Corea del Norte completó la estructura exterior de una nueva ampliación para el enriquecimiento de uranio en el complejo de Yongbyon. (2026 Planet Labs PBC/Archivo)

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El régimen de Corea del Norte amplió las instalaciones destinadas al enriquecimiento de uranio en su principal complejo nuclear y mantiene en funcionamiento reactores vinculados a la producción de materiales utilizados en armas atómicas. La expansión fue detectada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cuyo director general, Rafael Grossi, advirtió sobre el crecimiento de las capacidades nucleares de Pyongyang y los riesgos que representa para la seguridad internacional.

Durante una reunión de la Junta de Gobernadores del organismo, integrada por representantes de 35 países, Grossi informó que las nuevas obras en Yongbyon comenzaron a mediados de septiembre de 2026. La estructura exterior de la ampliación quedó terminada hacia finales de octubre, de acuerdo con las observaciones realizadas por la agencia.

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La construcción corresponde a una extensión de la instalación original de enriquecimiento de uranio del complejo. Aunque el organismo no difundió detalles sobre sus dimensiones ni sobre la capacidad adicional que podría incorporar, la obra representa otro avance en la infraestructura que Corea del Norte utiliza para obtener material destinado a su programa armamentístico.

“La continua expansión del programa de enriquecimiento de uranio de la RPDC sigue siendo motivo de grave preocupación”, sostuvo Grossi ante los representantes de los Estados miembros. La denominación RPDC corresponde al nombre oficial del país, República Popular Democrática de Corea.

El Organismo Internacional de Energía Atómica mantiene bajo observación una instalación de enriquecimiento de uranio en Kangson. (EFE/ Archivo)

Yongbyon es una de las instalaciones más importantes del programa atómico norcoreano. Situado al norte de Pyongyang, el complejo concentra actividades relacionadas con la producción de uranio enriquecido y plutonio, dos materiales que pueden emplearse para fabricar el núcleo de un arma nuclear. La ampliación detectada se suma a otras señales de crecimiento de la infraestructura destinada a obtener ambos componentes.

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El OIEA también mantiene bajo observación una instalación de enriquecimiento en Kangson, ubicada en las afueras de la capital. Grossi recordó que la agencia había identificado actividad en ese emplazamiento y en Yongbyon, además de trabajos para incorporar nuevas instalaciones al sistema de producción norcoreano.

El informe incluyó novedades sobre los reactores del complejo. Los especialistas detectaron indicios de que el reactor de cinco megavatios continúa operando y habría iniciado su séptimo ciclo de irradiación. Este equipo resulta relevante para la obtención de plutonio: durante su funcionamiento produce combustible irradiado que posteriormente puede ser retirado y sometido a un proceso químico de reprocesamiento para recuperar ese material.

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También se registró actividad en el reactor de agua ligera de Yongbyon, que había permanecido detenido durante un período. Según las observaciones comunicadas por Grossi, volvió a funcionar hacia finales de abril de 2026. Su reactivación constituye otra señal de continuidad en las operaciones del complejo nuclear.

El monitoreo internacional de las instalaciones de Corea del Norte depende de imágenes satelitales tras la expulsión de los inspectores en 2009. (KCNA via REUTERS)

La agencia enfrenta, sin embargo, importantes limitaciones para determinar con exactitud el alcance de estas actividades. Corea del Norte expulsó a los inspectores internacionales en 2009 y desde entonces impide que el organismo acceda directamente a sus instalaciones. Por ese motivo, el seguimiento depende principalmente de imágenes satelitales y del análisis de indicios externos que permiten identificar construcciones y posibles operaciones.

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La posición del régimen de Kim Jong-un tampoco ofrece señales de una disposición a abandonar sus capacidades atómicas. La ministra de Relaciones Exteriores, Choe Son Hui, defendió recientemente la posesión de armas nucleares y las describió como “la garantía más fuerte” de la soberanía de su país. La funcionaria también rechazó los reclamos del Grupo de los Siete (G7), que reclama el desmantelamiento del programa nuclear norcoreano.

El asunto podría incorporarse a las conversaciones diplomáticas previstas para este jueves en Shenzhen, China, entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin. El presidente estadounidense solicitó que el desarme nuclear mundial forme parte de la agenda del encuentro. Trump, además, no descartó la posibilidad de reunirse con Kim Jong-un durante su estadía en la región.

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Donald Trump solicitó la inclusión del desarme nuclear en la agenda de conversaciones con Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen. (KCNA via REUTERS)

La advertencia del OIEA llega en un contexto en el que Corea del Norte continúa ampliando su infraestructura nuclear, mientras mantiene su rechazo a las exigencias internacionales para abandonar el desarrollo de armas atómicas.