El índice S&P 500 encadenó seis sesiones consecutivas en baja y retrocedió un 2% en Wall Street. (REUTERS/Brendan McDermid)

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El mercado bursátil de Estados Unidos encadenó una nueva jornada de pérdidas el jueves, golpeado por la desconfianza hacia las acciones vinculadas a la inteligencia artificial, pese al multimillonario debut en bolsa de Anthropic, la empresa detrás del chatbot Claude.

El índice S&P 500 cayó 2% y acumuló su sexta sesión consecutiva en rojo, la racha de pérdidas más larga en dos años y medio. El indicador, clave para buena parte de los fondos de retiro 401(k) en el país, se ubica ahora 8,2% por debajo del récord histórico que había alcanzado el mes pasado. El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 1.101 puntos (2,2%) y el Nasdaq Composite se hundió 2,3%.

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Las pérdidas fueron generalizadas: más del 90% de las empresas que integran el S&P 500 terminaron la jornada en terreno negativo. Al cierre, el S&P 500 quedó en 7.175,83 puntos, el Dow Jones en 49.097,06 y el Nasdaq en 23.879,20 unidades.

Anthropic sorprende en su debut

Anthropic fijó el precio de su oferta pública inicial en 83 dólares por acción, por encima del rango de 70 a 78 dólares que había previsto originalmente. La colocación recaudó más de 80.000 millones de dólares y superó a la salida a bolsa de SpaceX, la empresa de Elon Musk, registrada en junio.

Anthropic recaudó más de 80.000 millones de dólares en su oferta pública inicial en el Nasdaq. (REUTERS/Brendan McDermid)

Minutos después de comenzar a cotizar en el Nasdaq, el papel ya superaba los 110 dólares y la valoración de la compañía llegó a rozar los 2 billones de dólares. Sin embargo, el impulso se fue diluyendo a lo largo de la sesión y la acción cerró en 97,17 dólares, con una suba de 17,1%.

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Las acciones de inteligencia artificial cayeron por sexta sesión consecutiva el jueves pese al exitoso debut bursátil de Anthropic, cuya valoración llegó a superar brevemente los dos billones de dólares. Nvidia, Micron y CoreWeave revirtieron sus ganancias iniciales ante el temor a una burbuja tecnológica, el encarecimiento del crédito y la amenaza de nueva regulación tras las elecciones legislativas en Estados Unidos.

“La salida a bolsa de Anthropic está acaparando muchísima atención”, señaló Jed Ellerbroek, gestor de carteras de Argent Capital, en Saint Louis, Misuri. “Ese dinero viene de algún sitio. Los inversores están realizando cambios en sus carteras para incorporar a Anthropic, así que yo no le daría demasiada importancia al comportamiento bursátil de hoy”, agregó.

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Las acciones de Micron y CoreWeave borraron sus avances iniciales ante los temores a una burbuja en el sector tecnológico. (REUTERS/Brendan McDermid)

En la misma línea, Patrick O’Hare, analista de Briefing.com, sostuvo que había sido “un gran día” para Anthropic, “pero no la misma historia en el resto del mercado”. O’Hare explicó que parte del fenómeno respondía a una redistribución de capital, sumada a “el deterioro técnico del mercado”.

El resto del sector tecnológico vuelve a hundirse

Horas antes de que Anthropic debutara, varias acciones ligadas a la inteligencia artificial habían impulsado al S&P 500 hasta 1,3%. Ese optimismo se esfumó con el correr del día. Micron Technology, cuyas ventas de memoria para computadoras se dispararon por el auge de la IA, pasó de subir 7,8% a cerrar con una caída de 2,1%.

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CoreWeave, que alquila capacidad de cómputo basada en chips de inteligencia artificial, saltó 10,5% en la mañana y terminó la sesión con una pérdida de 6,1%. Nvidia, que había llegado a avanzar 4,7%, cerró con una baja de 3,3% y acumuló su sexta jornada consecutiva de pérdidas.

Jensen Huang renunció como presidente ejecutivo de Nvidia en medio de controversias vinculadas a su vida privada. (REUTERS/Brendan McDermid)

Las acciones de Advanced Micro Devices se desplomaron luego de que el medio de investigación Hunterbrook revelara que su fondo afiliado, Hunterbrook Capital, había tomado una posición corta contra la compañía. La mayoría de los fabricantes de chips, entre ellos Micron y Broadcom, cerraron a la baja, al igual que el índice Philadelphia Semiconductor.

