Cubierta de 'Las correcciones', de Jonathan Franzen. (Booket)

Guardar

Netflix ha confirmado la incorporación de Kevin Kline al elenco de Las correcciones, la serie limitada basada en la novela de Jonathan Franzen publicada en 2001. El actor compartirá protagonismo con Meryl Streep en un proyecto que llega 25 años después de la publicación del libro, considerado una de las obras centrales de la literatura estadounidense reciente.

La producción constituye además el segundo intento de la industria audiovisual por trasladar la novela a la pantalla, después de que un proyecto impulsado por HBO en 2011 quedara truncado antes de llegar a materializarse por completo.

PUBLICIDAD

Kline interpretará a Alfred Lambert, el patriarca de la familia central de la historia. Netflix describe al personaje como “un hombre de principios estrictos y decoro anticuado” que “lucha contra los padecimientos del envejecimiento”. Según el comunicado del servicio de streaming, Alfred deberá lidiar con sus tres hijos adultos “muy modernos”: una hija cuyos secretos ya no puede proteger, un hijo mayor que lo desplazó como autoridad familiar y un hijo descarriado cuyo perdón anhela.

'La decisión de Sophie'

La serie reunirá a Kline con Streep después de más de 40 años de colaboraciones esporádicas. Ambos actores compartieron pantalla por primera vez en La decisión de Sophie, que marcó el debut cinematográfico de Kline, y luego en El último show y Ricki.

PUBLICIDAD

Streep interpretará a Enid Lambert, la matriarca de la familia y esposa de Alfred. La actriz está vinculada al proyecto desde que entró en desarrollo en 2024. La trama sigue a los tres hermanos adultos que “resisten desesperadamente el deseo de su madre de pasar una última Navidad juntos”, mientras cada uno es derrotado por “las ambiciones delirantes que debían salvarlos de convertirse en sus propios padres”.

Un segundo intento tras el fallido proyecto de HBO

En 2011, el productor Scott Rudin y el director Noah Baumbach prepararon un piloto para HBO basado en la novela, con un elenco que incluía a Chris Cooper, Dianne Wiest, Ewan McGregor, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans y Greta Gerwig. Franzen y Baumbach trabajaron juntos en el guion, y el propio Baumbach dirigió y rodó parte del piloto.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la cadena decidió no continuar con el proyecto en mayo de 2012, y tanto HBO como el director se mantuvieron reservados respecto a los motivos en su momento. Baumbach explicó años más tarde, en una entrevista para el programa Studio 360, que la razón principal fue la complejidad y el costo de la producción. “La razón real por la que creo que no avanzamos fue que era demasiado complejo, y era realmente demasiado caro para el tipo de programa que iba a ser”, señaló el director.

El director Noah Baumbach. (Reuters/Mario Anzuoni)

El cineasta también reconoció las dificultades narrativas que implicaba trasladar la estructura del libro a una serie. Según trascendió en su momento, los ejecutivos de HBO valoraron las actuaciones del piloto, pero la decisión final se basó en lo complicado que resultaba adaptar la narrativa de la novela, que se mueve hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Ese recurso funcionaba en la prosa de Franzen, pero resultó difícil de sostener en un formato serializado, lo que afectó la accesibilidad del eventual programa. El propio Baumbach admitió que la producción nunca llegó a completarse del todo: “Rodamos un piloto, pero no rodamos un piloto completo, ni siquiera”, dijo en una entrevista con IndieWire. “Nunca se terminó”, agregó.

PUBLICIDAD

Antes de ese intento televisivo, la novela también había tenido un paso frustrado por el cine. En agosto de 2001, el propio Scott Rudin había adquirido los derechos cinematográficos del libro para Paramount Pictures, pero ese proyecto tampoco se concretó en una película.

La nueva producción en Netflix

La nueva adaptación llega de la mano de Paramount Television Studios, que produce la serie para la plataforma. Franzen, autor de la novela original, se encarga de adaptarla para el formato televisivo, además de ejercer como productor ejecutivo junto a Streep.

Cord Jefferson, director de American Fiction y Watchmen, dirigirá la totalidad de los episodios. Jefferson comparte la producción ejecutiva con Mark Roybal y Paul Lee, de Wiip, junto a Nicole Clemens y Amy Sayres.

PUBLICIDAD

Cord Jefferson ganador del Oscar al mejor guion adaptado por 'American Fiction'. (Reuters/Mike Blake)

Netflix encargó el proyecto directamente a serie en abril, sin pasar por la etapa de piloto que caracterizó al intento anterior de HBO. Hasta el momento, la plataforma no anunció una fecha de estreno para la producción, y los hijos de Alfred y Enid Lambert aún no tienen actores confirmados.

De qué trata la novela y por qué es importante

Las correcciones narra la historia de los Lambert, una familia del Medio Oeste estadounidense que atraviesa el cambio de milenio entre fracasos personales, tensiones generacionales y la enfermedad del patriarca. La trama se desplaza entre distintas épocas, desde mediados del siglo XX hasta el momento presente de la narración.

Alfred, ingeniero ferroviario jubilado, padece párkinson y muestra síntomas crecientes de demencia, mientras Enid intenta imponer sus valores tradicionales a unos hijos adultos que ya se distanciaron del hogar. Gary, el mayor, es un banquero exitoso en Filadelfia que atraviesa una depresión no reconocida y tensiones con su esposa.

PUBLICIDAD

Chip, el hijo del medio, perdió su puesto como profesor universitario tras una relación con una alumna y malvive en Nueva York intentando escribir un guion, antes de terminar envuelto en una trama de fraude en Lituania. Denise, la menor, se convirtió en una chef exitosa en Filadelfia, pero su carrera se ve comprometida por relaciones amorosas con su jefe y la esposa de este.

Toda la familia converge hacia un desenlace común: el deseo de Enid de reunir a sus tres hijos para una última Navidad en la casa familiar, mientras la salud de Alfred se deteriora de forma irreversible.

PUBLICIDAD

Jonathan Franzen en Buenos Aires, septiembre 2023. (Matías Moyano)

Publicada en 2001 por Farrar, Straus and Giroux, la novela ganó el National Book Award de Ficción ese mismo año y el James Tait Black Memorial Prize en 2002. También fue finalista del Premio Pulitzer de Ficción, del National Book Critics Circle Award y del PEN/Faulkner Award.

El libro marcó un quiebre estilístico en la obra de Franzen, quien abandonó el posmodernismo de sus primeras novelas para adoptar un realismo literario más tradicional. El propio autor describió ese cambio como una tarea compleja: escribir un libro que no estuviera “disfrazado de una megatrama al estilo Pynchon”, en referencia al escritor Thomas Pynchon.

PUBLICIDAD

La crítica destacó la construcción de los personajes y el manejo de la prosa, además de la capacidad de la obra para capturar la transmisión de la disfunción familiar a través de generaciones y el vacío inherente a la cultura de consumo contemporánea. El crítico John Leonard elogió la exploración de la brecha generacional en la novela, al señalar que “recuerda por qué se lee ficción seria en primer lugar”.

Trailer de "American Fiction"

Aunque se publicó diez días antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, numerosas publicaciones interpretaron que la novela anticipó de manera notable el clima de inquietud que definiría a Estados Unidos durante los años posteriores. Distintos medios la incluyeron entre las mejores novelas del siglo XXI.

Las correcciones se convirtió además en uno de los libros de ficción literaria más vendidos de la década, consolidando a Franzen como una de las voces centrales en la interpretación de la sociedad estadounidense contemporánea.