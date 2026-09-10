Retiran brotes de brócoli por contaminación con salmonela: 22 personas enfermaron en cuatro estados y dos fueron hospitalizadas

La FDA informó que un brote de salmonela asociado a brotes de brócoli retirados del mercado dejó 22 enfermos en Idaho, Montana, Utah y Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos informó que un brote de salmonela asociado a brotes de brócoli retirados del mercado dejó 22 personas enfermas en Idaho, Montana, Utah y Washington. Dos pacientes fueron hospitalizados y no se registraron muertes. La investigación, que continúa abierta, apunta a productos de Evergreen Fresh Sprouts, LLC, empresa con sede en Moyie Springs, Idaho, según la actualización publicada por la FDA el 9 de septiembre de 2026.

El retiro afecta a brotes de brócoli en bolsas plásticas y envases tipo almeja con fechas de vencimiento del 7, 9, 11, 14 y 16 de septiembre. La compañía inició la medida el 4 de septiembre después de que una muestra analizada por autoridades sanitarias de Montana dio positivo para salmonela. De acuerdo con la FDA, los productos se distribuyeron de forma confirmada en Idaho, Montana y Washington, aunque pudieron llegar a otros estados.

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Las autoridades federales vincularon el episodio con la bacteria Salmonella Bovismorbificans, una cepa detectada tanto en pacientes como en una muestra de producto sin abrir recolectada en la vivienda de una persona enferma. El caso actual es el tercer brote de enfermedades transmitidas por alimentos asociado con Evergreen Fresh Sprouts desde 2011, según los antecedentes archivados por los CDC.

¿Qué brotes de brócoli fueron retirados por riesgo de salmonela?

La alerta alcanza a los brotes de brócoli cultivados por Evergreen Fresh Sprouts y comercializados en bolsas o recipientes de plástico tipo almeja. Los consumidores deben verificar las fechas de vencimiento impresas en el empaque: 7, 9, 11, 14 y 16 de septiembre. Según la FDA, esos son los únicos vencimientos incluidos en el retiro anunciado por la empresa.

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Los productos llegaron a supermercados, restaurantes, cooperativas alimentarias y clientes del sector de servicios de comida. La distribución confirmada comprende Idaho, Montana y Washington, aunque los organismos sanitarios mantienen la advertencia sobre una posible circulación fuera de esas jurisdicciones. La FDA indicó que el alcance comercial puede cambiar si aparecen nuevos datos durante el rastreo.

La agencia federal pidió a los consumidores no comer los brotes alcanzados por el retiro y recomendó desecharlos o devolverlos al lugar de compra. A restaurantes y comercios minoristas les solicitó no servir ni vender los productos identificados. “No coma, sirva ni venda brotes de brócoli retirados del mercado”, señaló la FDA en su recomendación oficial.

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El brote de salmonela vinculado con Evergreen Fresh Sprouts causó dos hospitalizaciones y no registró muertes hasta la actualización del 9 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas personas se enfermaron por el brote de salmonela?

El brote provocó 22 casos en cuatro estados, de acuerdo con la información epidemiológica recopilada por los CDC y autoridades de salud estatales. Los enfermos residen en Idaho, Montana, Utah y Washington. La cifra incluye dos hospitalizaciones, mientras que no hubo muertes notificadas hasta la actualización del 9 de septiembre.

Los primeros síntomas se registraron entre el 7 de julio y el 26 de agosto de 2026. La FDA advirtió que el número real de afectados puede ser superior, debido a que algunas personas no buscan atención médica o no acceden a análisis de laboratorio que permitan identificar la bacteria y relacionar su caso con un brote.

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Los investigadores entrevistaron a 19 de los enfermos. Los 19 informaron que habían comido brotes durante la semana anterior a la aparición de síntomas, mientras que 17 identificaron de forma específica el consumo de brotes de brócoli. Esa proporción equivale al 89% de los pacientes entrevistados, según los CDC.