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Dan Ives, analista de Yorkville Ives, describió el momento que atraviesan las tecnológicas como “un período muy turbulento, de nervios a flor de piel”. Según detalló el material disponible, la lista de preocupaciones para el sector incluye el temor a una burbuja, las dudas sobre si las inversiones en centros de datos generarán ganancias suficientes, las tasas de interés elevadas y el resultado de las elecciones legislativas de este mes, que dieron una amplia victoria a los demócratas y alimentó temores de mayor regulación para la IA.

A esa lista se sumó la renuncia repentina de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia, uno de los principales promotores de la industria de inteligencia artificial. Según se informó, la salida de Huang estuvo vinculada a affaires extramatrimoniales, entre ellos uno con una mujer sospechada de ser espía china.

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Los inversores también quedaron inquietos por la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de cerrar un vacío legal que permitía a empresas chinas acceder de forma remota a los potentes chips de inteligencia artificial de Nvidia, lo que alimentó las expectativas de que el nuevo Congreso, con mayoría demócrata, avance con más regulaciones.

Joe Maher, de Capital Economics, advirtió que “las grandes salidas a bolsa y el aumento de la emisión de acciones a menudo coinciden con los máximos del mercado bursátil”.

Señales mixtas entre las empresas que no son de IA

No todas las compañías cerraron la jornada en rojo. Palo Alto Networks subió 6,4% luego de que la firma de ciberseguridad basada en inteligencia artificial superara las expectativas de ganancias e ingresos para el último trimestre. La empresa también acordó comprar Applied Compute, una plataforma para el posentrenamiento y la inferencia de modelos de IA de pesos abiertos, en una operación valuada en 4.500 millones de dólares y pagada enteramente en acciones.

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Everpure, dedicada al almacenamiento y gestión de datos empresariales, informó que sus ingresos del último trimestre crecieron por encima de lo previsto por los analistas, en parte gracias a sus productos vinculados a la inteligencia artificial. Sus acciones subieron 4,7%.

En contraste, Williams-Sonoma fue la acción con peor desempeño del S&P 500, con una caída de 15,2%, después de que la empresa dueña de Pottery Barn y West Elm reportara ingresos trimestrales algo más débiles de lo esperado por el mercado. La compañía mantuvo su proyección de ingresos para 2026, aunque el punto medio de ese rango quedó por debajo de las estimaciones de los analistas.

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Walmart retrocedió 1% pese a que reportó ganancias e ingresos trimestrales que superaron las expectativas de los analistas. Según se informó, lo que decepcionó a los inversores fue la proyección de ventas anuales de la cadena minorista.

Bonos y mercados internacionales reflejan la cautela

En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro estadounidense bajaron mientras los inversores buscaban refugio en activos considerados más seguros. El rendimiento del bono a 10 años cayó a 5,04%, desde 5,07% el miércoles.

Dos reportes económicos también presionaron a la baja los rendimientos. Uno indicó que las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos subieron levemente la semana pasada, aunque el número se mantiene bajo en comparación con registros históricos. Otro mostró que el crecimiento manufacturero en la región del Atlántico Medio se desaceleró más de lo previsto por los economistas.

En los mercados bursátiles del exterior, el índice Nikkei 225 de Japón subió 0,7%, impulsado por SoftBank Group, que avanzó 4,6% gracias a su rol como inversor temprano en OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT y competidora de Anthropic. El Kospi de Corea del Sur trepó 1,4% por la fortaleza de sus acciones ligadas al auge de la inteligencia artificial, aunque el resto de los mercados asiáticos y europeos cerraron a la baja, entre ellos el DAX alemán, que perdió 1,1%.

En paralelo, los precios del petróleo subieron luego de que la Agencia Internacional de Energía señalara que la crisis en Medio Oriente representa “la mayor amenaza” para la seguridad energética de la historia. Según el reporte anual de la agencia, los consumidores están asumiendo cada vez más el costo del conflicto a medida que el mundo se queda sin margen para absorber su impacto sobre el suministro de energía.