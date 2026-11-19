Stephen Baldwin reconoce que Hailey Bieber lo impulsó a revisar su salud. (Créditos: Grosby)

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Stephen Baldwin compartió detalles sobre un problema de salud que derivó en una intervención cardíaca, luego de que los médicos detectaran una obstrucción del 90 % en una de sus principales arterias.

En una entrevista con la revista People, el intérprete explicó que fue diagnosticado con enfermedad de las arterias coronarias y que necesitó someterse a una angioplastia con colocación de un stent para restablecer el flujo sanguíneo.

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El actor describió la experiencia como un acontecimiento que cambió su manera de entender su salud y reconoció que su hija, Hailey Bieber, tuvo un papel importante para que prestara atención a sus antecedentes familiares y acudiera a revisiones médicas.

“De la nada, Hailey me miró y me dijo: ‘Oye, sabes lo de la aorta de tu papá, ¿alguna vez te la revisaste?’. La miré y le respondí: ‘No necesito revisarme la aorta. Mi papá murió porque fumaba en pipa’”, recordó.

Stephen Baldwin contó que Hailey lo animó a realizarse estudios.

El padre de Stephen Baldwin, Alexander Rae Baldwin II, falleció a los 55 años. De acuerdo con el relato, padeció cáncer de pulmón y también presentó un aneurisma aórtico, una dilatación anormal de la pared de la aorta.

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Después de aquella conversación, el actor aceptó someterse a evaluaciones médicas y permaneció bajo seguimiento durante aproximadamente cuatro años.

Sin embargo, durante el verano de 2026 comenzó a experimentar una sensación inusual en el pecho que posteriormente motivó nuevas consultas.

Los síntomas que llevaron al diagnóstico

Stephen Baldwin explicó que inicialmente sintió una especie de aleteo o cosquilleo en el pecho, justo encima del corazón. Describió la sensación como algo parecido a pasar una pluma sobre la piel, debajo del músculo pectoral.

El episodio duró algunos minutos y volvió a presentarse varias horas después. Al día siguiente, la molestia continuó, por lo que decidió comunicarse con su médico después de experimentar el síntoma durante aproximadamente 48 horas.

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Stephen Baldwin relató tuvo síntomas inusuales antes de descubrir el verdadero diagnóstico. (Shutterstock)

Su médico lo remitió con un cardiólogo, quien le recomendó acudir a un hospital lo antes posible.

Allí le realizaron distintos estudios, entre ellos análisis de sangre, una tomografía computarizada y un ultrasonido. Los resultados confirmaron que tenía enfermedad de las arterias coronarias.

Esta afección se produce cuando las arterias coronarias, encargadas de suministrar sangre al corazón, se estrechan debido a la acumulación de sustancias como grasas, colesterol y otras placas en sus paredes.

Esta condición puede reducir el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Durante un procedimiento diagnóstico, los especialistas detectaron que una de las arterias de Baldwin presentaba una obstrucción del 90%.

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Las arterias de Stephen Baldwin estaban obstruidas casi en su totalidad. Shutterstock

Ante este resultado, realizaron una angioplastia y colocaron un stent, un pequeño dispositivo que permite mantener abierta la arteria y facilitar el paso de la sangre.

Al conocer la gravedad de la obstrucción, Baldwin reconoció que la noticia le provocó una reacción emocional, especialmente porque no había identificado previamente un problema de esa magnitud.

“Empiezas a pensar en todas esas cosas que podrían haber pasado. Eso cambió mi vida porque pensaba que estaba bien. Espero poder contribuir a comunicar la importancia de los estudios para detectar placas, los controles de colesterol y todo lo relacionado con eso”, comentó a People.

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Stephen Baldwin desea hacer conciencia en las personas para que no descuiden su salud. (Créditos: Grosby)

También explicó que la acumulación de calcio y la formación de la obstrucción no ocurrieron de manera repentina, sino que fueron procesos que se desarrollaron durante varios años.

El actor calificó lo sucedido como una llamada de atención y expresó su intención de hablar públicamente sobre la importancia de realizarse revisiones médicas.