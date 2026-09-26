Un informe sobre el asesinato de Charlie Kirk expone fallas graves de seguridad en Utah Valley University

Un informe externo reveló que Utah Valley University no realizó una evaluación formal de seguridad antes del acto del activista Charlie Kirk. (Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via REUTERS)

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Un informe externo reveló que Utah Valley University no realizó ninguna evaluación formal de seguridad antes del acto en el que el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre de 2025, y que delegó decisiones críticas en la organización que lo convocó, Turning Point USA (TPUSA). El documento, publicado el 25 de septiembre de 2026, identifica una cadena de omisiones que facilitaron que un francotirador ubicado a más de 122 metros disparara sin ser detectado.

La universidad tampoco elaboró un plan escrito de acción para el evento ni garantizó la coordinación entre su policía del campus y el equipo de seguridad privado de Kirk. El informe concluye que esas decisiones resultaron determinantes para el desenlace fatal.

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La universidad cedió a la presión de Turning Point USA y eligió un lugar de alto riesgo

En agosto de 2025, funcionarios de Utah Valley University (UVU) expresaron reservas sobre realizar el acto en un patio exterior rodeado de edificios altos y pasarelas elevadas. Propusieron espacios alternativos, entre ellos varios lugares cerrados que ofrecían mayores condiciones de control. Un representante de TPUSA insistió en el patio porque Kirk ya había estado allí antes y la organización conocía el lugar. La universidad accedió.

Charlie Kirk falleció a causa de un disparo efectuado desde una azotea ubicada a más de 122 metros del escenario. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)

“En nuestra evaluación, esas decisiones fueron determinantes”, señala el informe, preparado por consultores externos de forma independiente. Ese espacio abierto, según el documento, generaba “consideraciones significativas para las operaciones de protección”, dado que los edificios circundantes ofrecían líneas de visión directas hacia el lugar donde el activista habló ante una multitud de cerca de 3.000 personas.

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La planificación ignoró los riesgos de las azoteas y dejó vacíos de coordinación

El informe establece que el proceso de planificación no incluyó una evaluación documentada de líneas de visión, una reunión de coordinación previa al evento ni un recorrido de seguridad el día del acto. El jefe de policía universitaria envió un mensaje de texto al supervisor de seguridad de TPUSA para coordinar un encuentro horas antes del evento. La reunión nunca ocurrió.

La familia del activista presentó una notificación de muerte por negligencia previa al inicio de una demanda civil contra la universidad. (REUTERS/Cheney Orr)

Tampoco hubo drones para vigilar las azoteas, ni bolsos controlados ni detectores de metales en los accesos. La policía del campus no coordinó de forma suficiente con otras fuerzas de seguridad externas. Esas brechas se sumaron a la falta de comunicación con el equipo de seguridad privado de Kirk, otro problema que el informe señala de manera explícita.

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Kirk murió de un disparo efectuado desde una azotea a más de 122 metros de distancia

Charlie Kirk, de 31 años, cofundador y presidente ejecutivo de TPUSA, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 mientras debatía con estudiantes en el campus de Orem, Utah, a unos 64 kilómetros al sur de Salt Lake City. El atacante disparó desde una azotea ubicada a más de 122 metros (400 pies) del lugar donde Kirk se dirigía al público. Murió a causa de la herida.

El acusado Tyler Robinson enfrenta un cargo de asesinato agravado que contempla la pena de muerte y se declaró no culpable. (Rick Egan/Pool via Reuters)

Tyler Robinson, de 23 años, enfrenta un cargo de asesinato agravado por el crimen, una acusación que podría habilitar la pena de muerte en caso de condena. Robinson se declaró no culpable. Según los fiscales, el acusado escribió en un mensaje de texto sobre Kirk: “Ya tuve suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar”. Aún no tiene fecha de juicio.

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La familia de Kirk acusa a la universidad de negligencia y prepara una demanda civil

La semana previa al informe, la familia de Kirk notificó una muerte por negligencia, paso previo a una posible demanda civil. Acusa a autoridades de UVU de acelerar su muerte con “decisiones imprudentes”, como falta de perímetro de seguridad y de personal de primeros auxilios. Kirk llegó al hospital en vehículo particular, no ambulancia.

La organización Turning Point USA y su equipo de seguridad rechazaron participar en la revisión del informe independiente. (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)

Brett Parkinson, abogado de la familia, afirmó en un comunicado que el informe confirma esas acusaciones. “La responsabilidad recayó en el liderazgo de UVU y en las fuerzas del orden”, sostuvo Parkinson en declaraciones recogidas por The Associated Press. “La justicia para Charlie y su familia exige una verdadera rendición de cuentas por las fallas fatales de UVU ese día”, agregó.

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TPUSA remitió a ese comunicado cuando se le consultó por los hallazgos del informe. La organización y su equipo de seguridad no respondieron a las solicitudes de participar en la revisión.

La universidad anunció cambios y el informe propone cerca de 150 recomendaciones

Jon Anderson, quien asumió la presidencia de UVU el mes anterior a la publicación del informe, afirmó en un comunicado que la institución tiene la responsabilidad de “aprender de los hallazgos de esta revisión y cumplir con sus recomendaciones”. Reconoció que eso exige “humildad, un examen honesto de las políticas y prácticas, y un compromiso de actuar sobre lo aprendido”.

El documento propone cerca de 150 medidas, como contratar un sargento para gestionar eventos universitarios y criterios para trasladarlos a lugares cerrados o con mayor control de acceso. Anderson indicó que la universidad contrató a un responsable de seguridad pública para coordinar con agencias de emergencia y sumó policías al campus.

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Al momento del ataque, UVU tenía 13 oficiales juramentados para unos 50.000 estudiantes, cifra insuficiente para el tamaño de la institución y sus eventos, según el informe.