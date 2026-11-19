Google estaría trabajando en Android Fast Switch, una función que permitiría usar el mismo número en dos celulares simultáneamente. (Imagen de archivo/Google)

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Google trabaja en una herramienta que permitiría usar un mismo número de teléfono en dos celulares Android de forma simultánea, según hallazgos de Android Authority en el código de la aplicación Administrador de SIM. La función, bautizada como Android Fast Switch, transferiría de manera automática el acceso celular al dispositivo que el usuario tenga en uso en cada momento.

El hallazgo surge de cadenas de texto detectadas en una actualización reciente de la app, que describen el funcionamiento previsto del sistema. De acuerdo con esa descripción, Fast Switch operaría en segundo plano sin que el usuario deba intervenir de forma manual cada vez que cambie de dispositivo.

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La función recordaría al mecanismo que Apple incorporó con iOS 27 bajo el nombre de iPhone Handoff, que permite compartir una línea telefónica entre varios iPhone. Esa herramienta de Apple funciona únicamente con eSIM y, por el momento, solo está disponible en algunos operadores, como T-Mobile en Estados Unidos y EE en Reino Unido, según consignó Techradar.

Apple ya ofrece una función similar, iPhone Handoff, disponible desde iOS 27 solo con eSIM.

Actualmente, los usuarios de Android ya pueden transferir una eSIM de un teléfono a otro, aunque ese proceso requiere pasos manuales. La diferencia central que ofrecería Fast Switch radica en la automatización: la transferencia del acceso celular se realizaría sin intervención del usuario, de manera continua entre los dispositivos vinculados.

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Requisitos y posibles restricciones de la función

Para que Fast Switch funcione, ambos teléfonos deberían iniciar sesión con la misma cuenta de Google y aceptar una solicitud de vinculación para compartir la información de la línea. Las cadenas de texto encontradas también sugieren que podría ser necesario usar manualmente una tarjeta SIM en un dispositivo al menos una vez antes de habilitar el uso compartido.

Google advertiría además que no todas las tarjetas SIM serían compatibles con esta función, aunque no se precisaron los criterios ni el alcance de esas restricciones. Otro punto señalado en el código es que Fast Switch está pensado para que una misma persona administre varios teléfonos propios, y no para añadir servicio al dispositivo de otra persona a bajo costo.

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Ambos teléfonos deberán iniciar sesión con la misma cuenta de Google para compartir la línea. (Europa Press)

Preguntas pendientes sobre su implementación

Entre las incógnitas que persisten se encuentra si el historial de llamadas se mostrará únicamente en el teléfono que se esté usando en ese momento o si se sincronizará de forma automática entre ambos dispositivos al alternar entre ellos. Tampoco se sabe si Fast Switch estará disponible en todos los celulares Android o si, como ocurre con otras funciones de Google, se limitará inicialmente a los dispositivos Pixel.

Tampoco existe información sobre la fecha de lanzamiento. El hecho de que las cadenas de texto ya figuren en el código de la aplicación Administrador de SIM sugiere que el desarrollo se encuentra en una etapa avanzada, aunque ni Google ni los medios que detectaron la función precisaron un cronograma de disponibilidad pública.

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Novedades de Android 17

El posible desarrollo de Fast Switch se suma a los cambios que Google introdujo con Android 17, cuyo despliegue global comenzó en junio para los teléfonos Pixel. Esa actualización incorporó ventanas flotantes denominadas App Bubbles, un modo de juego para dispositivos plegables, límites de consumo de memoria RAM para mejorar el rendimiento y nuevas funciones de privacidad, como el acceso de un solo uso a la ubicación y un selector que permite compartir un único contacto en lugar de toda la agenda.

Android 17 ya incorporó cambios de privacidad y multitarea. (Europa Press)

El sistema también reforzó la seguridad biométrica en la herramienta Find Hub y bloqueó los intentos repetidos de adivinar el PIN de desbloqueo. La llegada a otros fabricantes se realizará de manera progresiva durante el resto de 2026 y principios de 2027.

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