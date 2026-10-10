Estados Unidos

Trump aprueba la emergencia federal en Alabama y Florida ante el avance del huracán Isaias

El Gobierno de Estados Unidos habilita ayuda financiera y moviliza equipos de rescate tras el toque en tierra del ciclón

Vista satelital de una masa circular de nubes blancas sobre el mar, junto a la costa delimitada del sudeste de Estados Unidos
El huracán Isaías avanzó sobre el Golfo de América con vientos sostenidos de hasta 193 kilómetros por hora. (NOAA)
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El presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia federal para Florida y Alabama ante el avance del huracán Isaias, según confirmaron la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la gobernadora de Alabama, Kay Ivey. La declaración estatal de Ivey, vigente desde el 7 de octubre, cubre 40 condados del estado; la federal, aprobada el 10, alcanza a Baldwin, Escambia y Mobile, los tres condados costeros de mayor exposición al ciclón.

El sistema tropical avanzó sobre el Golfo de América con vientos sostenidos de hasta 193 kilómetros por hora (120 mph) y generó riesgos de inundaciones costeras, marejadas de entre 1,5 y 2 metros (5 a 7 pies), tornados y cortes eléctricos prolongados en sectores del litoral del Golfo de Estados Unidos.

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El presidente Donald Trump aprobó la declaración de emergencia federal para Florida y Alabama ante la amenaza del huracán Isaías. (EFE/YURI GRIPAS)
El presidente Donald Trump aprobó la declaración de emergencia federal para Florida y Alabama ante la amenaza del huracán Isaías. (EFE/YURI GRIPAS)

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) alertó sobre “cortes de electricidad de larga duración” en el Panhandle de Florida, el sur de Alabama y el sur de Misisipi.

Qué asistencia podrá brindar FEMA en los condados afectados de Florida y Alabama

En ambos estados, la asistencia quedó limitada a asistencia federal directa, con el Gobierno federal a cargo del 75% de los costos de las medidas de protección de emergencia.

La asistencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias cubre el 75 por ciento de los costos de las medidas de protección. (AFP)
La asistencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias cubre el 75 por ciento de los costos de las medidas de protección. (AFP)

En Florida, los condados inicialmente incluidos son Baker, Bay, Calhoun, Citrus, Columbia, Dixie, Escambia, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Gulf, Hamilton, Holmes, Jackson, Jefferson, Lafayette, Leon, Levy, Liberty, Madison, Okaloosa, Santa Rosa, Suwannee, Taylor, Walton, Wakulla y Washington. En Alabama, la cobertura federal alcanza a Baldwin, Escambia y Mobile, además de las tierras de la Banda Poarch de Indios Creek, que tiene reservas en el sur del estado.

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En ambos casos, FEMA puede ampliar la cobertura a condados adicionales si los estados lo solicitan y las evaluaciones de daños lo justifican.

Alabama declaró la emergencia estatal en 40 condados ante el avance de Isaias

La gobernadora Ivey firmó la proclamación de emergencia estatal el 7 de octubre de 2026. La medida entró en vigor a las 16:00, hora del Centro, y tendrá vigencia hasta el 14 de octubre de 2026 a las 23:59, salvo una modificación oficial.

“Los pronósticos siguen mostrando una posibilidad real de que el sistema tropical en el Golfo impacte Alabama como huracán tan pronto como el viernes. Debemos prepararnos ahora”, advirtió Ivey en su comunicado.

La medida incluye la evacuación obligatoria de turistas e instalaciones en zonas costeras como el condado de Baldwin y Dauphin Island, el cierre de oficinas estatales y la suspensión de actividades administrativas para mitigar riesgos por fuertes vientos, inundaciones y posibles tornados.(Fuente:@GovernorKayIvey)

La declaración activó el Plan de Operaciones de Emergencia estatal y sus anexos, habilitó a la Guardia Nacional de Alabama para preparar su despliegue y autorizó a las agencias estatales para coordinar la respuesta y la recuperación.

