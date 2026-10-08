El nuevo modelo de negocio de Hollywood con la Generación Z: mayor rentabilidad con menos asistentes

Los cines de Estados Unidos y Canadá registraron ingresos por USD 4.765 millones en la temporada de verano (Adobe Stock)

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Spiderman se columpió, Odiseo navegó, y Hollywood los aprovechó para lograr el mayor verano de taquilla en su historia. Solo faltaba una cosa: cerca de 249 millones de entradas vendidas.

Los cines de Estados Unidos y Canadá generaron USD 4.765 millones entre el 1 de mayo y el Día del Trabajo (primer lunes de septiembre para EE.UU.), con lo que superaron el récord histórico establecido en 2013 por apenas USD 9,3 millones, según datos de la firma de análisis de taquilla Rentrak, enviados a Fortune.

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Pero el aumento en el precio de las entradas ayudó a crear ese aparente repunte. Ajustada por inflación, la taquilla de este verano se mantuvo un 17% por debajo de la de 2019, según el New York Times, mientras que los cines vendieron casi 249 millones de entradas menos hasta mediados de agosto en comparación con el mismo período de ese año.

No todos consideran que 2019 sea el punto de referencia correcto. Paul Dergarabedian, el muy citado jefe de tendencias de mercado de Rentrak, dijo a Fortune que cree que la base de comparación más instructiva es 2020, cuando la asistencia a las salas de cine colapsó a casi cero.

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Un verano récord en una “era diferente”, siete años después de los tiempos prepandemia, en medio de un panorama saturado de streaming, “habla mucho de lo importante que es la experiencia del cine, cultural y financieramente”.

La venta acumulada de entradas se ubicó por debajo de las cifras previas a la pandemia de 2019 (REUTERS/Eduardo Munoz)

La brecha apunta al modelo de negocio emergente de Hollywood en la etapa pospandemia. Los precios más altos y las funciones premium están ayudando a la industria a ganar más dinero con menos clientes, lo que enmascara cuán lejos está la asistencia de una recuperación total, y plantea interrogantes sobre si un negocio construido sobre entradas de USD 20 y un puñado de películas evento puede perdurar.

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Dergarabedian coincidió en que el modelo de negocio está evolucionando y afirmó que ve mucha evidencia de que los cineastas y los estudios que los respaldan están “pensando fuera de la caja”. Con suerte, agregó, “están contratando a gente más joven con el dedo en el pulso y el oído atento a lo que quieren las audiencias más jóvenes”.

Comparó la evolución de Hollywood con el auge del vegetarianismo, nada menos. “Puede que se vendan menos hamburguesas [hoy en día]”, planteó, debido al aumento de las dietas bajas en grasa y sin carne, “pero hace 50 años no había opciones vegetarianas”. Lo mismo está ocurriendo ahora con los cines y el streaming.

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El analista coincidió en que la industria de los restaurantes ha tenido que reinventarse de manera similar desde la pandemia y señaló que “estas cosas no ocurren en el vacío”, al notar que la generación Z, reacia al consumo de alcohol, cada vez más opta por una noche sana en el cine en lugar de una noche agitada en un bar. Y su gusto es diferente de una manera refrescante.

Dergarabedian citó el improbable doble éxito de la refinada Odyssey y el éxito de taquilla Spider-Man, cada una con una recaudación de más de USD 1.000 millones a nivel mundial. Juntas representaron casi un tercio de la taquilla del verano.

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De manera similar, Obsession se destacó en el fin de semana del Memorial Day mientras The Mandalorian and Grogu decepcionó. “El público te está diciendo que quiere una mezcla de esa comida rápida cinematográfica y esa alta cocina cinematográfica”, graficó.

Títulos como "Spider-Man" y "The Odyssey" generaron más de USD 1.000 millones cada uno en la taquilla global (Marvel Studios/Universal Pictures)

Hollywood mide tradicionalmente el éxito de taquilla utilizando ingresos brutos sin ajustar los totales anteriores por inflación. Según esa contabilidad, la recaudación de este verano fue un 9% más alta que los USD 4.350 millones recaudados en el verano de 2019.

Al ajustar por inflación, el total de 2019 se eleva a aproximadamente USD 5.700 millones, y las cifras de admisiones revelan esa brecha con mayor claridad todavía. Los cines de América del Norte vendieron 547,1 millones de entradas hasta mediados de agosto, en comparación con 795,9 millones durante el mismo período en 2019, según datos de S&P Global Market Intelligence reportados por Associated Press.

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La inflación no es el único asterisco adjunto al récord de Hollywood. La temporada de cine de verano de 2026 duró 130 días, una semana más que el período comparable en 2013, señaló Texas Capital en su nota de investigación del 8 de septiembre.

Aun así, la recuperación no es pura magia del cine. Los ingresos de verano aumentaron un 26,1% respecto al año anterior, mientras que los ingresos de taquilla acumulados en el año alcanzaron los USD 7.384 millones, un alza del 20,8%. Texas Capital ve un camino para que Hollywood alcance los USD 10.000 millones en 2026, por primera vez desde antes de la pandemia.

