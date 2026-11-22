Leroy Boseman, padre del actor Chadwick Boseman, murió a los 82 años tras una breve enfermedad. (Shutterstock/Cortesía de la familia Boseman)

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Leroy Boseman, padre del actor Chadwick Boseman, murió el pasado jueves tras una breve enfermedad, a los 82 años.

La familia confirmó la noticia el sábado mediante un comunicado oficial difundido por su contacto de prensa, Camille Davis.

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“Un esposo dedicado de Carolyn Boseman y padre de Derrick, Kevin y el fallecido Chadwick Boseman, Leroy fue una fuente de fortaleza, amor y guía para su familia”, indicó Davis en el comunicado. “Su vida y sus valores dejan un legado perdurable para las generaciones venideras”.

En el texto, la familia amplió el mensaje con sus propias palabras: “Para el mundo, puede ser conocido como el padre de Derrick, Kevin y Chadwick Boseman. Para nosotros, fue mucho más. Fue un esposo amado, un padre y una presencia constante en la historia de nuestra familia”.

La familia Boseman pospuso los actos de conmemoración del actor y solicitó privacidad frente al deceso. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

“Mientras lloramos su partida, reflexionamos con gratitud sobre la vida que vivió, los recuerdos que compartimos y el legado que deja”, señaló la familia en su comunicado.

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Y concluyó: “Durante este momento difícil, permanecemos unidos como familia, apoyándonos mutuamente y honrando su memoria. Pedimos respetuosamente privacidad, compasión y comprensión mientras atravesamos esta pérdida”.

Chadwick Boseman fue conocido por encarnar al superhéroe en Pantera negra y por su papel de Jackie Robinson en 42. Murió el 28 de agosto de 2020 a los 43 años, tras cuatro años de lucha contra un cáncer de colon en estadio IV.

La muerte de su padre ocurre días antes de lo que hubiera sido su 50 cumpleaños, el 29 de noviembre. Como consecuencia del fallecimiento de Leroy, la familia decidió posponer los actos conmemorativos previstos para esa fecha e informará más adelante sobre los detalles.

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El protagonista de 'Pantera negra' falleció en agosto de 2020 a los 43 años por un cáncer de colon. (Marvel Studios)

Herencia de Chadwick Boseman: ¿qué dice la batalla legal por el control de su patrimonio?

La muerte de Leroy Boseman se produce en medio de una disputa judicial por los bienes del actor. En julio pasado, Derrick y Kevin Boseman solicitaron ante una corte de Los Ángeles destituir a Taylor Simone Ledward, viuda del artista, del control del patrimonio.

Chadwick Boseman no había dejado testamento cuando murió. Su esposa, con quien se había casado aproximadamente seis días antes del fallecimiento, heredó el 50% del patrimonio.

La mitad restante debía dividirse en partes iguales entre Leroy y Carolyn Boseman, con un 25% para cada uno.

Derrick y Kevin actúan en representación de sus padres, quienes les cedieron el manejo de sus intereses en la sucesión.

En la petición, los hermanos sostienen que “casi cuatro años después, [Taylor] todavía no ha distribuido la herencia” y que la falta de transparencia “crea la impresión” de que se ocultan activos tanto a la familia como al tribunal.

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Los hermanos Derrick y Kevin Boseman solicitaron a una corte de Los Ángeles la remoción de la viuda del actor como administradora del patrimonio. (REUTERS/Danny Moloshok)

El patrimonio fue valuado en USD 3,8 millones, distribuidos entre una cuenta IRA con USD 241.000, acciones de Chadwick Boseman, Inc. por USD 3,3 millones y USD 151.000 en efectivo, cifras que la corte había validado en 2022.

Sin embargo, la presentación judicial de los hermanos alega que esa contabilidad no incorporó regalías, pagos residuales del Sindicato de Actores de Pantalla y de la Televisión (SAG-AFTRA) desde 2020 hasta la actualidad, derechos de imagen, propiedad intelectual, bienes inmuebles ni otras pertenencias.

El escrito también menciona una póliza de cuidados de largo plazo de USD 40.000 destinada a Carolyn que, según los hermanos, nunca fue entregada.

Además, señala que una cuenta bancaria y una cuenta IRA permanecen “inexplicablemente abiertas” sin que sea posible determinar su estado actual.

La familia cuestiona las decisiones sobre la explotación de la imagen y la propiedad intelectual del actor.

La ausencia de un testamento distribuyó la herencia en un cincuenta por ciento para la viuda y partes iguales para los padres del intérprete. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según el expediente, Ledward “excede su autoridad como administradora”, firmó acuerdos con terceros sin consultar a los padres del actor y habría impedido que el resto de la familia explorara oportunidades comerciales en beneficio de sus “ancianos padres”.

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“Imaginen cambiar de canal y encontrarse con una película protagonizada por su hijo o hermano fallecido, sabiendo que alguien a quien no conocen o en quien no confían está obteniendo beneficios de su imagen sin su participación ni su consentimiento”, indica el texto de la petición.

El conflicto también alcanza a un documental sobre la vida de Boseman. La familia argumenta que negoció ese proyecto junto con la viuda, pero que ella firmó un acuerdo separado que no fue compartido con ellos, por lo que no pueden determinar si sus términos son “injustos, contrarios o contradictorios con los intereses del patrimonio”.

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Los hermanos solicitaron que la corte designe a Jason Rubin, identificado como fiduciario profesional privado y contador forense, para revisar y hacerse cargo de la administración del patrimonio en lugar de Ledward.