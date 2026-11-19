El programa Fair Fares NYC ampliará el límite de ingresos al 200 % del nivel federal de pobreza desde el 30 de noviembre de 2026 (Marc A. Hermann/MTA New York City Transit)

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Los residentes de Nueva York de entre 18 y 64 años cuyos hogares tengan ingresos de hasta el 200 % del nivel federal de pobreza podrán acceder desde el 30 de noviembre de 2026 a viajes con 50 % de descuento en el metro y los autobuses elegibles.

La ampliación del programa Fair Fares NYC eleva el límite anterior, fijado en 150 %, y abre la puerta a quienes antes quedaban fuera por sus ingresos.

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El beneficio corresponde únicamente a quienes viven en alguno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.

No está disponible para todos los habitantes del estado de Nueva York. La Administración de Recursos Humanos de la ciudad (HRA) formalizó el nuevo umbral tras una audiencia pública celebrada en octubre.

La tarifa reducida aplica únicamente a los habitantes de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York (REUTERS/Ed Ou)

El ingreso del hogar y la edad definen quiénes pueden obtener Fair Fares

Para solicitar Fair Fares NYC, la persona debe tener entre 18 y 64 años, residir en la ciudad y cumplir el tope de ingresos de su hogar. El cálculo considera a todos los integrantes del hogar, incluidos los no ciudadanos, y el máximo varía según la cantidad de personas.

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Como referencia, bajo el nuevo criterio podrán calificar una persona sola con ingresos anuales de hasta $ 31.920 y un hogar de cuatro integrantes con hasta $ 66.000, según datos difundidos por el Concejo Municipal. El límite aplicable depende de la composición del hogar al momento de la solicitud.

Además, el solicitante no puede recibir ya una tarifa reducida por otro programa ni tener cubierto íntegramente el transporte por la HRA u otra agencia municipal. Las autoridades evaluarán esas condiciones junto con la documentación de ingresos y residencia.

El descuento alcanza el metro, autobuses elegibles y otros servicios

El beneficio excluye a los usuarios que ya disponen de otra tarifa con descuento o cobertura completa de transporte municipal (Marc A. Hermann/MTA New York City Transit)

Quienes sean aprobados pagarán la mitad de la tarifa en el metro de Nueva York y en los autobuses incluidos en el programa. La reducción también se aplica al Staten Island Railway, al Roosevelt Island Tram y al Hudson Rail Link.

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El programa prevé asimismo un descuento de 50 % en Access-A-Ride, el servicio de transporte adaptado de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA). Para que se aplique en esos viajes, los beneficiarios deben vincular su cuenta de Fair Fares con la de Access-A-Ride.

La expansión podría sumar 340.000 residentes y elevar a cerca de 1,3 millones el número de neoyorquinos con derecho potencial a la tarifa rebajada. En septiembre, el Concejo Municipal señaló que solo el 40 % de las personas elegibles estaba inscripto, por lo que la ampliación se acompaña de medidas para simplificar el acceso.

Beneficiarios de asistencia pública no deberán renovar en ciertos casos

El nuevo criterio fija topes anuales de USD 31.920 para personas solas y USD 66.000 para familias de cuatro integrantes (Marc A. Hermann/MTA New York City Transit)

La modificación también elimina la renovación periódica para las personas que ingresaron a Fair Fares mientras recibían asistencia pública y continúen recibiéndola, siempre que mantengan los requisitos del programa. La HRA ya cuenta con datos para comprobar su situación económica dentro de esos planes.

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Quienes necesiten presentar información o iniciar una solicitud podrán hacerlo a través del portal y la aplicación móvil de ACCESS HRA.

El programa mantiene el objetivo de reducir el costo de los desplazamientos cotidianos al trabajo, centros educativos, consultas médicas, comercios y espacios recreativos.