Los 40 condados comprendidos son Autauga, Baldwin, Barbour, Bibb, Bullock, Butler, Chambers, Chilton, Clarke, Choctaw, Coffee, Conecuh, Coosa, Covington, Crenshaw, Dale, Dallas, Elmore, Escambia, Geneva, Greene, Hale, Henry, Houston, Lee, Lowndes, Macon, Marengo, Mobile, Monroe, Montgomery, Perry, Pickens, Pike, Russell, Sumter, Tallapoosa, Tuscaloosa, Washington y Wilcox.

La proclamación prohíbe de forma expresa el aumento abusivo de precios —price gouging— durante la emergencia para la venta o alquiler de bienes, instalaciones y servicios en todos los condados incluidos, en virtud de la Ley de Precios Inconscientes de Alabama.

Evacuaciones en la costa de Alabama y recomendaciones para residentes y viajeros

El 8 de octubre, a las 14:30, hora del Centro, entró en vigor una orden de evacuación obligatoria para turistas, visitantes y no residentes en las zonas costeras más expuestas: Gulf Shores, Orange Beach y Dauphin Island.

“Eso significa que los visitantes de Gulf Shores, Orange Beach y Dauphin Island deben regresar a casa. Queremos asegurarnos de que estén a salvo”, señaló Ivey, según Infobae. La orden no alcanzó a los residentes permanentes de esas zonas, aunque las autoridades les recomendaron evacuar de forma voluntaria.

La proclamación oficial en Alabama prohibió el aumento abusivo de precios de bienes y servicios durante la contingencia. (EFE/NOAA-NHC)
La proclamación oficial en Alabama prohibió el aumento abusivo de precios de bienes y servicios durante la contingencia. (EFE/NOAA-NHC)

Los no residentes debían permanecer fuera de las zonas designadas hasta que expirara la emergencia o hasta que la medida fuera modificada por escrito. El condado de Mobile habilitó refugios públicos desde las 08:00 del 9 de octubre para quienes decidieran abandonar sus hogares.

“A menudo escuchamos en la gestión de emergencias: esperen lo mejor, prepárense para lo peor. Ese es el enfoque que necesitamos ante este sistema de tormentas”, afirmó la gobernadora, según consignó Infobae.

Los riesgos previstos por el huracán Isaias en la costa del Golfo

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) previó que Isaias tocaría tierra como huracán de categoría 2 durante la noche del 9 de octubre, en las cercanías de la línea fronteriza entre Alabama y Florida. Según AP News y CNBC, el punto de toque en tierra se esperaba entre la bahía de Mobile, en Alabama, y la bahía de Choctawhatchee, en el Panhandle de Florida.

Los riesgos concretos identificados incluyeron vientos de gran intensidad, inundaciones costeras e interiores, marejadas de entre 1,5 y 2 metros (5 a 7 pies) en zonas costeras inmediatas, posibles tornados y fallas en el suministro eléctrico de duración indeterminada.

Más de 400.000 clientes sufrieron cortes en el suministro eléctrico en el sur de Alabama y el Panhandle de Florida. (REUTERS/Marco Bello)
Más de 400.000 clientes sufrieron cortes en el suministro eléctrico en el sur de Alabama y el Panhandle de Florida. (REUTERS/Marco Bello)

Más de 400.000 clientes en el sur de Alabama y el Panhandle de Florida quedaron sin electricidad a medida que los vientos extremos se extendieron por la región, según datos de poweroutage.us citados por AP News.

Quienes tuvieran viajes previstos hacia la costa de Alabama durante el fin de semana debían contemplar que las condiciones comenzarían a deteriorarse desde la tarde del viernes en el litoral y se extenderían hacia el interior el sábado. Las autoridades recomendaron seguir las alertas locales y no regresar a las zonas evacuadas hasta recibir autorización oficial.

FEMA señaló que sus centros de distribución regionales estaban “abastecidos y listos” con alimentos, agua y generadores.

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