WhatsApp prueba reacciones con stickers en Android (Meta)

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WhatsApp comenzó a habilitar las reacciones con stickers en los mensajes para algunos usuarios de la beta de Android, una función que permite responder a una conversación con imágenes estáticas o animadas de la colección personal. La herramienta aparece en la versión 2.26.46.5 de la aplicación, disponible mediante Google Play Store.

La novedad amplía las actuales reacciones con emojis y cambia la forma en que se muestran las respuestas dentro de un chat. En lugar de limitarse a un símbolo por persona, los usuarios podrán añadir varios stickers al mismo mensaje. WhatsApp establece un límite de 20 reacciones de este tipo por publicación.

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Los stickers se suman a las respuestas de los chats (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los stickers se añadirán desde el menú de cada mensaje

La función se activa al mantener pulsado un mensaje dentro de una conversación. Al abrirse el menú de acciones, WhatsApp mostrará la bandeja habitual de reacciones y un acceso directo al teclado de stickers.

Desde ese botón, el usuario podrá revisar los paquetes que tiene guardados y elegir la imagen que quiere utilizar. La aplicación admite stickers estáticos y animados, por lo que las reacciones podrán incluir desde ilustraciones simples hasta elementos con movimiento.

Una vez seleccionado el sticker, WhatsApp lo colocará de forma automática debajo del mensaje original. El resto de participantes del chat podrá verlo, del mismo modo que ocurre con las reacciones tradicionales de emojis.

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La incorporación ofrece una alternativa para responder sin escribir texto. Los stickers ya formaban parte de las conversaciones, pero hasta ahora se enviaban como mensajes independientes. La nueva herramienta los sitúa como una respuesta directa a un contenido específico.

WhatsApp permitirá acumular hasta 20 imágenes bajo un mensaje (WhatsApp)

La principal diferencia está en el número de reacciones

Las reacciones con emojis siguen una regla distinta. Cada persona puede añadir un emoji a un mensaje y, si selecciona otro, la aplicación reemplaza la reacción anterior.

Con los stickers, un mismo usuario podrá reaccionar varias veces al mismo mensaje. Será posible combinar imágenes diferentes o repetir el mismo sticker más de una vez, sin que una reacción elimine a la anterior.

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Esta diferencia permitirá que varios participantes acumulen respuestas visuales bajo un mismo mensaje. La flexibilidad también puede cambiar el aspecto de grupos activos, donde una publicación puede recibir una sucesión de reacciones de distintos integrantes.

WhatsApp fijó por ahora un máximo de 20 reacciones con stickers por mensaje. Cuando el chat alcance ese límite, la aplicación impedirá añadir más y mostrará un aviso sobre el tope establecido.

La misma sección permitirá revisar la lista completa de stickers empleados y conocer quién añadió cada uno. Desde allí, cada usuario podrá borrar sus propias reacciones en cualquier momento.

La beta de WhatsApp estrena una nueva forma de responder (Foto: Meta)

Los stickers ocuparán más espacio a medida que aumenten

El diseño de las reacciones variará según la cantidad de stickers acumulados. Si un mensaje tiene pocas respuestas, WhatsApp las mostrará en una fila pequeña debajo del globo de conversación.

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Cuando se añadan más, las imágenes se distribuirán alrededor del mensaje para ocupar el espacio disponible. Con el máximo de 20, los stickers podrán rodear la parte inferior, los laterales y la zona superior del globo.

Las reacciones con stickers serán más visibles que las reacciones con emojis y darán una apariencia distinta a determinados mensajes. El efecto será especialmente perceptible en grupos, donde los participantes suelen interactuar con publicaciones puntuales sin continuar la conversación con texto.

La función busca ampliar las formas de expresión en la plataforma sin cambiar el funcionamiento básico de los chats. Los emojis seguirán disponibles para reacciones rápidas, mientras que los stickers añadirán una opción con más posibilidades visuales.

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La función llega primero a algunos usuarios beta de Android

Las reacciones con stickers aparecen para una parte de quienes instalaron la beta 2.26.46.5 de WhatsApp en Android. La distribución es gradual, por lo que descargar una versión compatible no garantiza que el acceso directo aparezca de inmediato en todos los teléfonos.

Para probar las novedades antes de su lanzamiento general, es necesario entrar en el programa beta oficial desde la ficha de WhatsApp en Google Play Store. Allí, el usuario puede buscar el apartado “Participar en el programa beta” y solicitar el acceso, siempre que haya plazas disponibles.

Al incorporarse, Google Play actualizará la aplicación instalada a la versión de pruebas. Estas ediciones permiten conocer funciones en desarrollo, pero pueden presentar errores, cierres inesperados, problemas de sincronización con copias de seguridad o un mayor consumo de batería.

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