Donald Trump afirmó que podría indultar al CEO de Nvidia, Jensen Huang, aunque aseguró que no será necesario (EP)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está dispuesto a indultar al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, si fuera necesario, aunque consideró que no habrá motivos para esa medida y le pidió que diga la verdad ante el Congreso, donde deberá comparecer la próxima semana por las sospechas sobre sus vínculos con China y posibles violaciones de los controles de exportación de chips.

En una entrevista exclusiva con The New York Post, Trump sostuvo que Huang no necesita invocar la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a las personas frente a la autoincriminación, durante sus declaraciones ante los legisladores. El ejecutivo deberá presentarse el próximo martes ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y el jueves ante una audiencia del Comité Bancario del Senado.

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“No creo que necesite acogerse a la Quinta Enmienda. Creo que es una historia interesante para la gente”, afirmó el mandatario. Luego agregó: “Creo que quiero que simplemente diga la verdad. Sus abogados tendrán que asesorarlo, pero siempre lo consideré una persona 100% transparente y, ya saben, muy inteligente”.

Consultado sobre la posibilidad de concederle un perdón presidencial ante eventuales cargos penales, Trump respondió: “Siempre es una opción, supongo, pero no creo que sea necesario”.

Las declaraciones se produjeron después de que Nvidia restituyera a Huang como CEO, semanas después de su salida en medio de un escándalo por sus relaciones extramatrimoniales, entre ellas un vínculo con Alice Huang, señalada como presunta espía china, y al menos dos empleadas de la compañía.

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FOTO DE ARCHIVO: El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, saluda a un simpatizante mientras la empresaria china Alice Huang observa tras el discurso de apertura de Jensen en COMPUTEX 2024 en Taipéi, Taiwán, el 2 de junio de 2024. (REUTERS/Ann Wang)

El presidente reconoció que no conocía todos los detalles sobre las otras relaciones que el ejecutivo admitió antes de su regreso al cargo. En particular, negó tener información sobre otros vínculos con mujeres que pudieran mantener conexiones sospechosas con Beijing.

“No, por lo que entiendo. No profundicé demasiado en eso, para ser sincero. Pero no, por lo que entiendo, no”, contestó cuando le preguntaron si Huang había mantenido relaciones con otras mujeres vinculadas de manera cuestionable con China.

Trump también aseguró que desconocía la cantidad exacta de relaciones extramatrimoniales que el empresario reconoció ante la compañía. “Realmente no me metí en eso. Me ocupé del negocio de los chips, mucho más que del negocio del sexo”, bromeó.

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La reincorporación de Huang generó críticas de legisladores demócratas y republicanos, que cuestionaron la decisión antes de obtener explicaciones sobre los posibles riesgos para la seguridad nacional y el eventual incumplimiento de las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores hacia China.

El senador republicano por Louisiana John Kennedy anticipó un interrogatorio exigente y pronosticó que el empresario podría acogerse a la Quinta Enmienda para evitar incriminarse ante una eventual investigación penal.

Trump, quien presionó a la junta directiva de Nvidia para que restituyera a Huang, defendió su intervención y afirmó que transmitió garantías de que el empresario no enfrentaba problemas con el Poder Ejecutivo. Según explicó, la elección de un reemplazante inadecuado podría perjudicar los intereses estadounidenses.

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El presidente reconoció que no conocía todos los detalles sobre las otras relaciones que el ejecutivo admitió antes de su regreso al cargo (REUTERS)

“Si Nvidia elegía a la persona equivocada, eso habría sido algo terrible para nuestro país en muchos sentidos”, sostuvo.

El mandatario también vinculó el futuro de la compañía con la competencia tecnológica de Estados Unidos frente a China. Consideró que el éxito de Nvidia resulta fundamental para que Washington conserve su ventaja en inteligencia artificial y reconoció que evalúa la posibilidad de que el Gobierno estadounidense obtenga una participación accionaria en la empresa.

Como antecedente, mencionó el acuerdo con Intel, que el año pasado cedió al Estado estadounidense el 10% de su participación. “Lo pensé. Dije: ´Sabes, tal vez debería hacerlo´, pero no lo planteé en este momento. Probablemente no sea demasiado tarde", señaló Trump sobre la posibilidad de que el Gobierno adquiera acciones de Nvidia.

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Durante la entrevista, el presidente también celebró la recuperación bursátil de la compañía. Mientras revisaba las cotizaciones en el escritorio Resolute de la Casa Blanca, observó que las acciones habían recuperado parte de las pérdidas registradas durante la jornada. “No está mal, bajó un par de puntos”, comentó. “Realmente repuntó al final”, concluyó.