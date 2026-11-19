El Centro Nacional de Huracanes calcula una probabilidad del 60 % de desarrollo ciclónico cerca de la costa sudeste de Estados Unidos (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

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La costa este de Estados Unidos podría verse afectada por una tormenta tropical o subtropical durante el fin de semana, a pocos días del cierre oficial de la temporada de huracanes del Atlántico.

El sistema, aún en desarrollo cerca de Florida y las Bahamas, amenaza con llevar lluvias intensas, ráfagas de viento, oleaje peligroso e inundaciones costeras desde el sureste hasta el Atlántico Medio y el Noreste.

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El Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantenía este jueves una probabilidad del 60 % de que se forme un ciclón tropical o subtropical en los próximos siete días.

Aunque la clasificación final y la trayectoria siguen sin definirse, el organismo advirtió que los impactos costeros pueden producirse incluso si el sistema no adquiere un nombre.

La temporada de huracanes del Atlántico concluye el 30 de noviembre. Si la perturbación alcanza la intensidad necesaria para ser nombrada, recibiría el nombre de Kyle.

La temperatura del agua próxima a los 27 grados y la Corriente del Golfo aportan energía al sistema en formación (Englewood Area Fire Control District via Facebook/Handout via REUTERS)

La baja presión se formaría cerca de las Bahamas y avanzaría hacia el norte

El NHC prevé que una baja presión no tropical se consolide el viernes a lo largo de un frente, al este de la península de Florida o cerca del noroeste de las Bahamas.

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Luego podría desplazarse hacia el norte o noreste, cerca de la costa sudeste estadounidense o mar adentro, durante el fin de semana.

El sistema está asociado a lluvias y tormentas desorganizadas que ya afectaron partes de Florida y las Bahamas. La agencia alertó que las precipitaciones intensas y las inundaciones repentinas continuarán en sectores de la península hasta el viernes, con posibilidad de que el mal tiempo se extienda a las áreas costeras de las Carolinas y el Atlántico Medio durante el fin de semana.

La perturbación tendría acceso a aguas cercanas a los 27 °C (80 °F), incluida la influencia de la Corriente del Golfo. Ese aporte de calor, junto con una configuración favorable en altura, podría permitirle adquirir características tropicales o subtropicales.

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Una tormenta subtropical combina rasgos de los ciclones tropicales con sistemas de latitudes medias. Puede generar una extensa zona de vientos y lluvia aun cuando su centro no presente una estructura completamente tropical.

La perturbación meteorológica recibirá el nombre de Kyle si adquiere la fuerza necesaria antes del 30 de noviembre (Englewood Area Fire Control District via Facebook/Handout via REUTERS)

Los Outer Banks de Carolina del Norte concentran una parte del riesgo costero

El escenario de mayor impacto contempla un avance próximo al litoral de las Carolinas entre el sábado y el domingo. En ese caso, los Outer Banks de Carolina del Norte quedarían expuestos a mar agitado, erosión de playas, inundaciones costeras y ráfagas fuertes.

La amenaza adquiere relevancia en esa franja de islas barrera, donde 32 viviendas se derrumbaron desde 2020 por la erosión costera y el avance del mar, según datos recogidos por The Washington Post.

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El comportamiento del oleaje y la cercanía del centro de baja presión serán determinantes para medir el alcance del impacto.

El NHC advirtió que, independientemente de si se forma una tormenta con nombre, son probables vientos fuertes, oleaje peligroso e inundaciones costeras en sectores del sureste y del Atlántico Medio hasta comienzos de la próxima semana.

Las autoridades recomendaron a los residentes de la costa este seguir las actualizaciones oficiales y las alertas locales.

El impacto del huracán Nicole en noviembre de 2022 sobre Florida constituyó el registro tardío previo en la región (REUTERS/Chris Urso)

La trayectoria definirá el alcance de las lluvias y el viento en el Atlántico Medio y el Noreste

Una ruta cercana a tierra elevaría el riesgo de lluvias impulsadas por el viento e inundaciones en las Carolinas, Virginia, Maryland, Delaware y Nueva Jersey.

El sistema también podría trasladar condiciones adversas hacia Washington D. C., Pensilvania, Nueva York y Nueva Inglaterra entre el domingo y el lunes.

En cambio, si la baja presión se organiza y permanece más lejos de la costa, las condiciones más intensas se concentrarían sobre el océano, aunque el oleaje y las corrientes de resaca seguirían representando un peligro en las playas.

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La evolución dependerá de la interacción entre la baja en formación, un sistema que se aproxima desde el centro de Estados Unidos y el anticiclón de las Bermudas, una zona de alta presión del Atlántico noroccidental.

Esa configuración puede modificar el rumbo de la perturbación en un plazo corto, por lo que los pronósticos aún presentan incertidumbre.

Las precipitaciones asociadas al fenómeno alcanzarán zonas de Washington D. C., Pensilvania y Nueva York entre el domingo y el lunes (REUTERS/Mike Segar)

Un ciclón al final de noviembre sería poco habitual, pero no inédito

Los sistemas tropicales en noviembre son menos frecuentes que durante el pico de la temporada, que suele concentrarse entre agosto y octubre.

Sin embargo, las aguas cálidas al oeste del Atlántico y la influencia de frentes pueden favorecer episodios tardíos cerca de Florida y la costa sudeste.

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El antecedente más reciente de alto impacto fue el huracán Nicole, que tocó tierra cerca de Vero Beach, Florida, el 10 de noviembre de 2022 como ciclón de categoría 1.

El posible desarrollo de Kyle se produciría, por tanto, en los últimos días de una temporada que termina el 30 de noviembre.

El NHC continuará emitiendo actualizaciones sobre la organización y el desplazamiento de la perturbación. La cercanía a la costa definirá si el episodio se limita a lluvias y oleaje o si deriva en una tormenta tropical o subtropical con efectos más amplios sobre el este de Estados Unidos.

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