Estados Unidos

Trump investiga a Lisa Cook por presunto fraude hipotecario y busca destituirla de la Reserva Federal

El mandatario convocó a la gobernadora a una audiencia privada en la Casa Blanca el 5 de noviembre por acusaciones de declaraciones falsas en operaciones inmobiliarias. Sus abogados niegan cualquier irregularidad y advierten que no hay bases legales para apartarla del cargo

La citación fija una audiencia privada de cuatro horas para el 5 de noviembre en Washington, tras la cual Cook dispondrá de plazo hasta el 10 de noviembre para entregar documentación. (REUTERS/Nathan Howard)
La citación fija una audiencia privada de cuatro horas para el 5 de noviembre en Washington, tras la cual Cook dispondrá de plazo hasta el 10 de noviembre para entregar documentación. (REUTERS/Nathan Howard)
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El 9 de octubre, Donald Trump anunció un “comité de indagación” para investigar a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, y determinar motivos legales para destituirla. Según el memorando presidencial del 7 de octubre, publicado en la web de la Casa Blanca, el comité convocará a Cook a una audiencia privada de hasta cuatro horas el 5 de noviembre en Washington. Las acusaciones señalan que Cook habría realizado declaraciones falsas en solicitudes hipotecarias; sus abogados las rechazan categóricamente.

La Reserva Federal es el banco central de Estados Unidos: la institución que fija las tasas de interés y tiene un papel central en la economía del país. Sus autoridades cuentan, por ley, con protección frente a las presiones del poder político, para que sus decisiones no dependan de los vaivenes electorales.

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La investigación gira en torno a la compra de un departamento en Atlanta en 2021, el cual fue clasificado como residencia principal en simultáneo con otra propiedad en Míchigan.
La investigación gira en torno a la compra de un departamento en Atlanta en 2021, el cual fue clasificado como residencia principal en simultáneo con otra propiedad en Míchigan.

El comité tiene la tarea de recomendar a Trump si existen fundamentos —lo que en términos jurídicos se denomina “causa”— para apartar a Cook. Tras la audiencia, Cook dispondrá hasta el 10 de noviembre para presentar documentación adicional y el comité elevará su recomendación al presidente.

Trump lleva más de un año intentando destituir a Cook

La iniciativa del 9 de octubre no es el primer intento. En agosto de 2025, Trump ya había intentado la remoción de Cook —ningún presidente había intentado algo semejante contra un gobernador de la Fed— y ella respondió con una demanda judicial.

Donald Trump anunció la creación de un comité de indagación para investigar a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, con el fin de determinar si existen motivos para su destitución.
Donald Trump anunció la creación de un comité de indagación para investigar a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, con el fin de determinar si existen motivos para su destitución.

El caso llegó hasta la Corte Suprema, que resolvió a comienzos de 2026, por cinco votos contra cuatro, que el presidente no puede apartar a una gobernadora de la Fed de manera unilateral: debe seguir un proceso formal que establezca una “causa” y garantice una defensa, según informó Reuters.

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El fallo dejó a Cook en su cargo, pero no definió con precisión qué constituye “causa”, una ambigüedad que sigue en el centro del debate jurídico.

Las acusaciones: un departamento clasificado como residencia principal

La investigación gira en torno a operaciones inmobiliarias anteriores a la llegada de Cook a la Fed. Según informó The New York Times, en 2021 Cook adquirió un departamento en Atlanta y, en al menos un documento, lo clasificó como residencia “principal”, pese a que en ese momento mantenía su domicilio habitual en Ann Arbor, Míchigan, también declarado como residencia “principal”. La Casa Blanca sostiene que esas clasificaciones constituyen declaraciones falsas ante entidades de crédito.

La Corte Suprema determinó a comienzos de 2026 que el mandatario no puede apartar de forma unilateral a una autoridad de la Fed sin la demostración formal de una causa legal. (REUTERS/Nathan Howard)
La Corte Suprema determinó a comienzos de 2026 que el mandatario no puede apartar de forma unilateral a una autoridad de la Fed sin la demostración formal de una causa legal. (REUTERS/Nathan Howard)

Sus abogados describieron el error como “completamente involuntario” y señalaron que Cook había identificado correctamente ese inmueble como vivienda vacacional en otros documentos. Cook no ha sido imputada por ningún delito en relación con estos hechos.

La defensa cuestiona la legitimidad del proceso

Los abogados de Cook, Abbe Lowell y Norm Eisen, expresaron “graves dudas sobre si esta ‘audiencia’ es legítima y se ajusta a la ley”, de acuerdo con lo publicado por The New York Times. Al mismo tiempo, sostuvieron que “si el proceso es mínimamente objetivo, la conclusión será que Cook no cometió fraude hipotecario, y no habrá causa para removerla de la Junta de Gobernadores”.

Cook, dijeron, “da la bienvenida a la oportunidad de presentar los hechos para limpiar su nombre y demostrar que no existe base legal para destituirla”, según recogió Reuters.

Un comité de colaboradores del presidente y el debate por la independencia de la Fed

El organismo creado por Trump para conducir la investigación incluye a Kevin Hassett, principal asesor económico del presidente; Keith Sonderling, director en funciones de la Oficina de Ética Gubernamental; y Andrea Lucas, directora de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC). El interrogatorio podrá ser conducido por los miembros del comité o por personal del Departamento de Justicia.

Lisa Cook fue designada en 2022 por el expresidente Joe Biden y se convirtió en la primera mujer afroamericana en integrar la Junta de Gobernadores de la institución. (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)
Lisa Cook fue designada en 2022 por el expresidente Joe Biden y se convirtió en la primera mujer afroamericana en integrar la Junta de Gobernadores de la institución. (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Cook fue designada por el expresidente Joe Biden en 2022 y su mandato se extiende hasta 2038. Es la primera mujer afroamericana en integrar la Junta de Gobernadores de la Fed, un cuerpo de siete miembros.

Una eventual destitución crearía una vacante en ese organismo y profundizaría el debate sobre la independencia del banco central frente al poder ejecutivo. El analista Krishna Guha, de Evercore ISI, advirtió que la creación del comité “constituye una renovación de la amenaza a la independencia de la Fed y será contraproducente para el deseo del presidente de lograr tasas de interés más bajas”, según citó Reuters.

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