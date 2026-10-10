Estados Unidos

Brote de salmonela en seis estados: retiran semillas de brócoli vendidas en Amazon, Walmart y otras plataformas

Al menos 32 personas enfermaron tras consumir germinados vinculados a un proveedor que la FDA se resiste a nombrar, mientras tres empresas anunciaron el retiro de sus productos del mercado nacional

Una mano sostiene un grupo de brotes de alfalfa fresca frente a un fondo blanco
La FDA confirmó que tres empresas retiraron semillas de brócoli para germinar tras detectar un brote de Salmonella en Estados Unidos (NBC News)
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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmó que al menos tres empresas retiraron del mercado sus semillas de brócoli para germinar después de detectar que un lote contaminado con Salmonella Bovismorbificans causó un brote en seis estados de Estados Unidos. Hay 32 casos confirmados y tres hospitalizaciones.

El proveedor del lote contaminado sin identidad pública

La FDA recolectó y analizó una muestra de semillas del proveedor identificado durante la investigación. Los resultados fueron positivos y la secuenciación del genoma completo (WGS) confirmó que la cepa hallada coincide con la que está causando las infecciones.

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El proveedor retiró el lote implicado, identificado como W4105, e informó a sus clientes. Pese a que sus semillas generaron retiros de al menos tres empresas distribuidoras, la agencia federal no reveló su identidad al público.

La más reciente fue Gardeners Basics, con sede en Spanish Fork, Utah, que retiró bolsas de 454 gramos de sus semillas para germinar brócoli Waltham 29. El producto fue distribuido en todo el territorio nacional y vendido a través de Amazon, Walmart, eBay, Etsy y TikTok Shop.

Dos empresas también retiraron sus semillas del mismo lote en los días previos

El 2 de octubre, EAK Distribution, de Casper, Wyoming, retiró sus semillas para germinar brócoli verde de la marca Home Grown, vendidas en Amazon entre el 20 de agosto y el 18 de septiembre.

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Cuatro porciones de comida sobre un plato gris redondo, decoradas con lechuga, salsa y brotes verdes, dispuestas alrededor de un adorno blanco
Las pruebas de secuenciación genómica confirmaron que la cepa hallada en el lote coincide con las infecciones registradas (NBC News)

El 7 de octubre, Eden Brothers LLC, de Arden, Carolina del Norte, retiró semillas de brócoli calabrese en tres presentaciones, bolsas individuales, de 28 gramos y de 453 gramos, comercializadas a través de su sitio web y Amazon entre el 8 de julio y el 28 de septiembre. Ambas empresas fueron notificadas por el proveedor del lote contaminado, según indicó la FDA.

Los afectados reales podrían superar los 900

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron que las cifras oficiales subestiman el alcance real del brote. Según el organismo, por cada caso confirmado de Salmonella en un brote, otros 29 permanecen sin detectarse, ya sea porque los pacientes no buscan atención médica o porque no se les realizan los análisis específicos. Aplicada esa proporción, los 32 casos registrados podrían representar más de 900 personas afectadas.

De los 27 pacientes entrevistados hasta el 24 de septiembre, 26, el 96%, indicaron haber consumido brotes o microgreens antes de enfermarse, de acuerdo con datos del CDC. Los estados con casos confirmados son Idaho, Minnesota, Montana, Oregón, Utah y Washington. El último caso con fecha de inicio de síntomas confirmada corresponde al 3 de septiembre.

Evergreen Fresh Sprouts también está bajo investigación

En paralelo, la FDA investiga a Evergreen Fresh Sprouts LLC, con sede en Moyie Springs, Idaho. A diferencia de los casos anteriores, que involucran semillas crudas, esta empresa produce brotes listos para el consumo. Autoridades sanitarias de Washington confirmaron que sus brotes de alfalfa dieron positivo para la misma cepa de Salmonella Bovismorbificans.

Bolsa de plástico transparente atada en la parte superior que contiene brotes verdes de brócoli sobre una mesa clara.
La infección por Salmonella causa calambres abdominales y fiebre que requieren especial cuidado en grupos con menor respuesta inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 4 de septiembre, la empresa retiró brotes de brócoli tras un resultado positivo obtenido a partir de una muestra analizada por funcionarios estatales de Montana, según informó la FDA.

Este brote se investiga de forma independiente al de E. coli productora de toxina Shiga y Salmonella vinculado a brotes de alfalfa de otra procedencia.

Los síntomas aparecen entre 12 y 72 horas después del consumo y pueden requerir hospitalización

Los síntomas de la infección por Salmonella incluyen diarrea, calambres abdominales y fiebre. Los adultos sanos suelen recuperarse en cuatro a siete días, aunque en casos graves la diarrea puede requerir internación. Los grupos con mayor riesgo son los adultos mayores, los niños, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunitarios debilitados, según la FDA.

La agencia recomendó que quienes hayan consumido brotes o germinados y presenten síntomas consulten a un médico e informen sobre la posible exposición, ya que la enfermedad puede confundirse con otras afecciones y requiere pruebas específicas para su diagnóstico.

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