante varios meses. Pese a ello, el país consiguió mantener algunos envíos de gas licuado de petróleo y combustible para aviones.

Drones iraníes

La ampliación de las medidas coincide con un nuevo deterioro de la seguridad en el golfo Pérsico. Este miércoles, el CENTCOM desmintió que drones iraníes hubieran destruido un sistema de radar estadounidense instalado en una base de Baréin, como había asegurado la Guardia Revolucionaria Islámica.

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El organismo militar estadounidense desmintió la destrucción de un sistema de radar en Baréin tras un ataque con drones iraníes. (Vladyslav Musiienko / AFP)

“Es falso”, respondió el comando militar en un mensaje publicado en X. Según su versión, los aparatos lanzados contra el territorio bareiní fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos. También confirmó que no hubo daños en los equipos militares ni efectivos estadounidenses heridos.

“Todos los militares estadounidenses se encuentran a salvo y han sido contabilizados”, agregó el organismo, que aseguró que sus unidades y las fuerzas aliadas mantienen un elevado nivel de vigilancia ante posibles nuevos ataques.

La confrontación también se desarrolla en torno al estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el transporte internacional de hidrocarburos. En los últimos días, Estados Unidos bombardeó posiciones militares iraníes en sectores de la costa y en la isla de Qeshm, mientras Teherán reivindicó operaciones con drones contra instalaciones estadounidenses en Baréin y Kuwait.

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El despliegue militar norteamericano en la región también aumentó. El CENTCOM confirmó la llegada del portaviones USS Theodore Roosevelt, que se sumó a los USS George Washington y USS George H.W. Bush, además de otras unidades navales involucradas en las operaciones contra los puertos iraníes.

En paralelo, el jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, aseguró que las fuerzas armadas permanecen preparadas para responder ante cualquier nueva ofensiva estadounidense. El militar afirmó que Teherán sigue de cerca los movimientos de sus adversarios y advirtió que habrá represalias si Washington vuelve a atacar el territorio de la República Islámica.

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El portaviones USS Theodore Roosevelt llegó a la región para sumarse a las operaciones navales estadounidenses. (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

Las autoridades estadounidenses también manifestaron preocupación por las amenazas que podrían extender el conflicto fuera de Oriente Medio. El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, informó ante el Congreso que los riesgos de atentados mortales atribuidos a Irán, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, aumentaron sustancialmente.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, denunció que actores vinculados con el Gobierno iraní y grupos informáticos simpatizantes de Teherán dirigieron ataques contra redes estadounidenses de infraestructuras críticas desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero.

Mullin explicó que las operaciones identificadas hasta ahora tuvieron principalmente efectos limitados sobre instalaciones industriales con sistemas de protección deficientes. Sin embargo, advirtió que las vulnerabilidades existentes podrían permitir interrupciones de mayor alcance.

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Clayton, en tanto, descartó que las recientes fallas informáticas registradas en entidades financieras, compañías aéreas, organismos gubernamentales y Microsoft fueran consecuencia de operaciones cibernéticas iraníes o de otro Estado extranjero. “Lo hemos investigado a fondo”, sostuvo ante los legisladores.