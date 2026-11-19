Trader Joe's concentra cerca de 60 tiendas en sectores del oeste y el valle de San Fernando en el condado de Los Ángeles (REUTERS/Daniel Cole)

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La expansión de Trader Joe’s en Estados Unidos contrasta con su escasa presencia en amplias zonas del sur y el este de Los Ángeles, donde viven mayoritariamente comunidades latinas y afroamericanas.

La cadena opera una sola tienda en el sur de la ciudad y ninguna en barrios como Boyle Heights, Huntington Park o El Sereno, una distribución que reavivó el debate sobre el acceso desigual a supermercados con productos frescos y precios accesibles.

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De acuerdo con una investigación de Los Angeles Times, la empresa tiene más de 600 sucursales en Estados Unidos, cerca de 60 de ellas en el condado de Los Ángeles.

La red se concentra sobre todo en el Westside, la costa, el valle de San Fernando y sectores centrales de mayores ingresos, entre ellos West Hollywood y Miracle Mile.

Una región de 810.000 habitantes tiene una sola tienda de Trader Joe’s

En una zona de 132 kilómetros cuadrados (51 millas cuadradas) del sur de Los Ángeles residen más de 810.000 personas, pero solo hay una sucursal de Trader Joe’s: la situada cerca de la Universidad del Sur de California.

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El sur de Los Ángeles cuenta con un solo establecimiento de Trader Joe's para una población de 810.000 habitantes (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Su cercanía al campus hace que atienda en buena medida a estudiantes, mientras que barrios como West Adams, Watts y View Park carecen de otro local próximo.

La brecha se extiende hacia el este y el sureste de la ciudad. En Boyle Heights, Huntington Park y El Sereno no hay tiendas de la cadena, pese a que sus habitantes deben desplazarse a otros sectores para acceder a sus alimentos preparados, verduras, frutas y artículos de marca propia.

Shaqueal Adkins, residente de South Park y madre de dos hijos, contó al diario que antes acudía al menos dos veces por semana a una de las dos sucursales de Culver City, de camino al trabajo.

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Compraba, entre otros productos, ensalada de pollo, crema de avena sabor rollo de canela y barras de arroz crocante con chocolate para sus hijos.

Al pasar al trabajo remoto, dejó de considerar razonable un trayecto de unos 30 minutos para cruzar la ciudad. Aunque tiene un Food 4 Less cerca de su casa, Adkins dijo que la calidad de los huevos y las verduras no le resulta comparable.

“¿Por qué yo no puedo tener esto? ¿Por qué no puedo caminar por la calle con mi bolsa de tela como las chicas blancas?”, expresó en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

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Comunidades del este y sureste angelino como Boyle Heights, Huntington Park y El Sereno carecen de tiendas de la empresa (REUTERS/Lucy Nicholson)

Los ingresos de los barrios con tiendas superan el promedio del condado

Los códigos postales del condado de Los Ángeles que cuentan con un local de la cadena tienen un ingreso familiar medio cercano a USD 115.000, un 27 % por encima del promedio condal, estimado en alrededor de USD 90.000.

No obstante, no hay datos desagregados suficientes para establecer una comparación verificable entre el ingreso familiar medio del sur y el este de Los Ángeles y el de los códigos postales que cuentan con una tienda de la cadena.

Sin embargo, esos promedios no describen por completo la capacidad de compra de las comunidades sin tiendas cercanas.

View Park-Windsor Hills, Ladera Heights y Baldwin Hills, zonas con una larga presencia de propietarios afroamericanos, registran ingresos familiares medios de entre USD 130.000 y USD 167.000. Muchos de sus residentes ya compran en establecimientos de Trader Joe’s ubicados fuera de sus barrios.

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Nakia Rohde, portavoz de la empresa, indicó al periódico que no hay una apertura confirmada para la zona, aunque la compañía busca posibles ubicaciones allí y en cientos de vecindarios del país.

La portavoz de Trader Joe's afirmó que la raza, la etnia y el nivel económico no definen la apertura de nuevos establecimientos (AP Foto/Allison Dinner, Archivo)

“Hemos estado buscando en este vecindario y continuaremos buscando ubicaciones para atender mejor a nuestros clientes”, señaló.

La compañía no publica una fórmula detallada para seleccionar sus establecimientos. Tara Miller y Matt Sloan, ejecutivos de marketing, mencionaron en el pódcast corporativo Inside Trader Joe’s factores como la densidad de población, la accesibilidad y la disponibilidad de estacionamiento.

