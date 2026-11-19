Un soldado ucraniano saluda desde un ómnibus tras un intercambio de prisioneros de guerra, en un lugar no revelado de Ucrania. 11 de abril de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

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El próximo intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania se concretará la semana entrante, según confirmó el enviado especial de Estados Unidos para las negociaciones de paz, Jared Kushner. El anuncio se produjo tras el acuerdo alcanzado en Abu Dabi para ejecutar el mayor canje desde el inicio de la guerra.

El yerno del presidente estadounidense Donald Trump brindó los detalles durante una rueda de prensa realizada en Berlín al término de la cumbre de la Coalición de Voluntarios, donde representantes europeos respaldaron al mandatario ucraniano Volodimir Zelensky en la búsqueda de una paz considerada “justa” y de garantías de seguridad para el continente.

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Kushner describió, en ese marco, los esfuerzos diplomáticos de Washington para reactivar el formato de negociación trilateral, retomado la semana pasada por primera vez desde febrero. “Ha hecho falta algo de tiempo. Pero han sido liberados miles de prisioneros de guerra. La semana que viene otra vez podrán reunirse con sus familias. Es un avance”, sostuvo el funcionario.

Líderes de la Coalición de Voluntarios, junto a Jared Kushner y Steve Witkoff, en la cumbre celebrada en Berlín. 19 de noviembre de 2026 (REUTERS/Annegret Hilse)

Tras los contactos sostenidos en la capital emiratí, ambas partes habían manifestado su voluntad de trabajar en la liberación de más de mil combatientes capturados por cada bando, aunque hasta ahora no trascendían datos sobre la fecha de la nueva operación.

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El enviado remarcó, además, que el Kremlin aceptó sumarse a un esquema de diálogo con representación europea. “Lo más importante es que Rusia ha acordado su implicación en un formato multilateral con los europeos, porque hemos explicado a los rusos que Europa es un actor esencial”, afirmó. Esta declaración llegó horas después de que el presidente ruso Vladímir Putin cuestionara la necesidad de incorporar a negociadores del bloque continental a las conversaciones, al plantear en cambio que estos viajaran a Moscú para justificar su presencia, ya que, a su entender, carecen de un interés genuino en la paz.

Kushner aclaró que la Casa Blanca no tiene intención de actuar de forma unilateral ni de imponer decisiones a Kiev, y que el objetivo declarado es llegar a acuerdos consensuados entre todas las partes involucradas. Adelantó, en ese sentido, que esa misma noche él y el representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff, se reunirían con asesores de seguridad nacional del continente y con el equipo negociador ucraniano para delinear propuestas de cara al próximo encuentro con la delegación rusa.

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“Creo que nuestras posiciones se están acercando”, sostuvo, en alusión a los compromisos que recibiría Kiev y a la reforma de la arquitectura de seguridad regional que reclama el Kremlin. Sobre este último punto, mencionó la posibilidad de aplicar mecanismos de transparencia y desescalada, y señaló que ya existe en Europa una infraestructura disponible para ese fin, que incluye a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump en la Villa Kylin, en el marco de la reunión trilateral, en Shenzhen, China. 19 de noviembre de 2026 (Win McNamee/Pool vía REUTERS)

La Alianza Atlántica, agregó, debería fortalecerse y actuar como “protectora de la paz, no como provocadora”, en alusión a los señalamientos que suele formular Moscú en su contra.

Respecto al reclamo de Zelensky de obtener garantías equivalentes al Artículo 5 de defensa colectiva de la OTAN, el enviado indicó que, para Washington, se trata de un planteo de enorme magnitud. Precisó que Trump no descarta esa posibilidad y que debería haber efectos contundentes si Rusia incumple un eventual pacto de paz, aunque matizó: “Tendría que ser parte de un paquete más grande”.

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Kushner y Witkoff revelaron que mantuvieron una conversación telefónica con Trump durante su viaje de regreso tras los encuentros que el mandatario sostuvo con el presidente chino Xi Jinping y con Putin. “Lo que nos llevamos de hoy es que Europa está muy unida y es muy clara y determinada en su apoyo a Ucrania. Se lo hemos dicho a Trump tras la conferencia y se lo diremos a la delegación rusa. Vemos un verdadero deseo de paz y vemos que hay esfuerzos para crear esta oportunidad”, expresó Kushner.

Witkoff, a su vez, señaló que, durante ese intercambio, Trump mencionó haber percibido en sus interlocutores la misma voluntad de poner fin al conflicto, y afirmó que el desenlace pacífico de la contienda en Ucrania fue un punto sustancial de la reunión trilateral celebrada en China.

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(Con información de EFE y EP)