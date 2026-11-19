El Reino Unido entregará a Ucrania 1.000 drones de ataque con un alcance superior a los 1.000 kilómetros como parte de un paquete de 260 millones de libras.

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El Reino Unido entregará a Ucrania 1.000 drones de ataque de largo alcance capaces de alcanzar objetivos militares situados a más de 1.000 kilómetros de distancia, una nueva contribución de Londres para ampliar las capacidades ofensivas de Kiev contra la maquinaria bélica rusa. El suministro forma parte de un programa de asistencia de 260 millones de libras esterlinas (unos 338 millones de dólares), destinado a reforzar la defensa ucraniana durante los meses de invierno.

El anuncio será presentado por el primer ministro británico, Andy Burnham, durante una reunión en Berlín de la denominada Coalición de Voluntarios, el grupo de países aliados que coordina el respaldo militar y político a Ucrania. Los nuevos sistemas permitirán atacar instalaciones industriales vinculadas con la producción militar rusa y otros objetivos considerados legítimos desde el punto de vista militar, incluso cuando se encuentren muy alejados de las posiciones de combate.

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Algunos de los aparatos pueden cubrir distancias superiores a los 1.000 kilómetros, una autonomía comparable al trayecto entre Londres y Berlín. Además, están diseñados para transportar cargas explosivas de gran potencia, con capacidad para destruir instalaciones estratégicas mediante un impacto directo.

La asistencia británica incluye drones marítimos y logísticos destinados al transporte de reservas de sangre y suministros médicos al frente.

La decisión supone un nuevo respaldo a la posibilidad de que las fuerzas ucranianas amplíen sus operaciones contra objetivos militares en territorio ruso. Esa estrategia generó diferencias entre los aliados occidentales. Durante una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, representantes del gobierno de Estados Unidos cuestionaron la utilidad de los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras y depósitos comerciales situados lejos del frente.

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El subsecretario de Defensa estadounidense para Política, Elbridge Colby, sostuvo que esas operaciones no habían conseguido acelerar el final de la guerra ni contribuido a frenar los avances rusos sobre las posiciones ucranianas. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, rechazó esas objeciones y calificó de “estúpidas” las críticas.

Burnham defendió el nuevo compromiso británico y vinculó la asistencia con los bombardeos rusos contra servicios esenciales de Ucrania. “Sumir a millones de ucranianos en un frío extremo y privarlos de calefacción y calor no hará que Putin gane esta guerra; únicamente reforzará nuestra determinación de apoyar a Ucrania”, afirmó.

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El jefe del Gobierno agregó que Londres hará “todo lo que podamos” para garantizar que Kiev tenga capacidad de responder a los ataques contra su infraestructura nacional. También aseguró que los países reunidos en Berlín transmitirán un mensaje de respaldo sostenido y de compromiso con una paz duradera que impida la reanudación de las hostilidades en Europa.

El primer ministro británico Andy Burnham presentará el nuevo plan de ayuda militar durante la reunión de la Coalición de Voluntarios en Berlín. (REUTERS/Russell Cheyne/Archivo)

La asistencia británica contempla, además, una línea de suministro de drones marítimos, logísticos y de vigilancia. Estos equipos tendrán una función diferente a la de los aparatos de ataque: facilitarán el transporte de materiales y el abastecimiento de las unidades desplegadas en primera línea. Entre las cargas previstas figuran reservas de sangre y equipos de refrigeración destinados a conservar insumos médicos.

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El refuerzo llega mientras Rusia intensifica sus operaciones contra el sistema energético ucraniano con el objetivo de deteriorar la capacidad de suministro eléctrico y calefacción antes de la llegada de las temperaturas más bajas. Kiev, por su parte, mantiene sus ataques contra instalaciones estratégicas rusas. Durante esta semana, sus fuerzas alcanzaron refinerías de petróleo en el sur de Rusia y el puente de Kerch, que conecta territorio ruso con la península de Crimea, ocupada por Moscú desde 2014.

En paralelo, Londres anunció una nueva partida de 240 millones de libras para fortalecer las defensas antiaéreas ucranianas. Ese programa incluye más de 1.000 misiles de corto alcance y una docena de radares, destinados a mejorar la detección y la capacidad de respuesta frente a las incursiones rusas.

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El Gobierno británico también destacó los resultados de los misiles ligeros multifunción entregados desde octubre. Según Downing Street, estos sistemas permitieron elevar la proporción de drones rusos propulsados por motores a reacción que Ucrania consigue derribar hasta cerca del 70%, frente al 30% registrado a comienzos de septiembre.

Las fuerzas de Ucrania alcanzaron refinerías petroleras en el sur de Rusia y el puente de Kerch en la península de Crimea. (REUTERS/Stringer/Archivo)

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que Moscú utiliza las condiciones climáticas como parte de su estrategia militar. “El presidente Putin utiliza el invierno como un arma en Ucrania”, declaró. También afirmó que los nuevos recursos permitirán transformar el compromiso político de Londres en capacidades concretas para proteger a la población civil.

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El paquete incluye asimismo medidas económicas contra Moscú. Esta semana, el Reino Unido impuso sanciones a diez de los principales productores petroleros rusos, como parte de sus esfuerzos para restringir los ingresos que financian la ofensiva militar.