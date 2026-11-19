La nueva entrega de Grand Theft Auto se ambienta en la región ficticia de Leonida y sigue la historia de Jason y Lucia.

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El Ejército de Estados Unidos logró que soldados del 9.º Batallón de Ingenieros de Brigada, con base en Fort Stewart, Georgia, renovaran su compromiso de servicio por períodos de entre dos y seis años, tras ofrecerles un permiso de cuatro días coincidente con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

La medida estuvo vigente del 1 de agosto al 14 de noviembre y fue elegida por 43 de los 130 militares que cumplían los requisitos. El descanso se sumó a los incentivos habituales para la reincorporación, como bonificaciones económicas o nuevas oportunidades de destino y carrera.

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En un comunicado recogido por Fox News, el Ejército afirmó que el incentivo generó “conversaciones positivas entre los soldados sobre la continuidad de su servicio”. La institución también señaló que la 3.ª División de Infantería fue reconocida como la división con mejores resultados de retención en 2025.

Un total de 43 militares aceptó el beneficio durante el período de la convocatoria entre agosto y noviembre (AP foto/Russ Bynum).

El permiso por GTA VI apuntó a abrir conversaciones sobre la continuidad en el servicio

La propuesta surgió de la sargento Brittany Wolfer, consejera de carrera en el batallón, quien había visto en TikTok un video de otra miembro del Ejército que proponía ofrecer este beneficio. El comandante del batallón había jugado Grand Theft Auto 2 y respaldó la idea.

El teniente coronel Angel Tomko, portavoz de la 3.ª División de Infantería, sostuvo en una declaración recogida por ABC News que la iniciativa buscaba mantener a los efectivos con mejor desempeño.

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“Queremos retener a los mejores talentos y es mérito de la creatividad del orientador profesional dentro de la organización el haber desarrollado esta oportunidad única en torno al lanzamiento de este popular videojuego”, manifestó.

Wolfer aclaró en el medio Task & Purpose que el permiso no buscaba definir por sí solo la decisión de los militares, sino captar su atención y abrir una conversación con quienes dudaban sobre continuar en el Ejército.

Según explicó, el comandante del batallón buscaba una forma de acercarse a los soldados de menor rango y demostrar que la conducción conocía sus intereses.

“Siempre habrá una distancia entre el alto mando y el soldado de menor rango. La cuestión es cómo reducirla para que ese soldado sepa que el comandante de su batallón y sus superiores se preocupan por él y ven qué le interesa. Para eso era esta iniciativa”, aseguró Wolfer.

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La 3.ª División de Infantería obtuvo el reconocimiento institucional por sus resultados de retención en 2025 (REUTERS/Jonathan Ernst).

Smith y Maxwell optaron por continuar en el Ejército

Uno de los militares que aceptó la oferta fue el sargento Jamire Smith, ingeniero de combate, quien firmó por seis años adicionales y obtuvo el permiso, precisó Fox News.

Smith relató que había considerado dejar el Ejército, pero sus superiores le transmitieron que aún necesitaban sus capacidades. Luego de capacitarse para conducir vehículos pesados de apertura de brechas, también accedió a una bonificación cercana a los USD 60.000.

“Me encanta la campaña. Me encanta el atraco. Creo que tengo 24 horas libres para dedicarme a ello”, dijo a Task & Purpose.

Por su parte, el sargento Floyd Maxwell, especialista en sistemas de red y comunicaciones, optó por permanecer tres años más. El militar contó que su padre, fallecido meses atrás, le había recomendado hacer carrera en el Ejército y que el batallón le brindó un sentido de familia.

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El Ejército de Estados Unidos ofreció cuatro días de permiso por el estreno de Grand Theft Auto VI para retener soldados en Fort Stewart (Rockstar Games).

Jason, uno de los protagonistas de GTA VI, tiene antecedentes de servicio militar

La nueva entrega de Grand Theft Auto, desarrollada por Rockstar Games, está ambientada en Leonida, una versión ficticia de Florida que incluye Vice City, la representación de Miami dentro de la saga.

De acuerdo con Forbes, la historia sigue a Jason y Lucia, una pareja cuya búsqueda de un golpe fácil sale mal y los arrastra a una conspiración criminal. Los jugadores podrán alternar el control entre los dos personajes.

La trama también tiene una conexión con el Ejército: Jason prestó servicio militar antes de involucrarse con traficantes de drogas en los Cayos de Florida.

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La sargento Wolfer, aficionada a los videojuegos, propuso que Rockstar incluyera al bulldog Rocky, la mascota de la 3.ª División de Infantería, en el juego: “Incluir a Rocky en ‘Grand Theft Auto’. Sin duda, sería la cúspide de mi carrera, sinceramente”.