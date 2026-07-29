La fiscalía vincula el crimen de Charlie Kirk con sus posturas anti-LGBTQ+, pero la defensa cuestiona la prueba clave

Los fiscales de Utah sostienen que Tyler Robinson asesinó a Charlie Kirk por sus ideas políticas contra el matrimonio homosexual y los derechos transgénero (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

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Los fiscales del condado de Utah presentaron el martes el argumento más detallado hasta ahora sobre el móvil del asesinato de Charlie Kirk: Tyler Robinson, de 23 años, lo atacó el 10 de septiembre de 2025 por rechazo a sus posturas públicas contra el matrimonio homosexual y los derechos de las personas transgénero. Así lo sostienen los documentos judiciales citados por Reuters.

Robinson permanece bajo custodia desde su arresto y aún no se ha declarado culpable ni inocente.

El argumento central de la acusación

El caso de los fiscales descansa en una carta escrita por David Engelhardt, miembro de la junta directiva de Turning Point USA (TPUSA), la organización fundada por Kirk. En ella, Engelhardt describe las convicciones del activista: que “la experimentación con la identidad sexual y de género es pecaminosa” y que “la heterosexualidad dentro de los límites del matrimonio es el único modelo virtuoso de sexualidad”.

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La acusación por el asesinato de Charlie Kirk afirma que Tyler Robinson atacó al fundador de Turning Point USA por su oposición a la homosexualidad y al transgenerismo (Rick Egan/Pool via Reuters/File Photo)

Para la acusación, esa carta demuestra que Kirk representaba “no solo un movimiento religioso, sino también un movimiento político en contra del matrimonio homosexual y la aceptación del transgenerismo, la homosexualidad y la experimentación sexual”, según los documentos judiciales citados por Reuters.

Los fiscales sostienen que el “estilo de vida” de Robinson era directamente contrario a esas convicciones, y que eso explica el ataque. “Las pruebas circunstanciales de que el acusado atacó al señor Kirk debido a su creencia o percepción de las creencias políticas del señor Kirk son abrumadoras”, escribieron en sus argumentos.

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Las pruebas materiales que cita la fiscalía

Además de la carta, la acusación señala dos elementos que, según ella, refuerzan el móvil político.

El primero es un mensaje de texto que Robinson le envió a su compañero de piso, Lance Twiggs, después del tiroteo: “Ya estaba harto del odio de Kirk. Hay odio que no se puede negociar”. El segundo son los mensajes grabados en las balas halladas en el arma presuntamente usada en el ataque, uno de los cuales decía: “Oye, fascista, atrápame”.

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Los fiscales citaron un mensaje de texto de Tyler Robinson sobre el “odio de Kirk” y frases grabadas en las balas como pruebas del ataque (Bethany Baker/Pool via REUTERS/File Photo)

El vínculo con Twiggs también forma parte del relato de la acusación. Según los fiscales, Robinson y Twiggs mantenían una relación sentimental en el momento del tiroteo, y Twiggs exploraba su transición de género.

En una entrevista con los fiscales en abril, Twiggs declaró que empezó a salir con Robinson tras conocerse en 2023. En un video presentado ante el tribunal, Twiggs dijo que la primera conversación entre ambos sobre Kirk ocurrió después del tiroteo, y no abordó el tema del género.

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Lo que dice la defensa

El abogado de Robinson, Richard Novak, presentó sus argumentos ante el tribunal el 9 de julio. Su posición es que la carta de Engelhardt no aporta ninguna prueba de que Robinson estuviera en desacuerdo con las ideas políticas o religiosas de Kirk, y que tampoco revela nada sobre el estado mental del acusado en el momento del ataque.

La defensa tiene plazo hasta el 18 de agosto para presentar sus argumentos por escrito sobre por qué considera que las pruebas son insuficientes para llevar el caso a juicio. El juez del Tribunal de Distrito de Utah Tony Graf celebrará una audiencia el 1 de septiembre para determinar si existe base suficiente para que el proceso avance.

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Quién era Charlie Kirk

Kirk murió a los 31 años tras recibir un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Era el fundador de TPUSA, organización que creó a los 18 años y que hoy tiene presencia en más de 850 universidades del país, según BBC.

Su podcast diario y su presencia constante en redes sociales le habían ganado millones de seguidores. Era conocido por debatir en vivo con estudiantes sobre identidad transgénero, cambio climático y valores familiares, y por hacerlo frente a audiencias que no compartían sus ideas.

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Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, murió a los 31 años tras recibir un disparo en la Universidad del Valle de Utah y era una figura del activismo conservador (Europa Press)

TPUSA fue una pieza en la campaña de 2024: analistas le atribuyen haber ayudado a registrar a decenas de miles de nuevos votantes y a consolidar el voto republicano en Arizona. Kirk asistió a la toma de posesión de Donald Trump en enero de 2025 y fue un visitante habitual de la Casa Blanca. Tras su muerte, el mandatario anunció que le entregaría póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta condecoración que otorga el gobierno federal.

La religión cristiana evangélica era central en su política. Algunos sectores lo consideraban el futuro del activismo conservador; otros, una figura altamente polarizadora. Difundió opiniones antitransgénero, escepticismo sobre la pandemia de Covid-19 y teorías conspirativas, incluida la falsa afirmación de que las elecciones de 2020 le fueron robadas a Trump, según CBS News.

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