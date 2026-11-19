El secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Markwayne Mullin; el director de Inteligencia Nacional (DNI), Jay Clayton; y el subdirector del FBI, Christopher C. Raia, asisten a la audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el 18 de noviembre de 2026. REUTERS/Nathan Howard

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Las autoridades de seguridad de Estados Unidos alertaron este miércoles ante el Congreso de que los complots del régimen iraní para matar a estadounidenses, dentro y fuera del país, aumentaron de forma sustancial, y reconocieron que hackers vinculados a Teherán atacaron redes críticas del país desde que comenzó el conflicto en febrero. El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, comparecieron junto al subdirector del FBI, Christopher Raia, en la audiencia anual sobre amenazas globales de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

“Nuestras mujeres y nuestros hombres en el extranjero, nuestras mujeres y nuestros hombres aquí en Estados Unidos, están bajo una amenaza mayor”, dijo Clayton.

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Mullin se ocupó del frente digital. Según el secretario, hackers del régimen iraní y ciberdelincuentes afines a Teherán atacaron redes de infraestructuras críticas estadounidenses desde el inicio de las hostilidades. Explicó que esos intentos han tenido históricamente efectos localizados y poco disruptivos en instalaciones industriales con seguridad deficiente, aunque admitió que en los sistemas vulnerables pueden llegar a interrumpir el servicio.

Hay casos documentados. El 7 de abril, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) y otras agencias federales emitieron una alerta conjunta sobre un grupo vinculado a Irán que manipuló controladores lógicos programables de la marca Rockwell Automation, dispositivos que automatizan procesos en plantas de agua y de energía. Algunas víctimas sufrieron interrupciones operativas y pérdidas económicas. En agosto, la inteligencia estadounidense atribuyó a actores iraníes una serie de ataques contra los sistemas de agua de decenas de municipios en al menos siete estados.

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Vista externa de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EEUU, en Fort Meade, Maryland, el 6 de junio de 2013. (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)

Clayton evitó dar detalles sobre el informe que más inquieta en Washington esta semana. El lunes, CNN publicó, con base en siete funcionarios estadounidenses, que la inteligencia de ese país detectó planes de Teherán para atacar a altos cargos del Gobierno de Donald Trump con una bomba sucia o un arma química en la capital. Una bomba sucia combina explosivos convencionales con material radiactivo. Según la cadena, los funcionarios todavía discuten si Irán tiene la capacidad o la decisión de ejecutar el plan. Ante la pregunta de los legisladores, Clayton se limitó a decir que ese tipo de amenazas no son nuevas.

Trump respondió el martes desde Filipinas, durante una gira por Asia. Si Irán ataca Washington, “pagará un precio como ningún país ha pagado jamás”, dijo a la prensa, y aseguró que su Administración se toma la información en serio. Un día después, el secretario de Estado, Marco Rubio, que viaja con Trump, afirmó que no cree que exista una amenaza inminente contra la capital. La Casa Blanca ya había asegurado el lunes que no había “amenazas creíbles” contra el territorio nacional.

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La alerta de Clayton tiene precedentes. Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero ataques coordinados contra Irán, y los bombardeos estadounidenses continúan más de ocho meses después sin una declaración formal de guerra del Congreso. Teherán prometió represalias contra las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente. En octubre, un memorando del propio Clayton al que tuvo acceso Reuters sostenía que Irán había intensificado sus operaciones contra personal estadounidense y que algunos complots contra ciudadanos de ese país estaban en “etapas avanzadas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda junto al presidente chino, Xi Jinping, a su llegada al aeropuerto de Shenzhen para asistir a la Cumbre de Líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China. 18 de noviembre de 2026. REUTERS/Carlos Barría

La Administración descartó, en cambio, que una ofensiva informática esté detrás de la cadena de fallos técnicos registrada desde el 12 de noviembre en Microsoft, la Administración Federal de Aviación (FAA), el banco JPMorgan Chase, United Airlines, Apple y una red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Clayton negó que esos incidentes fueran ciberataques y que hubiera un Estado extranjero detrás. “Lo hemos investigado a fondo”, dijo.

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Microsoft rastreó su caída mundial hasta un error introducido en una actualización de software de julio, y Chase la suya hasta un fallo de software en un equipo de sus instalaciones. La interrupción de la FAA, que obligó a suspender los despegues en todo el país el 13 de noviembre, se originó en un enrutador instalado durante obras de cableado en El Dorado, Arkansas. Clayton vinculó la caída de la red de la NSA a un parche para corregir vulnerabilidades en el lenguaje de programación PHP.

La CISA, el organismo encargado de proteger esas redes, sigue sin un director confirmado por el Senado y perdió personal en los recortes de plantilla del Gobierno federal.

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