Rohde sostuvo que los ingresos familiares no determinan por sí solos esas decisiones y que la raza o la etnia no figuran entre los criterios de selección.

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La ausencia de supermercados supera el caso de una sola cadena

Para líderes vecinales y especialistas, la discusión sobre Trader Joe’s forma parte de un problema más amplio: la permanencia y llegada de supermercados a barrios latinos y afroamericanos.

En 2021, Kroger cerró un Ralphs en la intersección de West Slauson Avenue y Crenshaw Boulevard, en Hyde Park, poco después de que el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobara un aumento temporal de $ 5 por hora para empleados de grandes supermercados y farmacias.

Trader Joe’s opera cerca de 60 sucursales en el condado de Los Ángeles con una concentración en zonas de altos ingresos como el Westside (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

El presidente del Concejo Municipal, Marqueece Harris-Dawson, quien representa al Distrito 8, relató que su oficina buscó un reemplazo entre cadenas estadounidenses sin éxito.

El local fue ocupado en 2025 por Vallarta Supermarkets, empresa familiar latina fundada en Van Nuys en 1985.

La llegada de Vallarta fue bien recibida por parte de la comunidad negra de Hyde Park debido a su oferta de alimentos caribeños, condimentos sureños y platos preparados de Dulan’s Soul Food Kitchen.

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Harris-Dawson destacó además el proyecto de un Costco previsto para 2027 en Baldwin Hills, que incluirá 800 departamentos sobre el comercio.

El concejal había propuesto Baldwin Hills, View Park y Ladera Heights como lugares posibles para una tienda de la cadena, pero afirmó que ya no intenta persuadir a la empresa.

Según dijo al diario, la falta de establecimientos en comunidades predominantemente negras y latinas transmite una señal de exclusión: “Incluso cuando ganamos suficiente dinero, cuando tenemos suficiente educación o compramos suficientes alimentos, igual no vienen”.

El impacto del acceso alimentario está en el centro del debate

Vecinos de Hyde Park proponen reforzar el inventario de alimentos saludables en los comercios de proximidad ya establecidos (REUTERS/Shannon Stapleton)

Arturo Sneider, director ejecutivo de la desarrolladora Primestor, sostuvo que atraer grandes marcas al sur y al este de Los Ángeles fue una tarea persistente durante más de tres décadas.

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La compañía participó en la apertura del primer Ulta Beauty del sureste de la ciudad, llevó Nike a Whittier Boulevard y sumó Starbucks, Habit Burger Grill y Jamba Juice a Watts.

A juicio de Sneider, la distribución de la cadena no puede explicarse por un desconocimiento del perfil demográfico o de las zonas comerciales. Consideró que la marca fue concebida para un tipo particular de consumidor y que esa experiencia condiciona su expansión.

Manuel Pastor, director del Instituto de Investigación sobre Equidad de la Universidad del Sur de California, planteó que el eje debe estar en las consecuencias de estas decisiones.

“La cuestión no es tanto la intención, sino el impacto y si el resultado son desiertos alimentarios y lugares donde es difícil obtener comida saludable”, afirmó al periódico.

Nicole Vick, vecina de Hyde Park, señaló que una mayor presencia de supermercados convencionales sería positiva, pero pidió reforzar también los comercios de proximidad que ya existen.

Recordó una iniciativa realizada en 2011 por la Universidad de California en Los Ángeles en el este de la ciudad, que hizo más visibles los alimentos saludables y trasladó papas fritas, gaseosas y dulces al fondo de las tiendas.

“Hay comercios de esquina que ya existen. ¿Cómo los apoyamos para que haya más acceso y la gente pueda caminar una cuadra y comprar algunas cosas, como leche?”, planteó Vick. Su propuesta apunta a mejorar la oferta cotidiana aun si no se concreta una nueva apertura.

Adkins comparte la ambivalencia que atraviesa el debate. Valora los productos y la experiencia de compra de la cadena, aunque teme que una llegada inmediata a su barrio responda a los cambios demográficos de Leimert Park y West Adams, territorios vinculados con la historia afroamericana de Los Ángeles.

Mientras no haya una sucursal cercana, continúa haciendo compras temprano en Food 4 Less para evitar las multitudes, con una bolsa de tela de Trader Joe’s al hombro.