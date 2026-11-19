Google lanzó el modelo de inteligencia artificial Gemini 4 Neon para empresas, desarrolladores y usuarios de los planes Pro y Ultra. (Google)

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Google presentó Gemini 4 Neon, un modelo de inteligencia artificial de su nueva familia Gemini 4, que ya está disponible para los suscriptores de los planes Pro y Ultra de la aplicación, para desarrolladores y empresas.

Koray Kavukcuoglu, vicepresidente senior de Google DeepMind y arquitecto jefe de IA de la empresa, describió a Neon como un modelo de nivel “frontera”, es decir, comparable a los más avanzados del mercado, capaz de completar tareas de programación, trabajo de oficina y ciencia con rapidez.

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El precio para desarrolladores es de USD 3 por cada millón de tokens de entrada y USD 15 por cada millón de tokens de salida. Los tokens son las unidades de texto que procesa y cobra un modelo. La ventana de contexto, o cantidad de información que puede leer a la vez, es de un millón de tokens.

Los tokens que el modelo ya procesó y guarda en memoria cuestan USD 0,15 por millón, un descuento de 95 por ciento según Google.

La tarifa para programadores fijó un valor de tres dólares por millón de tokens de entrada y una ventana de contexto de un millón de unidades.

Dónde se puede usar Gemini 4 Neon

Los desarrolladores pueden probarlo en la versión de pago de la interfaz de programación Gemini API, en Google AI Studio y en Android Studio. Los suscriptores Pro y Ultra de Google AI también lo tienen en Google Antigravity, la plataforma de programación con agentes de la empresa. Los agentes son asistentes de IA que ejecutan tareas por su cuenta.

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Para empresas, el modelo llega mediante Gemini para negocios, por API o desde el menú de modelos.

Neon se ubica entre dos modelos de la misma familia. Según Google, Carbon se ocupa de los proyectos más difíciles y de larga duración, e Hydrogen de la ejecución rápida de tareas cotidianas. Neon busca un equilibrio entre profundidad y eficiencia en trabajos complejos y frecuentes.

La compañía preparó una variante para el programa Fairwind enfocada en la detección y corrección de fallas de ciberseguridad en código. (GOOGLE)

Las pruebas que cita Google de Gemini 4

La empresa sostiene que Neon ocupa el tercer puesto general con 61 puntos, en el Índice de Inteligencia de Artificial Analysis, una firma que compara modelos; y el segundo en el índice Vals, con 70,9 por ciento. Las evaluaciones son de terceros, pero es Google quien las selecciona y las presenta.

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En programación, Google afirma que Neon lidera el índice de agentes de programación de Artificial Analysis, con 58,6 puntos. También, que obtuvo 65,2 por ciento en Terminal-Bench 4.1 y 46,2 por ciento en FrontierCode 2.0. Son pruebas comparativas, no mediciones de uso real.

Sobre el costo, la empresa indica que, con su nivel de razonamiento predeterminado, Neon cuesta 32% menos por tarea que Carbon. Frente a los principales modelos rivales, la diferencia sería de entre el 50% y el 80%.

Gemini 4 Neon ocupa una posición intermedia entre los modelos Carbon e Hydrogen dentro de la nueva línea tecnológica de Google. (GOOGLE)

Seguridad y versión para ciberdefensa con la IA de Google

Google afirma que Neon mantiene las protecciones de Carbon contra el uso indebido y contra los ataques de inyección de instrucciones, en los que alguien oculta órdenes maliciosas en páginas web, correos o documentos que el modelo lee. Dice que rechazó solo el 1,98% de las tareas de la prueba Terminal-Bench 4.0.

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La empresa prepara Gemini 4 Neon para ciberseguridad, orientado a encontrar, validar y corregir vulnerabilidades en código. Esa versión llegará “en los próximos días” a defensores de confianza dentro del programa Fairwind, según el anuncio, y no estará abierta al público general.