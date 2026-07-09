El acusado del asesinato de Charlie Kirk le dijo a su compañero de cuarto que “desearía no haberlo hecho”

La fiscalía sostiene que Tyler Robinson disparó contra Charlie Kirk durante un discurso en la Universidad del Valle de Utah (Rick Egan/Pool vía Reuters/Archivo).

En la cuarta jornada de la audiencia preliminar por el asesinato de Charlie Kirk, el tribunal reprodujo el video de un interrogatorio policial en el que Lance Twiggs, compañero de cuarto de Tyler Robinson, dijo que, al día siguiente del crimen, el acusado le comentó que “desearía no haberlo hecho”, informó Associated Press.

Kirk, de 31 años y fundador de un grupo activista juvenil de derecha, recibió un disparo en septiembre de 2025 mientras pronunciaba un discurso ante miles de personas en la Universidad del Valle de Utah. La fiscalía sostiene que Robinson fue el autor del ataque.

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Este jueves, la audiencia avanzó con tres novedades centrales: la reproducción en sala de la entrevista a Twiggs, la continuidad de la disputa sobre qué pruebas deben exhibirse públicamente y nuevas objeciones de la defensa a la evidencia de ADN. Robinson afronta una acusación de asesinato con agravantes y el juez debe decidir, al cierre de esta etapa, si el caso pasa a juicio.

Las declaraciones de Twiggs

Lance Twiggs habló ante las autoridades en dos oportunidades: primero, el 12 de septiembre de 2025, dos días después del asesinato de Kirk, y luego, el 20 de abril de este año. A cambio de esos testimonios, recibió inmunidad, por lo que sus declaraciones no pueden utilizarse en su contra en un eventual proceso penal, precisó Associated Press.

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La defensa se opuso a la difusión de esas declaraciones con el argumento de que la fiscalía las presentaría como una confesión, lo que afectaría el derecho de Robinson a un juicio justo si los medios las reproducían.

Los fiscales sostienen, además, que Robinson dejó una nota para Twiggs con la frase: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la voy a aprovechar”.

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A su vez, le habría enviado un mensaje de texto en el que dijo que eligió a Kirk porque “estaba harto de su odio”.

Lance Twiggs declaró dos veces ante las autoridades y recibió inmunidad, por lo que sus testimonios no pueden usarse en su contra en un eventual proceso penal (Captura de video: BBC).

La disputa por la difusión de las pruebas

Tyler Robinson se entregó a la policía un día después del asesinato y enfrenta cargos por homicidio con agravantes. Hasta el momento, no se declaró culpable ni inocente.

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Al finalizar la audiencia preliminar de esta semana, el juez de distrito Tony Graf deberá decidir si la fiscalía presentó pruebas suficientes para que el caso avance a juicio. La defensa evitó pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de Robinson, aunque sí intentó, sin éxito hasta ahora, que se retirara la posibilidad de aplicar la pena de muerte, señaló Associated Press.

Mientras tanto, la familia de la víctima y abogados que representan a distintos medios de comunicación reclamaron que las declaraciones de Twiggs y otras pruebas del expediente se hicieran públicas.

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El juez Tony Graf debe decidir si las pruebas presentadas por la fiscalía alcanzan para enviar a juicio el caso por el homicidio de Charlie Kirk (Europa Press).

Jeffrey Neiman, abogado de la familia Kirk, advirtió ante Graf: “No ser transparentes, no ser abiertos y no dejar que el mundo vea lo que sucedió generará dudas y desconfianza en el sistema judicial”.

La noche del miércoles 8 de julio de 2026, Neiman pidió que todas las pruebas contra Robinson se mostraran públicamente y en tiempo real durante la audiencia de esta semana. En su escrito, señaló que Erika Kirk y los padres de Charlie Kirk habían esperado 10 meses por esta instancia.

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En consecuencia, el juez respondió que no toda la evidencia se exhibiría públicamente y agregó que debía proteger los derechos tanto de las víctimas como del acusado.

El nuevo choque por las pruebas de ADN

A comienzos de esta semana, la defensa volvió a cuestionar la validez de las pruebas de ADN que vinculan a Robinson con el crimen. Durante el contrainterrogatorio a una analista del FBI, uno de los abogados del acusado pidió precisiones sobre las técnicas utilizadas para relacionar a Robinson con muestras obtenidas de una toalla y del arma.

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Por consiguiente, el defensor Michael Burt sostuvo: “Ella [en referencia a la analista] no puede relacionar al señor Robinson con las muestras cuestionadas”.

La fiscalía respondió con el testimonio de la experta forense Lawrence Quarino, quien defendió la solidez de esos análisis. Según explicó, las fuerzas del orden utilizan métodos “extremadamente fiables” para calcular la probabilidad de que el ADN hallado en la escena corresponda a un sospechoso.

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El abogado defensor Michael Burt sostuvo que la analista no puede relacionar a Tyler Robinson con las muestras cuestionadas (Trent Nelson/Pool vía REUTERS).

Qué sostiene la investigación del crimen

De acuerdo con los investigadores, Robinson subió a una azotea y disparó una sola vez a Kirk en el cuello mientras respondía preguntas ante una multitud de varios miles de personas en la Universidad del Valle de Utah. La víctima murió después de que la trasladaran a un hospital, detalló Associated Press.

Los investigadores encontraron el arma que consideran homicida, un rifle de cerrojo con un cartucho percutido, envuelta en una toalla, en una zona boscosa próxima al lugar del disparo. Esa pieza integra el núcleo de la disputa forense que la defensa intenta debilitar.

La investigación sostiene que Tyler Robinson disparó desde una azotea con un rifle de cerrojo (Spenser Heaps/Pool vía REUTERS).

Durante la audiencia, Robinson guardó silencio. Vestía chaqueta y corbata, tenía un brazo esposado a la cintura y parecía tomar notas con la mano libre. Sus padres y dos de sus hermanos se sentaron detrás de él, en la primera fila de la sala.

Los padres de la víctima, Charlie y Erika Kirk, siguieron la audiencia desde unas filas más atrás. Asimismo, estuvo presente el senador por Utah, Mike Lee.

En el tramo final de la jornada, la atención volvió a centrarse en la evidencia científica. Para la fiscalía y su perito, los análisis de ADN constituyen una de las pruebas clave que el tribunal deberá evaluar al momento de decidir cómo continúa el caso.