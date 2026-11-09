Estados Unidos

El juicio por el asesinato de Charlie Kirk comenzará en junio de 2028: un juez reservó 105 días para el proceso

La selección del jurado quedó fijada por el tribunal de Utah tras una audiencia en la que las partes expusieron sus diferencias sobre los plazos, las pruebas y la eventual pena capital

La defensa de Tyler Robinson solicitó postergar el juicio hasta fines de 2029 para reunir pruebas y pedir un cambio de jurisdicción (Francisco Kjolseth/Pool via REUTERS/File Photo)
La defensa de Tyler Robinson solicitó postergar el juicio hasta fines de 2029 para reunir pruebas y pedir un cambio de jurisdicción (Francisco Kjolseth/Pool via REUTERS/File Photo)
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El juez del Cuarto Distrito de Utah, Tony Graf, fijó para el 21 de junio de 2028 el inicio de la selección del jurado en el proceso contra Tyler Robinson, acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk. El tribunal reservó 105 días de sesiones para un caso en el que la fiscalía solicita la pena de muerte.

La resolución descarta el cronograma planteado por la defensa, que pretendía llevar el comienzo del proceso hacia fines de 2029, y también se aparta de la petición fiscal, que proponía iniciar el juicio el 31 de enero de 2028.

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Graf optó por una fecha intermedia después de escuchar los argumentos de las partes durante una audiencia celebrada en octubre.

Según Reuters, la defensa argumentó que necesitaba más tiempo para cuestionar la solicitud de pena capital, reunir elementos adicionales y pedir un posible cambio de jurisdicción. Los abogados de Robinson calculan que el trámite completo podría durar entre seis y siete meses.

El juez Tony Graf fijó para el 21 de junio de 2028 el inicio de la selección del jurado en el proceso contra Tyler Robinson (Francisco Kjolseth/Pool via REUTER)
El juez Tony Graf fijó para el 21 de junio de 2028 el inicio de la selección del jurado en el proceso contra Tyler Robinson (Francisco Kjolseth/Pool via REUTER)

El tribunal reservó 105 días para el proceso

La fiscalía del condado de Utah había calculado que el juicio requeriría 17 semanas, mientras que la defensa propuso un proceso de mayor extensión. El juez asignó 105 días judiciales, equivalentes a alrededor de cinco meses de actividad en los tribunales.

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El calendario incluye, antes de la selección del jurado, una etapa de mociones previas en la que ambas partes discutirán qué pruebas y testimonios podrán presentarse durante el juicio.

La decisión de Graf busca contemplar tanto las garantías procesales del acusado como los derechos de la familia de la víctima.

Robinson, de 23 años, se declaró inocente de siete cargos, entre ellos homicidio agravado. La acusación se refiere al tiroteo ocurrido el 10 de septiembre de 2025 durante un acto de Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah, en Orem.

Kirk, de 31 años, era director ejecutivo y cofundador de Turning Point USA, una organización conservadora orientada a la movilización política de jóvenes. En la campaña presidencial de 2024, participó en actividades en apoyo de Donald Trump.

bióloga Brittney Brown
El ataque contra Charlie Kirk ocurrió el 10 de septiembre de 2025 durante un acto en la Universidad del Valle de Utah (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)

La defensa pidió 2029 y la fiscalía buscaba enero de 2028

Los abogados de Robinson habían pedido que la selección del jurado comenzara durante el segundo semestre de 2029.

Sostuvieron que deben revisar un gran volumen de documentos entregados por la fiscalía e investigar circunstancias personales del acusado que podrían ser relevantes en una eventual fase de sentencia.

La fiscalía, en cambio, consideraba posible comenzar a fines de 2027, aunque después sugirió enero de 2028 para evitar las semanas de Acción de Gracias y Navidad. Graf rechazó ambas propuestas y estableció junio de 2028 como fecha para integrar el jurado.

Erika Kirk, viuda de la víctima, había reclamado que el caso avanzara con mayor rapidez. Su abogado, Jeffrey Neiman, había planteado que una demora prolongada podía afectar los derechos de la familia contemplados por la legislación de Utah.

CNN informó que la familia había solicitado que el proceso quedara programado para 2027. La decisión judicial dejó el inicio del trámite principal un año después de la fecha que pretendían los familiares y antes de la propuesta de la defensa.

Robinson enfrenta una acusación que puede derivar en pena de muerte

La fiscalía sostiene que el acusado actuó por motivaciones políticas y halló un mensaje hostil inscrito en una bala del rifle (REUTERS/Jim Urquhart)
La fiscalía sostiene que el acusado actuó por motivaciones políticas y halló un mensaje hostil inscrito en una bala del rifle (REUTERS/Jim Urquhart)

Los fiscales sostienen que Robinson eligió a Kirk por sus posiciones políticas. De acuerdo con los documentos citados en las actuaciones, una bala hallada en el rifle vinculado al ataque tenía la inscripción “Hey Fascist! Catch!”.

La acusación también atribuye al acusado un mensaje de texto en el que habría escrito que estaba cansado del “odio” de Kirk y que “algunos odios no se pueden negociar”. Robinson se entregó a las autoridades un día después del tiroteo.

El juicio pondrá a prueba la acusación por homicidio agravado, que en Utah habilita la posibilidad de una condena a muerte si la fiscalía logra una declaración de culpabilidad.

La próxima etapa del expediente estará centrada en las mociones previas y en las reglas para la presentación de pruebas ante el futuro jurado.

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