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El nuevo modelo de negocio permite obtener rentabilidad con una menor cantidad de asistentes a las salas (REUTERS/Kevin Wurm)

El giro de la trama premium

Los resultados financieros de Cinemark muestran cómo las salas están haciendo que las cuentas cierren. Las funciones en formato grande premium generaron casi el 15% de su taquilla mundial durante el segundo trimestre, pese a representar apenas el 6% de sus salas, según los comentarios ejecutivos de la compañía.

Las ventas de sus butacas motorizadas D-BOX también subieron más del 50% respecto al año anterior, hasta alcanzar un récord trimestral histórico.

El precio promedio de entrada de Cinemark en Estados Unidos aumentó un 4,2%, hasta USD 10,83, durante el trimestre. La compañía atribuyó el aumento a “acciones estratégicas de precios y una mayor mezcla de formato premium” en su presentación trimestral.

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Los espectadores no solo están desembolsando más para entrar por la puerta. También están dejando más dinero en el puesto de concesiones: al parecer, no todos están contrabandeando Sour Patch Kids. Los ingresos por concesiones por espectador de Cinemark subieron un 4,3%, hasta USD 8,70, impulsados por las acciones de precios y su mezcla de productos. En conjunto, los espectadores gastaron un promedio de USD 19,53 por visita en entradas y concesiones.

AMC vio un resultado similar. El gigante de los cines terminó 2025 con récords históricos por espectador en admisiones, alimentos y bebidas, e ingresos totales, según una presentación de la compañía. Su asistencia creció un 17,9% durante el segundo trimestre de 2026, mientras que los ingresos alcanzaron un récord de la compañía de USD 1.600 millones.

Eric Wold, analista de renta variable de Texas Capital Securities que cubre a Cinemark, dijo a Fortune que los cines continúan enfrentando presión por el menor número de estrenos en sala y la creciente disponibilidad de películas a través del streaming. Pero los clientes que aún asisten eligen cada vez más funciones premium y gastan más en los puestos de concesiones.

Cinemark aumentó el precio promedio de sus entradas a USD 10,83 tras incorporar más pantallas de formato premium (CINEMARK)

Combinado con un control más estricto de los gastos operativos, esas tendencias les dan a las compañías de cine la capacidad de generar “una mayor rentabilidad con un número total menor de entradas de cine vendidas”, compartió Wold en Fortune.

Su investigación sugiere que el modelo ya se está traduciendo en ganancias más sólidas. Wold proyecta que la taquilla doméstica del tercer trimestre podría alcanzar los USD 2.850 millones, superando levemente los USD 2.813 millones generados durante el mismo trimestre en 2019, incluso cuando la asistencia se mantiene muy por debajo de su nivel prepandemia.

Bajo ese escenario, Wold estima que las ganancias ajustadas de AMC antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización podrían alcanzar los USD 256 millones, en comparación con su estimación actual de USD 174 millones. Cinemark podría generar USD 259 millones, frente a su estimación de USD 194 millones.

Los precios más altos no significan necesariamente que los cines deban abandonar a los clientes de menores ingresos, explicó Wold. Las funciones premium siguen siendo una opción, mientras que los cines ofrecen alternativas más económicas a través de descuentos entre semana y funciones matutinas.

El gasto promedio por espectador en la cadena AMC alcanzó cifras récord en entradas y alimentos (Bloomberg)

Como Fortune informó anteriormente, las audiencias tratan cada vez más las funciones premium como experiencias que no pueden replicar en casa. “The Odyssey” hizo eso literal, al agotar las entradas incluso para funciones a las tres de la mañana en formato IMAX 70 mm verdadero y al entregar el mayor fin de semana de estreno en la historia de IMAX.

La próxima prueba de Hollywood se llama, apropiadamente, “Doomsday”.

Avengers: Doomsday y Dune: Parte Tres llegarán ambas el 18 de diciembre, y una vez más pedirán a las audiencias que traten ir al cine como un evento de precio premium. “Dune”, que fue filmada con cámaras IMAX, ya tiene a la venta funciones selectas en 70 mm.

Mientras tanto, Disney está posicionando a “Doomsday” como una vitrina para Infinity Vision, su nueva certificación para cines premium con pantallas grandes, proyección láser y sonido inmersivo.

Los estudios programaron los estrenos de "Dune" y "Avengers: Doomsday" en formatos innovadores de proyección para diciembre (Composición/IMDb)

Por su parte, Dergarabedian predijo que el 18 de diciembre será el mejor fin de semana en la historia de la taquilla, y comparó el 2026 para la generación Z con su propia experiencia en 1975, cuando vio Jaws a los catorce años, y luego Star Wars a los dieciséis en 1977, lo que lo preparó para toda una vida yendo al cine.

“Hay un futuro para esta industria que creo que está asegurado y reforzado por el hecho de que las audiencias más jóvenes están saliendo — ese es el futuro del negocio, la asistencia generacional”. También dijo que no siempre es el optimista del cine, y advirtió que 2027 encontrará a este año como “un acto de apertura muy difícil de seguir”.

(c) 2026, Fortune