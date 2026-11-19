Varios tanques industriales presentan roturas y quemaduras tras la explosión en una planta de residuos peligrosos cerca de Houston (FOX 26 Houston)

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Una explosión en la planta de Clean Harbors en Deer Park, Texas, la noche del martes 17 de noviembre, dejó a un trabajador hospitalizado y movilizó a equipos de emergencia de la zona industrial al este de Houston. Los vapores de hidrocarburos se encendieron dentro de un recipiente de tratamiento de residuos peligrosos. Las llamas se extinguieron alrededor de las 22:30, hora local, informó ABC News.

La instalación, conocida también como Deer Park Incineration Facility, recibió el llamado de auxilio a las 20:48, según la notificación de respuesta de emergencia comunitaria emitida por la empresa. Aunque la dirección postal corresponde a La Porte, la planta se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de Deer Park.

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La explosión se sintió a varios kilómetros de distancia

Residentes de distintos puntos del área metropolitana describieron en redes sociales cómo la onda expansiva sacudió sus viviendas y se escuchó a kilómetros del lugar. Cámaras municipales de Deer Park captaron el instante en que un destello iluminó la noche y las llamas comenzaron a elevarse sobre la instalación.

Autoridades de ambas ciudades indicaron que no se emitieron órdenes de refugio para los residentes, y la Oficina de Gestión de Emergencias de La Porte confirmó haber recibido comunicaciones de vecinos afectados por el ruido y las vibraciones.

Dos incendios menores en la misma semana, antes de la explosión

Vehículos de emergencia y agentes policiales custodian una avenida en las inmediaciones de una planta de residuos peligrosos tras una explosión cerca de Houston (FOX 26 Houston)

La Oficina del Mariscal de Incendios del Condado de Harris (HCFMO) determinó que la causa fue la ignición de vapores de hidrocarburos dentro del recipiente de tratamiento. El dispositivo cuenta con un sistema de nitrógeno presurizado diseñado para reducir ese riesgo, además de una conexión a un sistema de incineración que los procesa mediante combustión controlada.

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“Durante la investigación, los investigadores identificaron pruebas de dos incendios menores previos en el proceso de tratamiento de residuos líquidos peligrosos de la instalación durante la semana anterior”, señaló la HCFMO en un comunicado recogido por ABC13. En esos episodios, los vapores se habían fugado hacia el exterior; el martes, la ignición se produjo dentro del propio recipiente.

Un supervisor hospitalizado en condición estable

Clean Harbors informó que un supervisor fue llevado a un centro médico por dolor en el pecho y posible exposición a gases. La empresa precisó que su estado era estable y que no corría peligro. Su identidad no fue divulgada. El resto del personal fue contabilizado sin lesiones.

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Las instalaciones de una planta de residuos peligrosos permanecen cercadas tras la explosión que dejó un herido cerca de Houston, Texas (FOX 26 Houston)

La jueza del Condado de Harris, Lina Hidalgo, ofreció una conferencia de prensa en la madrugada del miércoles y confirmó que los monitoreos de calidad del aire realizados fuera del perímetro cercado no arrojaron lecturas peligrosas.

Aguas residuales industriales con hidrocarburos en el tanque afectado

Funcionarios de Deer Park precisaron que el material almacenado era un flujo de aguas residuales industriales llevado a la planta porque su vertido al sistema público resultaba inseguro: una mezcla de agua con hidrocarburos en suspensión. Personal de emergencias pasó la noche aplicando espuma sobre el tanque abierto para evitar una reactivación del fuego.

La empresa se comprometió a emitir actualizaciones a través del sistema de Alerta de Respuesta de Emergencia Comunitaria (CAER) una vez que el incidente se resolviera.

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Operaciones suspendidas mientras dure la investigación

Agentes policiales y bomberos permanecen junto a patrullas del condado de Harris tras una explosión en una planta de residuos peligrosos en las cercanías de Houston (KHOU 11)

William Simmons, gerente de la instalación, confirmó la interrupción de las operaciones mientras se realizan las tareas de limpieza y la investigación formal, según informó Houston Stringer. No estaba confirmado si los envíos de residuos programados serían aceptados, redirigidos o postergados, ni se dio a conocer un cronograma de reinicio.

La HCFMO continuaba este miércoles con la investigación para determinar qué condición específica permitió que los vapores se encendieran dentro del recipiente, a pesar de los sistemas de seguridad instalados.