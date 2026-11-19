El primer ministro británico Andy Burnham, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy y el canciller alemán Friedrich Merz asisten a una conferencia de prensa en la cumbre del llamado grupo "Coalición de los dispuestos" de países proucranianos en la Cancillería de Berlín, Alemania, el 19 de noviembre de 2026. REUTERS/Hannah McKay/piscina

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El Reino Unido entregará a Ucrania más de 1.000 drones de ataque de largo alcance, algunos capaces de recorrer más de 1.000 kilómetros, dentro de un paquete de £ 260 millones (USD 342 millones) que el primer ministro británico, Andy Burnham, presentó este jueves en Berlín. La cumbre de la Coalición de Voluntarios reunió a 40 delegaciones el mismo día en que Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping celebraron en Shenzhen su primera reunión a tres.

Según Downing Street, los drones podrán cargar ojivas pesadas y alcanzar fábricas de armamento y otros objetivos militares situados muy por detrás del frente. “Espero que este mensaje llegue con toda claridad a Moscú: durante todo el tiempo que haga falta, estaremos al lado de Ucrania”, dijo Burnham.

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El canciller alemán y anfitrión, Friedrich Merz, puso el acento en el formato de las futuras negociaciones. “Las negociaciones solo podrán tener éxito si Ucrania y Europa participan conjuntamente. Un formato como el de Yalta no hará posible la paz”, afirmó. La conferencia de febrero de 1945 repartió Europa en zonas de influencia y abrió el camino a una división de Alemania que duró 41 años.

Merz también expuso las condiciones europeas para un acuerdo. La línea de contacto serviría de referencia para la delimitación territorial; Ucrania mantendría su camino hacia la Unión Europea y recibiría ayuda para la reconstrucción, y Rusia obtendría a cambio un levantamiento gradual y condicionado de las sanciones. Kiev necesitará además garantías de seguridad sólidas para impedir una nueva invasión.

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El yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, asisten a una conferencia de prensa conjunta en la cumbre de la llamada "Coalición de los dispuestos" de países proucranianos en la Cancillería de Berlín, Alemania, el 19 de noviembre de 2026. REUTERS/Hannah McKay/piscina

“Moscú sabe que sus exigencias maximalistas de diciembre de 2021 no son realistas”, dijo, en referencia a los borradores de tratado con los que el Kremlin exigió entonces el fin de la ampliación de la OTAN. Primero debe firmarse la paz en Ucrania, sostuvo; después podrá negociarse la seguridad euroatlántica.

Volodímir Zelensky pidió una reunión a cuatro bandas con Europa, Estados Unidos y Rusia, y presión conjunta sobre Moscú. “La mejor garantía de seguridad para Ucrania y, en realidad, para toda Europa, es la pertenencia a la OTAN”, afirmó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, fue más lejos y propuso reabrir ese debate. Ucrania abandonó la aspiración a entrar en la Alianza en las negociaciones con Rusia del primer semestre de 2022, recordó, “en un contexto que era completamente diferente”. “Considero que este es el momento adecuado”, dijo. Reiteró además que los países de la coalición están dispuestos a desplegar tropas en Ucrania una vez firmada la paz.

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La coalición nació en Londres el 2 de marzo de 2025 para organizar una fuerza de garantía tras un alto el fuego. En París, el 6 de enero de 2026, sus miembros firmaron una declaración sobre ese despliegue ante los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, que este jueves se reunieron con Merz en Berlín.

En Shenzhen, los tres líderes firmaron una declaración de paz centrada en la reforma de la ONU, el suministro de combustible y el riesgo nuclear, sin mencionar Ucrania. Putin acusó a Kiev y a Europa de no estar dispuestos a ceder y descartó negociar después de los ataques ucranianos de los días 16 y 17 contra el puente de Crimea, que derribaron el arco de la calzada sobre el estrecho de Kerch y obligaron a cortar el tráfico por carretera y tren. Merz presentó esos ataques como “una señal evidente de la debilidad de Rusia”.

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Putin invitó a los europeos a Moscú para hablar de su incorporación a las conversaciones. La cumbre de Berlín acordó que, si esa mesa se abre, los asesores de seguridad nacional del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Polonia, junto con las instituciones de la UE, representarán a Europa.