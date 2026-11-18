Gordon Ramsay explica su rechazo a la palabra "famoso". (Facebook)

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Gordon Ramsay habló sobre sus preferencias gastronómicas, las tendencias culinarias que rechaza y su relación con la fama durante una entrevista con la revista Variety.

Ramsay, quien recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 18 de noviembre, explicó que evita utilizar la palabra “famoso” para describirse.

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“No sé por qué, pero me hace sentir incómodo. Supongo que tiene que ver con el entorno en el que crecí: nunca me gustó presumir. Estoy ocupado y prefiero utilizar la palabra ‘ocupado’ en lugar de ‘famoso’. Sé que suena un poco extraño, pero así es como me siento”, explicó.

También recordó una experiencia relacionada con la firma de uno de sus primeros libros. Según relató, mientras conducía frente a la librería Waterstones, observó una fila de personas y preguntó a su representante quiénes estaban esperando.

“¿Para quiénes son esas personas?”, recordó haber preguntado. Su publicista le respondió que estaban allí para verlo a él. “Y entonces pensé: ‘¡Dios mío! No tenía idea de que habría una fila afuera de la librería’”, contó.

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Gordon Ramsay recordó el momento en que se dio cuenta que era famoso. (REUTERS/Jakub Porzycki)

Gordon Ramsay también habló sobre su estilo de trabajo y las reacciones que suele generar su personalidad frente a las cámaras.

Al ser cuestionado sobre si considera que la ira es necesaria para conseguir resultados, respondió que prefiere relacionar su comportamiento con la pasión.

“Lo voy a relacionar con la pasión. Le pido disculpas a mi madre porque parece que estoy enojado. Para mi vecino es como: ‘Dios mío, ¿por qué está tan molesto?’. Pero es pasión absoluta. Cocinar es exactamente igual que los deportes en vivo”, dijo.

Entre sus declaraciones destacó su postura frente a las freidoras de aire, electrodomésticos que aseguró evitar porque, según explicó, le provocan una reacción en la piel y no permiten conseguir los resultados que busca al cocinar.

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Durante una dinámica de preguntas rápidas, el entrevistador le pidió su opinión sobre las freidoras de aire.

Gordon Ramsay tiene una opinión negativa sobre las freidoras de aire. (Europa Press)

La respuesta del cocinero fue contundente: “Soy alérgico a ellas”. Al preguntarle por qué, Ramsay explicó: “Me sale una erupción cutánea muy intensa. No puedes conseguir un buen color en una freidora de aire”.

Cuando el periodista quiso saber si se refería a la apariencia de los alimentos, el chef amplió su respuesta: “Sin color, sin sabor. ¡Ethan, por Dios!”. Con esta declaración, Ramsay dejó clara su inconformidad con los resultados de cocción que atribuye a estos aparatos.

En la misma conversación, el cocinero habló de su interés por los utensilios de cocina y mencionó que había desarrollado una tecnología híbrida para sartenes antiadherentes.

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Incluso ofreció enviarle algunos ejemplares al entrevistador después de que este comentara que sus propios utensilios no estaban en buenas condiciones.

París, el destino gastronómico que considera sobrevalorado

La entrevista también incluyó preguntas sobre tendencias y destinos culinarios. Al pedirle que identificara el lugar gastronómico más infravalorado del mundo, Ramsay respondió: “Vietnam”.

Sin embargo, cuando llegó el turno de mencionar el destino que considera más sobrevalorado, su respuesta fue: “París”.

Gordon Ramsay aseveró que la comida de Paris está sobrevalorada. (Imagn Images)

El chef también señaló que la barbacoa coreana es una de sus tendencias gastronómicas favoritas. En contraste, rechazó las preparaciones que incorporan espuma como elemento decorativo en los platillos.

“La espuma. La espuma debería utilizarse para afeitarse”, afirmó. Cuando el entrevistador le preguntó si tampoco le gustaba la espuma del café, Ramsay respondió negativamente.

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Entre otras tendencias que calificó negativamente mencionó el chocolate de Dubái y el llamado fibermaxxing, relacionado con el aumento del consumo de fibra.