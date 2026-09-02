Un juez envía a juicio a Tyler Robinson por el asesinato de Charlie Kirk: el acusado se declaró inocente

La acusación afirma que Tyler Robinson disparó desde una azotea a más de 122 metros del escenario donde hablaba Charlie Kirk (Francisco Kjolseth/Pool vía REUTERS).

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Un juez de Utah resolvió que Tyler Robinson irá a juicio por el asesinato de Charlie Kirk y dejó abierta la posibilidad de la pena de muerte.

La decisión fue tomada este martes por el magistrado Tony Graf, quien respaldó la postura de los fiscales, que describieron como “abrumadora” la prueba reunida de que Robinson disparó desde una azotea ubicada a más de 122 metros (400 pies) del escenario donde hablaba Kirk y podría haber fallado.

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La discusión central en esta etapa no giró solo en torno a quién efectuó el disparo y sus motivaciones, sino a si la acción puso en riesgo a otras personas además de la víctima. Ese punto es clave porque puede conllevar la pena de muerte, precisó Associated Press.

Tras la decisión de Graf, uno de los abogados de Robinson presentó una declaración de no culpabilidad en su nombre. El proceso seguirá con una lectura formal de cargos.

Un juez de Utah resolvió que Tyler Robinson irá a juicio por el asesinato de Charlie Kirk y dejó abierta la posibilidad de la pena de muerte (Francisco Kjolseth/Pool vía REUTERS).

La fiscalía sostuvo que había miles de personas en la zona y que el tirador podía fallar

Durante la audiencia, los fiscales intentaron justificar el cargo por homicidio agravado y afirmaron que el disparo se produjo frente a una multitud de más de 3.000 personas reunidas para el evento al aire libre.

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Para argumentar que no solo la víctima estaba expuesta, señalaron que integrantes de la custodia de Kirk estaban a pocos pasos del dirigente cuando recibió el impacto.

Según la acusación, el rifle atribuido a Robinson tenía cuatro municiones, lo que, a criterio del Ministerio Público, mostraba que el tirador estaba en condiciones de efectuar más disparos si el primero no alcanzaba su objetivo, informó Reuters.

El fiscal Ryan McBride explicó ante el tribunal que el acusado se ubicó boca abajo en el suelo, observó a la multitud y apuntó antes de disparar.

En la misma línea, la fiscalía remarcó que un disparo realizado desde esa distancia podía fallar con facilidad y herir o matar a otras personas.

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“Estas circunstancias permiten inferir razonablemente que el acusado era consciente de que otras personas se encontraban cerca del Sr. Kirk cuando disparó”, dijo el juez citado por Associated Press.

Graf tenía la opción de llevar el caso a juicio por un cargo menor de asesinato, cuya pena contempla un mínimo de 15 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

Sin embargo, el juez explicó que su decisión de aprobar el cargo de homicidio agravado se basó, entre otros factores, en la “posición documentada de varias personas dentro y alrededor del área del dosel” donde Kirk se encontraba hablando.

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Los fiscales afirmaron que el ataque ocurrió ante una multitud de más de 3.000 personas y que la custodia de Charlie Kirk estaba a pocos pasos de la víctima (Francisco Kjolseth/Pool vía REUTERS).

La defensa insistió en que hubo un solo disparo y que nadie más fue amenazado

Los abogados de Robinson intentaron impedir que el caso avanzara a juicio o que se descartara la pena de muerte.

La defensora Staci Visser alegó que la acusación forzaba la aplicación de la ley de homicidio agravado y argumentó que la prueba no demuestra una probabilidad alta de que otras personas pudieran morir.

“Hubo un solo disparo. Una sola bala. Una sola víctima”, expresó Visser ante el tribunal. “No hay ninguna prueba de que se haya actuado contra otras personas”.

Otro de los puntos de la defensa fue que el agresor no recargó el arma ni interactuó con terceros, sino que disparó y huyó, indicó Reuters.

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La defensa de Tyler Robinson argumentó que hubo un solo disparo, una sola víctima y ninguna amenaza comprobada contra otras personas (Francisco Kjolseth/Pool vía REUTERS).

Las pruebas presentadas por la fiscalía

La fiscalía expuso un conjunto de pruebas que incluye análisis de ADN, mensajes de texto, publicaciones en Discord y el testimonio grabado de Lance Twiggs, señalado como pareja de Robinson.

Según los investigadores, el material genético del acusado fue hallado en el arma atribuida al crimen, un rifle de cerrojo con una vaina servida, y en una herramienta que supuestamente se usó para grabar cartuchos. Los abogados defensores cuestionaron la fiabilidad de esos ADN, detalló Associated Press.

En una nota manuscrita dirigida a su pareja, el sospechoso escribió: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la aproveché”.

Los fiscales también citaron un mensaje atribuido a Robinson en el que escribió sobre Kirk que “hay odios que no se pueden solucionar con negociación”.

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El defensor Richard Novak manifestó que no era claro qué quería decir Robinson al hablar de “odio” y afirmó que esa expresión no prueba una oposición a las posturas políticas de Kirk, reportó Reuters.

Al mismo tiempo, de acuerdo con la investigación, al día siguiente del homicidio Robinson publicó en un chat que él había sido el autor del ataque en la universidad.

Por su parte, Twiggs dijo en una entrevista grabada que, después de la muerte de Kirk, Robinson le comentó que deseaba no haberlo hecho. La defensa intentó sin éxito frenar la difusión pública de esa entrevista, al advertir que la fiscalía la presentaría como una confesión.

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Otro eje de la causa es la presunta motivación política del ataque. Los fiscales sostienen que Kirk fue elegido por las ideas que el acusado le atribuía, en particular por sus posiciones contra el matrimonio igualitario y los derechos de las personas trans.

Entre los elementos mencionados figura una bala grabada con la inscripción “¡Oye, fascista! ¡ATRÁPALO!”, que la fiscalía describió como una “referencia política explícita”.

La fiscalía presentó análisis de ADN, mensajes de texto, publicaciones en Discord y el testimonio de Lance Twiggs como parte de las pruebas contra Tyler Robinson (Francisco Kjolseth/Pool vía REUTERS).

El comunicado de la familia Kirk

En un comunicado citado por CNN, la familia del activista declaró: “La decisión de hoy, que llega casi un año después de que Charlie nos fuera arrebatado, marca un paso importante en la búsqueda de justicia de nuestra familia”.

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Agregaron: “Cada paso en este proceso conlleva el peso de todo lo que el asesinato de Charlie le ha arrebatado a su familia, especialmente a sus hijos, que crecerán sin su padre. Agradecemos a todos los que han seguido orando por nosotros, apoyándonos y acompañándonos durante este año de dolor inimaginable”.

“Al comenzar la siguiente fase del proceso judicial, nuestra familia permanece unida por el amor a Charlie, nuestro compromiso con la búsqueda de justicia y nuestra oración por un proceso transparente y oportuno”, concluyeron.