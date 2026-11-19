Un video muestra a la hipopótamo Fiona dentro de su recinto cubierto de paja en las instalaciones del Zoológico de Cincinnati. El equipo de cuidadores y veterinarios supervisa su condición y aplica cuidados médicos tras reportarse que el animal ingirió un gorro dentro de su área de exhibición (@fionahippo)

Guardar

Fiona, la hipopótamo del Zoológico de Cincinnati, se tragó un gorro de lana tejido hace más de diez días. Para ayudarla a expulsarlo, el zoo recurrió a una placa vibratoria prestada de un criadero de caballos.

El accidente ocurrió cuando un visitante arrojó el accesorio al aire y un ventilador de techo lo catapultó por una pequeña abertura sobre las ventanas de observación del hábitat, explicó la portavoz del zoológico, Michelle Curley. Desde entonces, el equipo de cuidado animal trabaja para evitar que el objeto provoque una obstrucción intestinal en el animal, que pesa más de 680 kilogramos y tiene nueve años.

PUBLICIDAD

Dos sedaciones y una colonoscopía sin resultado

Mike Wenninger, director de salud animal del zoológico, señaló que los veterinarios sedaron a Fiona en dos ocasiones para evaluar su estado. El martes realizaron una colonoscopia con una sonda de 2,7 metros (9 pies), pero no lograron detectar el gorro. Una ecografía del mismo día reveló cierto agrupamiento en sus intestinos, señal de que el animal todavía intenta expulsar la obstrucción.

Además de la placa vibratoria —sobre la que estimulan a Fiona para que se pare varias veces al día—, el equipo le ofreció café para oler, un aroma que siempre le gustó. “Estuvieron felices de verla responder”, indicó Curley el miércoles.

PUBLICIDAD

La cirugía no es una opción para hipopótamos adultos

Jack Kottwitz, profesor asistente en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Míchigan, explicó a la agencia AP por correo electrónico por qué una intervención quirúrgica es difícil en este caso.

Fiona tragó un gorro de lana que cayó a su hábitat impulsado por un ventilador de techo en el Zoológico de Cincinnati

“Tienen un estómago con múltiples cámaras para digerir plantas —algo parecido a una vaca—, pero no regurgitan ni mastican como las vacas. Esas cámaras, los pliegues de tejido, el fluido y los alimentos en digestión ‘ocultan’ fácilmente el gorro, lo que hace muy difícil extraerlo con un endoscopio”, detalló.

Los hipopótamos son difíciles de anestesiar y tienen una piel de más de 5 centímetros (2 pulgadas) de espesor en algunas zonas. Además, Fiona necesitaría permanecer fuera del agua varios días tras la operación para que las incisiones cicatricen. Wenninger confirmó que los especialistas consultados descartan la cirugía para hipopótamos adultos.

PUBLICIDAD

Jan Hawkins, doctora en medicina veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, señaló que es imposible precisar la ubicación exacta del gorro. “No puede saberlo, porque no puede hacer las imágenes y los procedimientos que sí usa en animales más pequeños, o incluso en caballos”, dijo.

Kottwitz indicó que esperar es la mejor opción, ya que Fiona podría expulsar el gorro de forma natural. Como el accesorio no es fibra vegetal, el intestino podría tardar más en moverlo, aunque eso no representa un problema grave mientras no aparezcan signos de obstrucción.

Objetos en los recintos, causa de muertes en otros zoológicos

Fiona nació de forma prematura en 2017 con un peso inicial de trece kilogramos y recibió asistencia manual para su alimentación

Los zoológicos advierten desde hace años sobre el peligro que representan los objetos que ingresan a los recintos. Hace dos años, un raro antílope murió asfixiado tras ingerir la tapa de plástico de una bolsita de fruta en un zoológico de Tennessee. En 2014, un oso polar de un zoológico alemán murió luego de que un visitante arrojara una campera al recinto. Los veterinarios señalan que la ingestión de objetos extraños es también una de las causas más frecuentes de consultas de emergencia en perros domésticos.

PUBLICIDAD

Nacimiento prematuro en 2017 y fama mundial tras la muerte de Harambe

Fiona llegó al mundo en enero de 2017 con seis semanas de anticipación. Pesaba apenas 13,2 kilogramos (29 libras), por debajo del registro mínimo conocido para su especie en ese momento. Como no podía amamantarse, un cuidador del zoológico ordeñó manualmente a su madre para alimentarla.

El zoo documentó su evolución con fotos y videos que se difundieron ampliamente, y millones de personas siguieron su progreso en redes sociales. Su historia generó libros, una línea de cervezas, ropa de todo tipo y hasta un sabor de helado. La popularidad de Fiona fue también un alivio para el zoológico, que meses antes había enfrentado críticas por el disparo que mató a Harambe, el gorila que se convirtió en fenómeno de la cultura popular luego de que un niño cayera en su recinto.

PUBLICIDAD

El fenómeno popular de la hipopótamo generó libros y líneas comerciales tras la controversia por la muerte del gorila Harambe

“No conozco muchos hipopótamos, pero Fiona es una estrella”, dijo Jay Jones, visitante de Cincinnati, el jueves. “Pasó por suficiente. Hay que rezar por ella”, agregó.

El zoológico no precisó un plazo estimado para que el gorro sea expulsado de forma natural.