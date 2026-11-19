Una calle inundada por intensas lluvias genera congestión vehicular en San Francisco, California. Entre los automóviles afectados se observa un robotaxi autónomo de la empresa Waymo detenido en el agua, mientras otros vehículos avanzan con lentitud a través de la vía cubierta de agua (X:@julia_n_daniel)

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Una tormenta de gran intensidad azotó este miércoles el Área de la Bahía de San Francisco, en California. Las lluvias inundaron calles y derribaron árboles, y obligaron a Waymo a suspender su servicio de taxis autónomos en toda la región.

Waymo detuvo su flota pasadas las 11 de la mañana del miércoles

La compañía de vehículos sin conductor, con sede en Mountain View, anunció la suspensión a través de su aplicación pasadas las 11 de la mañana: el servicio quedaría detenido hasta que las condiciones de las carreteras mejoraran y el pronóstico despejara.

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Un portavoz confirmó a CBS News Bay Area que la empresa había monitoreado la tormenta con horas de anticipación, redujo la flota operativa y mantuvo contacto con los organismos de gestión de emergencias locales para coordinar la reanudación.

Robotaxis varados en intersecciones anegadas de San Francisco

Una tormenta en el Área de la Bahía de San Francisco obligó a la empresa Waymo a suspender el servicio de taxis autónomos (X:@julia_n_daniel)

Videos difundidos en redes sociales mostraron al menos dos unidades de Waymo bloqueando el tránsito en puntos inundados de la ciudad. Un usuario de X publicó imágenes de un robotaxi detenido en la intersección de Oak Street con Cole Street, en el sector conocido como Panhandle, donde el vehículo ocupó el carril con menor nivel de agua e interrumpió el paso. Otra unidad quedó inhabilitada en un tramo anegado del bulevar Bayshore con Industrial Street, al norte de la Interestatal 280 y al este de la Autopista 101.

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“La seguridad es la prioridad máxima de Waymo, tanto para nuestros usuarios como para todos los que comparten la vía”, indicó la compañía en un comunicado.

Registros históricos de lluvia y extensión del frente hacia el sur

La tormenta, clasificada como de nivel 3, dejó registros históricos: el centro de San Francisco acumuló 58,7 milímetros (2,31 pulgadas) de lluvia el miércoles, la mayor marca para ese día desde 1918. El promedio de lluvia de todo el mes de noviembre en la ciudad es de 66 milímetros (2,6 pulgadas).

Los aguaceros más intensos se concentraron en el Área de la Bahía durante la mañana, con precipitaciones que colapsaron los sumideros y dejaron calles completamente anegadas. El frente se desplazó hacia el sur por la costa, en dirección a Monterey y San Luis Obispo. Las proyecciones indicaban que llegaría a Santa Bárbara y Los Ángeles en la madrugada del jueves.

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Varios vehículos autónomos quedaron inmovilizados en intersecciones anegadas como Oak Street y Cole Street (X:@julia_n_daniel)

Las autoridades meteorológicas advirtieron que se esperan lluvias de entre 51 y 102 milímetros (2 a 4 pulgadas) desde San José hasta el condado de Los Ángeles, con volúmenes más altos en zonas elevadas. Las áreas más expuestas al riesgo de inundación serán las zonas con cicatrices de incendios anteriores, donde los flujos de lodo y deslizamientos son posibles hasta el jueves.

Restricción del DMV de California a Waymo en autopistas

La suspensión del servicio se produjo un día después de que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California bloqueara la circulación de los robotaxis en las autopistas del estado, tras incidentes reiterados que incluyeron ingresos no autorizados a zonas de construcción y otras situaciones de riesgo en vías rápidas.

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No es la primera vez que la empresa enfrenta interrupciones por condiciones climáticas. En mayo, Waymo debió suspender operaciones en Atlanta, Austin, Dallas, Houston y San Antonio tras comprobar que sus vehículos tenían dificultades para atravesar calles inundadas. En diciembre de 2025, un corte del suministro eléctrico en San Francisco generó un episodio similar, con robotaxis bloqueando intersecciones de la ciudad.

Cinco vehículos varados y reanudación del servicio el jueves

El alcalde Daniel Lurie confirmó que cinco unidades quedaron varadas antes del restablecimiento del servicio el jueves (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Según el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, al menos cinco unidades de Waymo quedaron inmóviles en calles anegadas durante la tormenta. La pasajera Amy Gutiérrez relató al San Francisco Chronicle que su vehículo se detuvo en la intersección de Fell Street con Masonic Avenue, completamente anegada.

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Tras media hora de intentos fallidos, operadores de la compañía lograron maniobrar el auto a distancia hasta el carril derecho. “Estábamos atrapados ahí; los autos tocaban bocina”, describió Gutiérrez.

El supervisor del Distrito 5, Bilal Mahmood, notificó a los servicios de emergencia sobre los incidentes y confirmó públicamente la suspensión. Waymo reanudó operaciones el jueves, aunque durante la noche del miércoles algunos vehículos sin pasajeros circularon para ser reposicionados en estaciones de carga.