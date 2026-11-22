Tallulah Willis publicó en redes sociales una fotografía junto a Bruce Willis en medio de la demencia frontotemporal del actor. (Instagram/@buuski)

Guardar

Tallulah Willis compartió una fotografía inédita tomada de la mano con su padre, el actor Bruce Willis, en medio del avance de la demencia frontotemporal (FTD) que el intérprete padece desde 2023.

La imagen, publicada en sus redes sociales, muestra a ambos sentados en un columpio al aire libre, con los dedos entrelazados y la mano del actor apoyada sobre el pecho de su hija.

PUBLICIDAD

En la fotografía, Willis, de 71 años, luce un cárdigan gris sobre una camisa polo rosa y pantalones azul marino.

Tallulah, de 32 años, viste un suéter rojo y jeans, con el brazo rodeando los hombros de su padre. La joven acompañó la imagen con dos emojis y sin texto adicional.

La publicación recibió una ola de comentarios de apoyo. “Todos amamos a nuestro Bruce, para siempre y por siempre”, escribió un seguidor. Otro destacó el estado del actor: “Tu papá se ve bien, todo el cuidado que recibe de su familia es admirable”.

La fotografía muestra al artista de 71 años junto a su hija en un momento familiar. (Instagram/@buuski)

La foto se da a conocer tres meses después de que Willis fuera visto en una imagen durante la boda de Tallulah con el músico Justin Acee, celebrada en agosto en Idaho.

PUBLICIDAD

Emma Heming Willis, esposa del actor, ofreció en septiembre una actualización sobre cómo la familia afronta la enfermedad, describiendo que atraviesan un “estado constante de duelo”.

“Es sumamente difícil y doloroso. Es natural: todos queremos que nuestros seres queridos estén sanos, llenos de vida y que sean la persona que siempre fueron”, afirmó Heming, de 50 años, en declaraciones a Hello! magazine.

Y agregó: “Pero la FTD es una enfermedad devastadora que te va arrebatando cosas muy lentamente”.

La esposa del actor también aclaró que Bruce no padece Alzheimer. “Tiene demencia frontotemporal, que afecta una parte completamente diferente del cerebro”, precisó. Ante las consultas frecuentes sobre si todavía la reconoce, respondió con “un rotundo sí”.

PUBLICIDAD

En agosto pasado, Willis participó de la boda de su hija Tallulah con el músico Justin Acee en el estado de Idaho. (Instagram/Vogue)

Una fuente cercana al actor reveló que Willis “ha declinado mucho mentalmente” y que “vive en su propio mundo”.

“A veces parece un bebé que observa un objeto con curiosidad, simplemente absorbiéndolo. Pero si lo miras, parece un hombre de mediana edad saludable”, indicó el informante.

Bruce Willis fue diagnosticado inicialmente con afasia en marzo de 2022, condición que motivó su retiro de la actuación.

En febrero de 2023, su familia informó que los médicos habían identificado una enfermedad más específica: demencia frontotemporal, un trastorno neurológico progresivo que puede afectar el comportamiento, la personalidad y el lenguaje.

PUBLICIDAD

El actor tiene cinco hijas: Rumer Willis, de 38 años, Scout Willis, de 35, y Tallulah, fruto de su matrimonio con Demi Moore entre 1987 y 2000; y Mabel Willis, de 14, y Evelyn Willis, de 12, con Emma, con quien se casó en 2009.

Bruce Willis es padre de cinco hijas fruto de sus matrimonios con Demi Moore y con Emma Heming. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Tallulah Willis defiende la privacidad de Bruce Willis tras filtración sobre su salud

Semanas antes de compartir la fotografía, Tallulah Willis había reaccionado con dureza contra quien habría filtrado datos sobre el estado de su padre.

El episodio tuvo origen en el testimonio de una fuente no identificada que describió al actor como alguien que “ahora actúa como un bebé”.

A través de una historia de Instagram publicada el 9 de noviembre, la joven cuestionó que alguien del entorno familiar expusiera aspectos tan íntimos sobre la salud de su padre.

PUBLICIDAD

“Me llamó la atención porque las personas que lo quieren en todo el mundo me han expresado, cuando he compartido fotos, que debería existir una verdadera y clara consideración sobre lo que se publica”, escribió.

Tallulah dirigió su mensaje directamente al informante, sin confirmar si se trataba de un amigo o familiar.

Tallulah Willis rechazó públicamente los testimonios anónimos de allegados que filtraron detalles sobre el estado mental de su padre. (Instagram/@buuski)

“¿El ‘amigo’, ‘familiar’ o fuente que compartió que él ‘ahora actúa como un bebé’? ¿Cómo es eso aceptable? ¿Quién eres?”, cuestionó. “Aléjate de mi familia”, concluyó.

No es la primera vez que Tallulah defiende su decisión de compartir imágenes de su padre. En junio de 2025, ante críticas de usuarios que cuestionaban la exposición del actor en redes sociales dado su estado de salud, la joven explicó que las fotografías que elige mostrar corresponden a momentos felices y de buenos recuerdos para ambos.

PUBLICIDAD