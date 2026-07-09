Estados Unidos

El acusado del asesinato de Charlie Kirk le dijo a su compañero de cuarto que “desearía no haberlo hecho”

El testimonio surgió de un interrogatorio policial reproducido durante la audiencia preliminar, mientras la defensa volvió a cuestionar la evidencia de ADN y el juez evalúa si la causa será elevada a juicio

Guardar
La fiscalía sostiene que Tyler Robinson disparó contra Charlie Kirk durante un discurso en la Universidad del Valle de Utah (Rick Egan/Pool vía Reuters/Archivo).
La fiscalía sostiene que Tyler Robinson disparó contra Charlie Kirk durante un discurso en la Universidad del Valle de Utah (Rick Egan/Pool vía Reuters/Archivo).

En la cuarta jornada de la audiencia preliminar por el asesinato de Charlie Kirk, el tribunal reprodujo el video de un interrogatorio policial en el que Lance Twiggs, compañero de cuarto de Tyler Robinson, dijo que, al día siguiente del crimen, el acusado le comentó que “desearía no haberlo hecho”, informó Associated Press.

Kirk, de 31 años y fundador de un grupo activista juvenil de derecha, recibió un disparo en septiembre de 2025 mientras pronunciaba un discurso ante miles de personas en la Universidad del Valle de Utah. La fiscalía sostiene que Robinson fue el autor del ataque.

PUBLICIDAD

Este jueves, la audiencia avanzó con tres novedades centrales: la reproducción en sala de la entrevista a Twiggs, la continuidad de la disputa sobre qué pruebas deben exhibirse públicamente y nuevas objeciones de la defensa a la evidencia de ADN. Robinson afronta una acusación de asesinato con agravantes y el juez debe decidir, al cierre de esta etapa, si el caso pasa a juicio.

Las declaraciones de Twiggs

Lance Twiggs habló ante las autoridades en dos oportunidades: primero, el 12 de septiembre de 2025, dos días después del asesinato de Kirk, y luego, el 20 de abril de este año. A cambio de esos testimonios, recibió inmunidad, por lo que sus declaraciones no pueden utilizarse en su contra en un eventual proceso penal, precisó Associated Press.

PUBLICIDAD

La defensa se opuso a la difusión de esas declaraciones con el argumento de que la fiscalía las presentaría como una confesión, lo que afectaría el derecho de Robinson a un juicio justo si los medios las reproducían.

Los fiscales sostienen, además, que Robinson dejó una nota para Twiggs con la frase: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la voy a aprovechar”.

A su vez, le habría enviado un mensaje de texto en el que dijo que eligió a Kirk porque “estaba harto de su odio”.

Un monitor muestra una pantalla de videollamada con tres participantes: un hombre de cabello largo y corbata, un hombre con gafas y dos avatares de perfil
Lance Twiggs declaró dos veces ante las autoridades y recibió inmunidad, por lo que sus testimonios no pueden usarse en su contra en un eventual proceso penal (Captura de video: BBC).

La disputa por la difusión de las pruebas

Tyler Robinson se entregó a la policía un día después del asesinato y enfrenta cargos por homicidio con agravantes. Hasta el momento, no se declaró culpable ni inocente.

Al finalizar la audiencia preliminar de esta semana, el juez de distrito Tony Graf deberá decidir si la fiscalía presentó pruebas suficientes para que el caso avance a juicio. La defensa evitó pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de Robinson, aunque sí intentó, sin éxito hasta ahora, que se retirara la posibilidad de aplicar la pena de muerte, señaló Associated Press.

Mientras tanto, la familia de la víctima y abogados que representan a distintos medios de comunicación reclamaron que las declaraciones de Twiggs y otras pruebas del expediente se hicieran públicas.

El juez Tony Graf debe decidir si las pruebas presentadas por la fiscalía alcanzan para enviar a juicio el caso por el homicidio de Charlie Kirk (Europa Press).
El juez Tony Graf debe decidir si las pruebas presentadas por la fiscalía alcanzan para enviar a juicio el caso por el homicidio de Charlie Kirk (Europa Press).

Jeffrey Neiman, abogado de la familia Kirk, advirtió ante Graf: “No ser transparentes, no ser abiertos y no dejar que el mundo vea lo que sucedió generará dudas y desconfianza en el sistema judicial”.

La noche del miércoles 8 de julio de 2026, Neiman pidió que todas las pruebas contra Robinson se mostraran públicamente y en tiempo real durante la audiencia de esta semana. En su escrito, señaló que Erika Kirk y los padres de Charlie Kirk habían esperado 10 meses por esta instancia.

En consecuencia, el juez respondió que no toda la evidencia se exhibiría públicamente y agregó que debía proteger los derechos tanto de las víctimas como del acusado.

El nuevo choque por las pruebas de ADN

A comienzos de esta semana, la defensa volvió a cuestionar la validez de las pruebas de ADN que vinculan a Robinson con el crimen. Durante el contrainterrogatorio a una analista del FBI, uno de los abogados del acusado pidió precisiones sobre las técnicas utilizadas para relacionar a Robinson con muestras obtenidas de una toalla y del arma.

Por consiguiente, el defensor Michael Burt sostuvo: “Ella [en referencia a la analista] no puede relacionar al señor Robinson con las muestras cuestionadas”.

La fiscalía respondió con el testimonio de la experta forense Lawrence Quarino, quien defendió la solidez de esos análisis. Según explicó, las fuerzas del orden utilizan métodos “extremadamente fiables” para calcular la probabilidad de que el ADN hallado en la escena corresponda a un sospechoso.

El abogado defensor Michael Burt sostuvo que la analista no puede relacionar a Tyler Robinson con las muestras cuestionadas (Trent Nelson/Pool vía REUTERS).
El abogado defensor Michael Burt sostuvo que la analista no puede relacionar a Tyler Robinson con las muestras cuestionadas (Trent Nelson/Pool vía REUTERS).

