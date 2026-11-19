El pacto entrará en vigor tras una nota diplomática danesa y no requerirá la votación del Senado estadounidense (EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT)

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El Parlamento danés aprobó un acuerdo con Groenlandia y Estados Unidos para reforzar la seguridad ártica, una decisión que habilita la ampliación de la presencia militar estadounidense en la isla y busca cerrar meses de tensiones entre Washington, Copenhague y Nuuk.

Los 109 diputados presentes en el Folketing, el Parlamento de Dinamarca, votaron a favor del pacto sin expresiones en contra. La aprobación danesa completó el trámite parlamentario previsto, luego de que el Parlamento groenlandés ratificó el texto a comienzos de noviembre.

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El acuerdo entrará en vigor cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca comunique formalmente a Estados Unidos, mediante una nota diplomática, que los procedimientos internos concluyeron. El pacto no requiere una votación del Senado estadounidense.

El texto fue firmado el 22 de septiembre en Nueva York por el presidente estadounidense, Donald Trump; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen.

Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, cuenta con unos 57.000 habitantes y ocupa una posición estratégica entre Europa y América del Norte. La isla alberga la base militar estadounidense más septentrional y se ubica sobre una de las rutas más cortas entre ambos continentes.

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El nuevo acuerdo actualizó el marco de cooperación militar establecido en 1951 entre Dinamarca y Estados Unidos. El documento autorizó a Washington a ampliar sus actividades en la Base Espacial Pituffik, situada en el noroeste de Groenlandia, y previó la creación de áreas de defensa en Narsarsuaq, en el sur, y Mestersvig, en el este.

Las partes también contemplaron nuevas instalaciones militares estadounidenses y la posibilidad de ampliar otras operaciones en el territorio. El ministro de Defensa danés, Jeppe Bruus, afirmó que ahora comenzará el trabajo sobre una legislación groenlandesa para controlar inversiones extranjeras por razones de seguridad y sobre los planes para dos nuevas bases estadounidenses.

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El ministro de Defensa danés, Jeppe Bruus, afirmó que ahora comenzará el trabajo sobre una legislación groenlandesa (Reuters)

“Espero que Estados Unidos ahora también empiece a ser más concreto sobre los propósitos y la organización en torno a estas dos áreas”, dijo Bruus.

El pacto incluyó la autorización para que Estados Unidos instale un sistema de defensa antimisiles denominado “Golden Dome”. Además, estableció que las fuerzas estadounidenses podrán acceder a Groenlandia para contribuir a la defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en un contexto marcado por las advertencias de Washington sobre la actividad de Rusia y China en el Ártico.

El acuerdo determinó que únicamente los miembros de la OTAN podrán instalar infraestructuras militares, con personal o sin él, en Groenlandia. También bloqueó el acceso de países ajenos a la Unión Europea y a la alianza atlántica a sectores estratégicos de la isla, con el objetivo de limitar la influencia extranjera, especialmente a través de inversiones.

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El texto reafirmó la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y el derecho de la población groenlandesa a la autodeterminación. El acuerdo continuará vigente incluso si Groenlandia opta por independizarse en el futuro.

Frederiksen celebró la ratificación parlamentaria con un mensaje en redes sociales. “Hoy es un gran día”, escribió la primera ministra danesa. “No fue un proceso fácil”. La jefa de Gobierno sostuvo que el resultado respetó la integridad territorial danesa, la soberanía del reino y el derecho de los groenlandeses a decidir su futuro.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen celebró la ratificación parlamentaria con un mensaje en redes sociales (Reuters)

Nielsen también se refirió a la votación y señaló que Groenlandia defendió sus derechos durante la negociación. “Pasamos por un momento difícil, durante el cual muchas personas aquí en casa estuvieron preocupadas por nuestro país y nuestro futuro”, expresó. “Espero que la decisión de hoy ayude a traer mayor calma y una sensación de seguridad”.

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La diputada groenlandesa Naaja Nathanielsen sostuvo que la presión estadounidense generó desconfianza hacia la administración de Trump. “Fue muy difícil para los groenlandeses durante los últimos dos años. Se filtró en todos los aspectos de nuestras vidas”, afirmó. La legisladora manifestó su expectativa de que el acuerdo permita recuperar el diálogo dentro de la alianza occidental.

Adfemás, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacó que el pacto reforzará la relación entre los tres gobiernos. “Este acuerdo moderniza la asociación de defensa entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia y refuerza la seguridad nacional de Estados Unidos y de nuestros aliados en la OTAN”, escribió.

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Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Dinamarca, Kenneth Howery, también respaldó la decisión del Folketing. “El acuerdo es un logro tremendo, que moderniza nuestra asociación para los desafíos de seguridad del futuro y refuerza la seguridad de Estados Unidos, el Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, y toda la OTAN”, señaló.

(Con información de AP y Reuters)