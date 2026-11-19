El costo militar de Estados Unidos en la guerra contra Irán alcanzó los 48.300 millones de dólares hasta noviembre. (CENTCOM via REUTERS)

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La guerra que Estados Unidos libra contra el régimen de Irán desde el 28 de febrero ya acumuló un costo de 48.300 millones de dólares, según una estimación presentada por un alto funcionario del Pentágono ante el Congreso. El cálculo, actualizado hasta el 13 de noviembre, incluye municiones, reposición de equipos y operaciones militares, pero excluye daños en instalaciones estadounidenses y consecuencias económicas internacionales.

Arthur Miller, subcontralor adjunto del Departamento de Defensa, comunicó el monto durante una audiencia vinculada con su nominación como subsecretario de la Marina para la gestión financiera. “Hasta el 13 de noviembre, eran 48.300 millones de dólares”, afirmó. Precisó que la cifra contempla “municiones, costos de sustitución de equipos y costos operativos”.

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El monto supera en aproximadamente 26% los 38.000 millones de dólares que la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado hasta el 1 de agosto. Miller no presentó un desglose por categoría ni precisó cuánto se destinó a reponer el armamento utilizado.

La suma tampoco contempla las reparaciones de bases militares estadounidenses en Medio Oriente alcanzadas por drones y misiles iraníes. Esos daños no fueron incorporados al balance. Tampoco se incluyó una estimación del impacto sobre el comercio, los precios de la energía y la actividad económica mundial.

El cálculo del Departamento de Defensa superó en un 26 por ciento la estimación previa de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Una de las principales vías de propagación de la crisis es el estrecho de Ormuz, corredor que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Antes de la guerra, por allí transitaba cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo. La interrupción del tráfico afectó el abastecimiento y elevó los riesgos para los países dependientes de esos suministros.

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Irán intentó bloquear el paso de embarcaciones comerciales, mientras que los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, extendieron la presión al transporte marítimo y a la infraestructura petrolera saudita. Los efectos alcanzaron rutas esenciales para el comercio energético.

Consecuencias duraderas

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que la crisis dejará consecuencias duraderas y que el sector no podrá regresar a las condiciones previas. Su director ejecutivo, Fatih Birol, definió la situación en Ormuz como “la mayor amenaza para la seguridad energética de la historia” y afirmó que supera ampliamente la dimensión de las crisis petroleras de la década de 1970.

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En su informe anual, Birol indicó que los gobiernos priorizan la diversificación de sus fuentes de suministro y la capacidad de resistir interrupciones. “La seguridad energética y la asequibilidad ocupan ahora un lugar central en la agenda política”, escribió.

La AIE advirtió que la duración del conflicto será decisiva. “Cuanto más dure la crisis, más profundos serán sus efectos”, sostuvo Birol, quien agregó que no ve “ninguna vía creíble” para que el sector energético vuelva a la situación anterior. Aunque el carbón recibió un impulso de corto plazo, el organismo prevé que su demanda disminuya hacia 2030 en todos sus escenarios.

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La cifra difundida por el Pentágono omitió la reparación de las bases militares atacadas y los efectos en el comercio mundial. (CENTCOM EN X)

En paralelo, Donald Trump minimizó la ayuda que China y Rusia podrían proporcionar a Irán. En una entrevista desde Shenzhen, aseguró que Washington conoce esos aportes y los describió como “poca cosa”. Según dijo, el envío de barcos de guerra o grandes buques habría constituido una intervención de otra magnitud: “Eso es lo que yo llamaría guerra”.

Evaluaciones de inteligencia estadounidense atribuyen a China el suministro de imágenes satelitales y otros datos. Rusia habría facilitado información para contribuir a la selección de objetivos iraníes, además de cooperación tecnológica y en drones. Trump no descartó esos aportes, pero sostuvo que su alcance es limitado.

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