Qué sostiene la investigación del crimen

De acuerdo con los investigadores, Robinson subió a una azotea y disparó una sola vez a Kirk en el cuello mientras respondía preguntas ante una multitud de varios miles de personas en la Universidad del Valle de Utah. La víctima murió después de que la trasladaran a un hospital, detalló Associated Press.

Los investigadores encontraron el arma que consideran homicida, un rifle de cerrojo con un cartucho percutido, envuelta en una toalla, en una zona boscosa próxima al lugar del disparo. Esa pieza integra el núcleo de la disputa forense que la defensa intenta debilitar.

La investigación sostiene que Tyler Robinson disparó desde una azotea con un rifle de cerrojo (Spenser Heaps/Pool vía REUTERS).
La investigación sostiene que Tyler Robinson disparó desde una azotea con un rifle de cerrojo (Spenser Heaps/Pool vía REUTERS).

Durante la audiencia, Robinson guardó silencio. Vestía chaqueta y corbata, tenía un brazo esposado a la cintura y parecía tomar notas con la mano libre. Sus padres y dos de sus hermanos se sentaron detrás de él, en la primera fila de la sala.

Los padres de la víctima, Charlie y Erika Kirk, siguieron la audiencia desde unas filas más atrás. Asimismo, estuvo presente el senador por Utah, Mike Lee.

En el tramo final de la jornada, la atención volvió a centrarse en la evidencia científica. Para la fiscalía y su perito, los análisis de ADN constituyen una de las pruebas clave que el tribunal deberá evaluar al momento de decidir cómo continúa el caso.

Temas Relacionados

Universidad del Valle de UtahCharlie KirkTyler RobinsonEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta por peligroso reto viral que deja niños con graves quemaduras tras calentar un juguete que puede explotar

El desafío difundido en plataformas digitales llevó a autoridades y especialistas a pedir mayor supervisión sobre los contenidos que consumen los menores durante el verano

Alerta por peligroso reto viral que deja niños con graves quemaduras tras calentar un juguete que puede explotar

Un viaje en un auto sin conductor terminó con dos adolescentes detenidos: así Waymo los entregó a la policía

Menores de 14 y 15 años quedaron retenidos en California luego de que un robotaxi detectara que consumían alcohol y usaban una pistola. La empresa bloqueó el vehículo a distancia para facilitar el operativo policial

Un viaje en un auto sin conductor terminó con dos adolescentes detenidos: así Waymo los entregó a la policía

Trump pedirá a la Corte Suprema que vuelva a examinar el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento

El presidente estadounidense comunicó su intención en redes sociales. El reglamento permite solicitar una revisión, pero el máximo tribunal solo la admite en contadas ocasiones

Trump pedirá a la Corte Suprema que vuelva a examinar el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento

Jugaba en la computadora cuando un rayo impactó en su casa y recibió una descarga eléctrica

El incidente ocurrió durante una fuerte tormenta y movilizó a bomberos y equipos de emergencia, que controlaron un incendio en el ático y verificaron daños en la instalación de gas y otros servicios del inmueble

Jugaba en la computadora cuando un rayo impactó en su casa y recibió una descarga eléctrica

Una mujer se trepó por los cables del Puente de Brooklyn a 85 metros de altura y paralizó la hora pico en Nueva York

El incidente ocurrió el miércoles por la tarde en la icónica estructura sobre el East River. Ante la mirada de decenas de automovilistas y peatones, la policía desplegó un operativo de rescate que interrumpió la circulación vial por varias horas

Una mujer se trepó por los cables del Puente de Brooklyn a 85 metros de altura y paralizó la hora pico en Nueva York

TECNO

Por qué mi batería se descarga rápido en un Xiaomi, Motorola o Pixel de Google

Por qué mi batería se descarga rápido en un Xiaomi, Motorola o Pixel de Google

Alquilar un robot humanoide ya es posible: cuánto vale y cómo funciona la suscripción

Google confirma cuándo presentará los Pixel 11: se filtran sus posibles precios

En Colombia se reportaron casi 10.000 millones de llamadas spam este 2026: datos bancarios, los más reportados

Guerreras K-pop en español latino: cómo ver la película online en tu televisor y celular

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Grey, estrella de ‘Dirty Dancing’, anuncia que su madre murió “por decisión propia” tras ser diagnosticada de cáncer

Jennifer Grey, estrella de ‘Dirty Dancing’, anuncia que su madre murió “por decisión propia” tras ser diagnosticada de cáncer

La próxima película de Martin Scorsese hizo llorar a su hija Francesca: “Es muy personal; vivimos un duelo por mi mamá”

Luke Wilson se convirtió en padre a los 54 años: su novia Kendall Yates, 30 años menor, dio a luz a su primera hija

‘Task 2’ confirma crossover con ‘Mare of Easttown’: Julianne Nicholson regresa como Lori Ross

Liam Gallagher podría cantar “Wonderwall” si Inglaterra llega a la final del Mundial

MUNDO

Francia rechazó el uso de peajes en el estrecho de Ormuz y propuso rutas alternativas para el comercio de petróleo

Francia rechazó el uso de peajes en el estrecho de Ormuz y propuso rutas alternativas para el comercio de petróleo

Los precios del petróleo cayeron más del 2% por el temor a una contracción de la demanda

Qué dejó la cumbre de la OTAN: el respaldo a Ucrania, la tensión con Trump y el polémico regalo de Erdogan

Hungría: Peter Magyar acelera la reforma del Estado tras 16 años de Viktor Orbán

Un informe cifró en 1,6 millones los menores ucranianos expuestos a la militarización rusa en territorios ocupados