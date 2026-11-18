Instagram habilitó la opción de editar historias publicadas durante los primeros 15 minutos sin perder visualizaciones ni interacciones. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Instagram permite desde el 18 de noviembre editar una historia después de publicarla, sin perder las visitas, los “me gusta” ni las respuestas. Los usuarios pueden modificar texto, música, stickers y dibujos durante 15 minutos, según anunció el jefe de la plataforma, Adam Mosseri.

“Si alguna vez notaste un error de tipeo justo después de publicar una historia, esto es para ti”, escribió Mosseri. “Mucha gente lo estaba pidiendo, así que me entusiasma lanzarlo”, agregó.

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Hasta ahora, la única forma de corregir una historia era borrarla y volver a subirla, lo que hacía perder las visitas y las reacciones que ya había recibido. Además la versión nueva no recuperaba su lugar si había otras historias antes y después, porque se muestran en orden cronológico.

Cómo se edita y qué cambia en Instagram

Para usar la función hay que abrir la historia, tocar el menú de tres puntos de la esquina inferior derecha y elegir “Editar historia”. Desde ahí se puede corregir el texto, quitar un sticker agregado por error, sumar música o modificar los dibujos.

El proceso de edición se realiza desde el menú de opciones e incluye cambios en textos, stickers, música o dibujos.

Las historias modificadas muestran una etiqueta de “editada” en la parte superior. Pasados los 15 minutos, la opción deja de estar disponible y vuelve a ser necesario borrar y republicar para cambiar algo.

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Instagram anunció otras novedades para las historias en una publicación en Threads, según Gizmodo. Hay un diseño para elegir varias fotos a la vez y publicarlas en una sola historia, fondos nuevos para las imágenes que no encajan en el formato y stickers con tipografías, colores y formas nuevas, agrupados en una hoja más fácil de recorrer.

Una función pedida durante años

Meta tardó más de una década en ofrecer esta opción desde que las historias se volvieron una parte central de la aplicación. La empresa permite editar las publicaciones comunes desde hace tiempo, pero no las historias, que son una manera directa de contectar con los seguidores a través de contenidos cortos.

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El investigador de aplicaciones Alessandro Paluzzi había detectado la función en desarrollo en abril. La versión de prueba que él describió habría eliminado la historia original y reiniciado los “me gusta”, las reacciones y las respuestas, algo que la versión actual evita.

Instagram sumó previamente la reorganización de carruseles y la edición de comentarios dentro de una serie de mejoras solicitadas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El cambio sigue una serie de ajustes de Instagram a pedido de sus usuarios este año. En marzo, la aplicación permitió reordenar las fotos y los videos de un carrusel después de publicarlos. En abril sumó la edición de comentarios, también dentro de los 15 minutos, y en junio dejó reorganizar a mano las publicaciones de la cuadrícula del perfil.

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Para quienes publican por trabajo, como creadores de contenido o encargados de las redes de una marca, el efecto es directo: cada vista o reacción pesa mucho más en sus métricas. Para el usuario casual, la diferencia puede ser menor.

La función comenzó a desplegarse el miércoles 18 de noviembre, por lo que los usuarios de todo el mundo verán el cambio en el transcurso de los próximos días mientras llega la actualización de manera gradual.

Meta lanza Direct, una app de mensajería que funciona sin cuenta de Instagram

Meta presentó Direct, una aplicación independiente que traslada los chats de Instagram a un espacio propio y permite crear un perfil solo con correo o número telefónico, sin necesidad de tener cuenta en esa red social.

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Meta lanzó Direct como una aplicación de mensajería independiente de Instagram que permite el registro con correo electrónico o teléfono.

Quienes ya usan Instagram pueden ingresar con las mismas credenciales y sincronizar sus conversaciones. Quienes no, deben agregar contactos manualmente mediante nombre de usuario o código QR.

La app suma funciones como Draw, para dibujar en los chats, y Notes, para compartir actualizaciones breves, además de pegatinas, efectos de audio y temas visuales.

Meta asegura que mantiene las protecciones de Instagram para menores, exige 13 años como edad mínima y permite controles parentales. El lanzamiento, por ahora, se limita a Turquía y Tailandia, sin fecha confirmada para otros mercados.