Una estimación de Epoch AI indica que hasta un tercio de la capacidad de cómputo para IA de China funcionaría con chips estadounidenses ingresados de contrabando (Imagen Ilustrativa Infobae).

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Estados Unidos endureció esta semana las reglas para exportar chips de inteligencia artificial: Malasia, Tailandia, Indonesia, Singapur y Brasil pasan a necesitar licencia, según informó The Wall Street Journal. La medida llega una semana después de la renuncia de Jensen Huang a Nvidia y cuatro años después de que Washington prohibiera venderle a China sus chips más avanzados.

En esos cuatro años, la prohibición fue más un anuncio que un sistema. El instituto Epoch AI estima que hasta fines de 2025 entraron de contrabando a China chips equivalentes a 660.000 unidades del H100, el modelo de referencia de Nvidia. El rango va de 290.000 a 1,6 millones.

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La estimación central equivale a cerca de un tercio de toda la capacidad de cómputo de China.

Nvidia quedó bajo escrutinio por la posible reventa y el desvío de sus chips de inteligencia artificial hacia China, pese a las restricciones de exportación de Estados Unidos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo).

Un restaurante de ranas y USD 300 millones en servidores

El caso que mejor muestra lo fácil que era lo leí en el mismo diario, en una columna de Faith Bottum. Greg Lui abrió en 2012 un restaurante chino en Arcadia, California, que servía ranas en salsa de Sichuan. No funcionó. Entonces armó una empresa de tecnología.

El mes pasado lo arrestaron. La Justicia de Estados Unidos lo acusa de contrabandear a China, a través de Malasia, servidores con chips de alta gama por más de USD 300 millones. Lui todavía no se declaró culpable ni inocente.

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Si un ex dueño de restaurante pudo mover esa cifra, la pregunta no es cómo lo hizo él. Es cuántos más lo hicieron.

Camiones enteros desaparecen camino a los centros de datos

La otra vía es el robo liso y llano, cuenta la misma columna. En diciembre de 2024 se llevaron más de USD 7 millones en chips de un depósito en California.

En septiembre de 2025 desapareció un envío de servidores valuado en unos USD 31 millones, que iba a un centro de datos en Texas. El remolque apareció vacío cerca del puerto de Long Beach.

La firma de seguridad logística Overhaul lleva contados este año más de USD 150 millones en equipos de IA perdidos en tránsito. Scott Cornell, especialista en seguridad de cargas, lo explica así: los ladrones son muy buenos en “saber qué robar y cuándo robarlo”.

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Según Cornell, detrás hay redes internacionales con gente formada en ejércitos y servicios de inteligencia, y seis o siete de cada diez cargas robadas intentan salir del país. Lo que nadie sabe es si China financia esos robos o solo compra lo que llega. La propia autora lo admite.

Estados Unidos exige licencias para exportar chips de inteligencia artificial a Malasia, Tailandia, Indonesia, Singapur y Brasil (Archivo).

La regla la escribió el Tesoro porque Comercio no quería

La norma nueva apunta a la otra puerta: los centros de datos en terceros países que les alquilan capacidad a empresas chinas. Las tecnológicas estadounidenses podrían conseguir excepciones.

El dato político está en la letra chica. El comunicado del Departamento de Comercio aclara que la regla fue redactada “por y bajo la dirección” del Tesoro y del Consejo de Seguridad Nacional. Chris McGuire, investigador del Council on Foreign Relations, dijo que no tiene precedentes y que muestra que Comercio se resistió hasta el final.

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Donald Trump defendió el lunes esa demora. Dijo que frenar las sanciones a Megaspeed, la empresa en el centro del caso Huang, evitó un choque con China. La acción de Nvidia cayó cerca de 4% tras el anuncio.

La respuesta de Beijing llegó el martes: su Ministerio de Comercio dijo que se opone con firmeza a la medida y amenazó con represalias, según CNBC.

Ese mismo día, la CEO interina de Nvidia, Colette Kress, informó que la empresa dejó de enviar chips a China. En el último trimestre había obtenido ahí USD 2.400 millones por ventas con licencia, de acuerdo con CNN.

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Megaspeed, con sede en Singapur, quedó en el centro del caso por las sospechas sobre el desvío de chips de IA hacia China (Taryn Ng/AFP).

Ahora también investiga el regulador de los mercados

El martes se sumó otro frente. La SEC, el organismo que regula los mercados en Estados Unidos, investiga a Nvidia en una causa civil, según reveló el Journal con fuentes al tanto. Uno de los puntos es si la empresa engañó a los inversores con lo que informó.

El antecedente pesa: el año pasado, Nvidia cambió la forma de informar sus ventas internacionales y dejó de mostrar las de Singapur, donde tenía sede Megaspeed. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, preguntó esta semana en público si la empresa empujó ventas ilícitas para inflar sus ingresos, y le dio diez días al directorio para responder.

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Ese mismo martes, Huang difundió un comunicado. “Asumo mis errores por completo”, escribió.

A mi lectura, los tres frentes cuentan la misma historia. Los chips salían por la calle y por los intermediarios. Y ahora la SEC mira si lo que la empresa les contaba a sus inversores era toda la verdad.

Hay un dato que no cierra: el rango de Epoch AI va del 20% al 60% del cómputo chino. Nadie sabe el tamaño de lo que ahora se quiere frenar. Y el negocio que esos chips alimentan crece: Anthropic, creadora de Claude, sale a la bolsa este jueves valuada en cerca de USD 1,5 billones, según el Journal.

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Durante cuatro años, la prohibición se sostuvo en la palabra de las empresas que ganaban plata vendiendo. Recién se volvió una regla cuando esa palabra dejó de valer.