¿Cómo relacionaron las autoridades los casos con Evergreen Fresh Sprouts?

La investigación combinó entrevistas epidemiológicas, pruebas de laboratorio y tareas de rastreo de la cadena comercial. Las autoridades de Montana recolectaron un paquete cerrado de brotes de brócoli en la casa de una persona enferma. El análisis posterior detectó salmonela en esa muestra, de acuerdo con la FDA.

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Los laboratorios estatales aplicaron secuenciación del genoma completo al microorganismo hallado en el paquete. La técnica permitió establecer que correspondía a la misma cepa de Salmonella Bovismorbificans que afectó a los pacientes vinculados con este evento. La FDA revisó esos resultados como parte de la investigación federal.

Las tareas de rastreo permitieron identificar a Evergreen Fresh Sprouts como el productor común de los brotes consumidos por los enfermos antes de manifestar síntomas. La FDA precisó que continúa la búsqueda del origen de la contaminación y analiza si otros alimentos podrían quedar alcanzados por las medidas sanitarias.

Los productos retirados se distribuyeron en supermercados, restaurantes y servicios de comida de Idaho, Montana y Washington, con posible circulación en otros estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas de una infección por salmonela?

La salmonela puede causar diarrea, fiebre y cólicos abdominales. Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 72 horas después de ingerir un alimento contaminado y, en la mayoría de los casos, persisten entre cuatro y siete días. Esa es la información incluida por la FDA en la alerta difundida sobre los brotes de brócoli.

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Los CDC recomiendan consultar con un profesional de salud ante diarrea con fiebre superior a 38,9 °C, equivalente a 102 °F; presencia de sangre en las heces; vómitos que impidan mantener líquidos; signos de deshidratación; o diarrea que no mejore después de dos días. La recomendación alcanza también a quienes consumieron los productos retirados y presenten síntomas compatibles.

Los menores de cinco años, los adultos mayores y las personas con defensas inmunitarias debilitadas tienen mayor riesgo de padecer infecciones más graves. La FDA señaló que esos grupos deben prestar atención especial a los avisos sanitarios y consultar con profesionales médicos si desarrollan síntomas tras consumir alimentos potencialmente contaminados.

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¿Qué antecedentes tiene la empresa vinculada con el retiro?

Evergreen Fresh Sprouts ya había sido asociada con otro brote de salmonela en 2011. En aquella ocasión, los CDC relacionaron infecciones por Salmonella Enteritidis con brotes de alfalfa y brotes picantes distribuidos bajo la marca Evergreen Produce. El episodio afectó a 25 personas en Idaho, Montana, Nueva Jersey, Dakota del Norte y Washington.

La investigación de 2011 registró tres hospitalizaciones entre las 10 personas para las cuales había información clínica disponible. No hubo muertes. La empresa retiró productos con fechas de vencimiento comprendidas entre el 22 de junio y el 14 de julio de ese año, según el archivo histórico de los CDC.

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En 2014, la misma empresa fue identificada como fuente probable de un brote de Escherichia coli O121 ligado a brotes de trébol crudos. El evento dejó 19 enfermos en California, Idaho, Michigan, Montana, Utah y Washington. El 44% de los pacientes con información disponible fue hospitalizado, sin muertes ni casos de síndrome urémico hemolítico, de acuerdo con los CDC.

La FDA aclaró que el brote actual se investiga por separado de otros episodios recientes de salmonela y de Escherichia coli productora de toxina Shiga asociados con brotes de alfalfa de Everything Fresh Sprouts, LLC. Se trata de una empresa distinta, pese a la similitud de los nombres comerciales.

La investigación federal seguirá en curso mientras la FDA, los CDC y las autoridades estatales determinan si hay más enfermos, productos involucrados o zonas de distribución. Hasta que existan nuevas actualizaciones, consumidores, comercios y restaurantes deben identificar los vencimientos incluidos en el retiro, evitar su uso y limpiar las superficies o recipientes que hayan estado en contacto con los brotes.