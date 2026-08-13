La defensa en el juicio de Charlie Kirk rechaza la pena de muerte porque el tirador “dio en el blanco” y no puso en peligro a otros

La defensa busca que el juez Tony Graf elimine el agravante con el que la fiscalía intenta justificar la pena máxima en Utah (Rick Egan/Pool vía Reuters).

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La defensa de Tyler Robinson pidió a la Justicia de Utah que descartara la pena de muerte en el caso por el asesinato de Charlie Kirk. Según sus abogados, el acusado disparó una sola vez, “dio en el blanco” y no puso en riesgo a otras personas durante el ataque ocurrido en la Universidad del Valle de Utah.

De acuerdo con ABC 4, la defensa solicitó que el magistrado eliminara el agravante con el que los fiscales buscan justificar la pena máxima, al entender que no existen pruebas suficientes de que Robinson supiera que su conducta creaba un “gran riesgo” de muerte para terceros.

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El planteo quedó expuesto en un nuevo escrito judicial de 41 páginas, a pocas semanas de que el juez Tony Graf retome la audiencia preliminar y defina si el expediente avanza a juicio, indicó FOX 4.

La defensa niega riesgo para terceros

Los abogados de Robinson afirmaron que “no hubo amenazas para otras personas” y que el trayecto del proyectil no atravesó a la multitud, sino que pasó por encima del público antes de impactar en Kirk. Los abogados remarcaron que se disparó un solo tiro y que ninguna otra persona resultó herida, reportó Associated Press.

Al mismo tiempo, negaron que hubiera asistentes dentro de la línea de fuego. Por consiguiente, detallaron que la persona que formulaba preguntas en el acto no se encontraba en una trayectoria directa del disparo y que tampoco había gente ubicada de forma inmediata detrás de la carpa donde estaba Kirk, precisó ABC 4.

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Los letrados señalaron que el Estado “no logró establecer causa probable” para demostrar que el tirador “creó deliberadamente un gran riesgo de muerte para una persona distinta de Charlie Kirk y de sí mismo”.

Anteriormente, los fiscales habían sostenido que el hecho de que el rifle estuviera cargado con cuatro balas demuestra que el acusado contemplaba la posibilidad de fallar el disparo y, de ese modo, poner en peligro a otras personas. Sin embargo, la defensa respondió que “es igual de probable que el tirador no creyera que iba a errar”.

Los abogados de Tyler Robinson sostuvieron que el acusado disparó una sola vez y que no puso en riesgo a otras personas en la Universidad del Valle de Utah (Francisco Kjolseth/The Salt Lake Tribune vía AP, Pool).

La discusión sobre el móvil del crimen

La hipótesis de los investigadores indica que el atacante abrió fuego desde la terraza de un edificio situado a unos 128 metros (140 yardas) del lugar donde Kirk hablaba ante una multitud de cerca de 3.000 personas en Orem, en el estado de Utah, el 10 de septiembre.

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La fiscalía de Utah argumentó el mes pasado que existían pruebas “abrumadoras” contra Robinson, entre ellas un ADN que lo vincula con el arma presuntamente utilizada y confesiones atribuidas al acusado.

Respecto al motivo detrás del crimen, la parte acusadora alega que Robinson eligió a Kirk por sus posiciones políticas, lo que respalda su pedido de incorporar agravantes adicionales a la acusación, consignó Associated Press.

Asimismo, los investigadores afirman que el acusado le dijo a su compañero de vivienda, Lance Twiggs, que mató al activista conservador porque “ya había tenido suficiente de su odio”.

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Lance Twiggs, compañero de vivienda y pareja de Tyler Robinson al momento del crimen, declaró en la causa (Spenser Heaps/Pool vía REUTERS).

La defensa replicó en su escrito que esa frase aislada no alcanza para establecer el móvil, sobre todo porque los registros del departamento, las computadoras y el teléfono del acusado no aportaron más elementos que confirmaran esa motivación.

Los fiscales vinculan ese posible móvil con las posturas públicas de Kirk contra el matrimonio entre personas del mismo sexo y la transición de género, dado que esas posiciones contrastaban con con la situación personal de Robinson, quien mantenía una relación sentimental con Twiggs.

El compañero declaró que por entonces evaluaba iniciar una transición, aunque también aseguró que el acusado no solía hablar con frecuencia sobre cuestiones de género o derechos LGBTQ+, informó Associated Press.

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A su vez, agregó ante los investigadores que nunca había oído a Robinson mencionar a Kirk antes del tiroteo.

Los investigadores vinculan el asesinato de Charlie Kirk con sus posiciones políticas, pero la defensa dice que no hay pruebas suficientes sobre el móvil (Rick Egan/Pool vía Reuters).

Cómo sigue el caso contra Tyler Robinson

Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades un día después del crimen y está acusado de homicidio agravado. Aún no presentó una declaración formal de culpabilidad o inocencia, según FOX 4.

La audiencia preliminar, que se extendió durante una semana en julio, continuará el 1 de septiembre. Ese día, las partes presentarán sus alegatos finales y el juez Tony Graf resolverá si el caso queda en condiciones de ir a juicio y con qué cargos.

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La pausa entre audiencias buscó dar tiempo a fiscales y defensores para revisar la transcripción judicial y presentar escritos sobre la existencia de causa probable para el juicio por jurados.

Antes de esa instancia, la fiscalía tiene plazo hasta el 18 de agosto para responder a los nuevos argumentos de la defensa.