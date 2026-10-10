Arranca en Oakland el juicio por sobornos, fraude y corrupción contra la exalcaldesa Sheng Thao

Sheng ThaoEl tribunal federal de Oakland inició el juicio por corrupción contra la exalcaldesa Sheng Thao y otros tres imputados.

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El tribunal federal de Oakland abre esta semana el juicio más resonante de la historia reciente de la ciudad: el caso contra Sheng Thao, exalcaldesa de Oakland, California, acusada junto a otras tres personas de soborno, fraude y corrupción. El proceso arranca unos dos años y cuatro meses después de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) allanara su vivienda, y podría extenderse hasta aproximadamente el Día de Acción de Gracias.

Junto a Thao, de 41 años, enfrentan cargos su pareja Andre Jones, de 55 años; David Duong, de 68, director ejecutivo de California Waste Solutions (CWS); y su hijo Andy Duong, de 37, también imputado por mentirle al FBI. Los cuatro se declararon inocentes.

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El esquema de corrupción incluyó el pago de empleos ficticios y el financiamiento de campañas negativas contra rivales políticos. (ABC7)

La fiscalía sostiene que los Duong pagaron sobornos a funcionarios públicos —incluida Thao— para obtener contratos municipales y favorecer los intereses comerciales de CWS, la empresa de reciclaje que ya contaba con un contrato vigente con la ciudad.

Qué acusa la fiscalía contra Sheng Thao

Según los fiscales, el presunto esquema se gestó antes de las elecciones municipales de 2022, cuando Thao era concejal. De acuerdo con documentos judiciales citados por KQED, la acusación sostiene que los Duong acordaron financiar publicidad negativa contra los rivales de Thao en esa elección —Loren Taylor e Ignacio de la Fuente— y pagar a Jones USD 300.000 a través de un empleo ficticio en Evolutionary Homes, una empresa creada para convertir contenedores de carga en viviendas para personas sin hogar.

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Los electores de la ciudad de Oakland destituyeron a Sheng Thao de su cargo de alcaldesa en noviembre de 2024.

A cambio, la fiscalía alega que Thao se comprometió a que Oakland comprara unidades habitacionales de Evolutionary Homes, a extender el contrato de reciclaje de CWS y a nombrar personas seleccionadas por los Duong para cargos de dirección en el gobierno municipal. Los fiscales también aseguran que Jones llegó a negociar pagos de hasta USD 3 millones si la ciudad adquiría 300 unidades de la empresa.

Thao fue destituida por sus electores en noviembre de 2024.

Las grabaciones que podrían escuchar los jurados

La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers autorizó que el jurado vea una serie de videos y escuche varias llamadas telefónicas como prueba, según informó ABC7 News. Entre las pruebas más relevantes figura el Exhibido 540, un video filmado durante la celebración del lanzamiento de Evolutionary Homes, en el que el socio comercial de los Duong, Mario Juarez, pronunció un brindis con referencias a pagos a funcionarios de Oakland.

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El empresario Andy Duong amenazó con retirar el respaldo político a la exalcaldesa si no avanzaba con la compra de viviendas. (ABC7)

Según los documentos judiciales, Juarez habría descrito más tarde cómo él y David Duong entregaron dinero en efectivo a funcionarios municipales después de que CWS obtuvo un contrato de reciclaje en 2015.

“El día después de que ganaste el contrato con la ciudad de Oakland, estabas ahí pagándole a todo el mundo. Todos eran como pirañas detrás tuyo, ¿verdad? Y lo recuerdo porque yo estaba ahí”, dijo Juarez en la grabación, según recoge ABC7 News. De acuerdo con los registros judiciales, Juarez también mencionó que una persona no identificada recibió USD 300.000 en efectivo transportados en un bolso deportivo negro y que él ayudó a contar ese dinero.

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El vínculo entre Thao y California Waste Solutions

Otro de los exhibidos gira en torno a una conversación de 2019 en la que Thao, entonces concejal, habría compartido con Andy Duong información sobre deliberaciones internas del Concejo Municipal, en un momento en que CWS enfrentaba acusaciones de cobros excesivos a sus clientes.

“Noel siente que debería haber algún tipo de reembolso. Ahí es donde Rebecca quedó en aprietos porque no tenía respuesta. Así que ustedes tienen una respuesta, ¿verdad?”, dijo Thao en esa grabación, de acuerdo con ABC7 News. El Concejo Municipal resolvió ese litigio en 2021 con un acuerdo que obligó a CWS a reembolsar USD 6 millones a los usuarios afectados por los cobros excesivos.

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La fiscalía acusa a los directivos de California Waste Solutions de pagar sobornos para obtener contratos municipales en la ciudad. (ABC7)

La fiscalía también citó otra conversación en la que Thao expresó su preferencia por evitar reuniones en lugares públicos con los Duong. “Preferimos una habitación privada porque en realidad no queremos que nos vean con ustedes”, habría dicho la exalcaldesa, según consta en los documentos judiciales.

Los fiscales argumentan que esta actitud demuestra tanto la solidez del vínculo entre las partes como un patrón deliberado para ocultar las conversaciones sensibles.

La llamada con el concejal Jenkins y la presión sobre Thao

Los jurados también podrían escuchar una llamada de enero de 2024 entre Andy Duong y el concejal de Oakland Kevin Jenkins, en la que Duong invitó a Jenkins a un paseo privado en yate. Las defensas objetaron la incorporación de esa grabación al juicio por considerar que podría perjudicar la imagen de Duong ante el jurado, pero la jueza Gonzalez Rogers permitió su inclusión.

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La jueza Yvonne Gonzalez Rogers admitió la inclusión de videos y llamadas telefónicas grabadas como pruebas del proceso.

En la misma conversación, la fiscalía señala que Duong expresó su malestar porque Thao no avanzaba con la compra de unidades de Evolutionary Homes y sugirió que podría retirarle su respaldo político. “Si de verdad quieres continuar por otro mandato, más vale que empieces a actuar bien”, habría dicho Duong al referirse a lo que le planteó a la exalcaldesa, según ABC7 News.

El testimonio esperado de Mario Juarez

Un elemento central del juicio será el testimonio de Juarez, quien se convirtió en informante del FBI tras una ruptura con los Duong y ya se declaró culpable de participar en el presunto esquema de sobornos. La defensa de David Duong intentó, sin éxito, obtener las declaraciones de impuestos de Juarez para cuestionar su credibilidad ante el jurado. La jueza Gonzalez Rogers rechazó esa solicitud en una audiencia celebrada el jueves, según informó Courthouse News. Los fiscales prevén llamar a más de 50 testigos durante el proceso.

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Los exhibidos presentados hasta ahora representan solo una fracción de las pruebas que la fiscalía tiene previsto presentar al jurado.