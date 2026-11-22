Los hábitos de consumo alimentario en Estados Unidos no volvieron a ser los mismos tras la pandemia, y los últimos datos confirman que el cambio es estructural (REUTERS/Emily Elconin)

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La manera en que los estadounidenses se alimentan cambió más en los últimos años que en las dos décadas anteriores.

La pandemia aceleró ciertos hábitos, los precios los consolidaron y un brote masivo de una enfermedad intestinal los profundizó: hoy, cada vez más personas hacen las compras desde el teléfono y cada vez menos reservan una mesa en un restaurante.

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Ese es el panorama que surge de la última encuesta anual de Gallup sobre consumo, relevada entre el 1 y el 19 de julio de 2026 sobre una muestra de 1.200 adultos de los 50 estados del país, con un margen de error de ±4 puntos porcentuales.

La pandemia aceleró tendencias que ya existían, pero los años siguientes demostraron que muchas de ellas llegaron para quedarse (REUTERS/Emily Elconin)

El supermercado físico pierde terreno frente al canal digital

El porcentaje de adultos que va al supermercado al menos una vez por semana bajó al 74%. Entre 2017 y 2022, ese número se había mantenido en torno al 80%.

Gallup precisó que casi la totalidad de los adultos (96%) sigue comprando en persona al menos algunas veces al año, pero la frecuencia de esas visitas se espació: quienes van una o dos veces al mes subieron seis puntos porcentuales, del 15% al 21%.

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Las góndolas siguen llenas, pero cada vez menos estadounidenses llegan hasta ellas en persona cada semana (REUTERS/Jonathan Drake)

En paralelo, el pedido online de comestibles no dejó de crecer. Antes de la pandemia, en 2019, solo el 18% de los encuestados declaraba haberlo hecho alguna vez. En 2021 ese número trepó al 36% y hoy se ubica en el 41%.

El crecimiento abarcó todas las frecuencias: el pedido semanal subió 11 puntos, el mensual ocho y el esporádico cuatro.

Gallup atribuyó parte de esta tendencia a la conveniencia del delivery y el pickup que muchos adoptaron durante la pandemia. Además, el alza en los precios de la nafta podría haber impulsado a algunos consumidores a reducir sus traslados al comercio físico.

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Una pantalla y unos minutos reemplazaron, para millones de personas, el carrito y las filas en la caja (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

Los restaurantes sienten el impacto de un consumidor que sale cada vez menos

En 2019, el 53% de los adultos cenaba o almorzaba en un restaurante al menos una vez por semana. Ese número bajó durante la pandemia, se recuperó parcialmente al 47% en 2022 y desde entonces no dejó de caer. Hoy se ubica en el 39%.

La caída no es uniforme entre los grupos de ingreso. Antes de la pandemia, el 65% de los adultos de mayores ingresos comía afuera semanalmente; hoy ese número bajó al 48%. Entre los de ingresos medios, pasó del 54% al 38%.

Los de menores ingresos, que ya partían del nivel más bajo (40% en 2019), llegaron al 32%, aunque su caída fue menos pronunciada en los últimos años. Como resultado, la brecha entre los extremos se redujo de 25 a 16 puntos porcentuales.

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La proporción de adultos que come afuera solo algunas veces al año o menos se duplicó: pasó del 10% en 2019 al 20% en 2026.

Las mesas no están vacías, pero se llenan con mucha menos frecuencia que hace apenas unos años (REUTERS/Pilar Olivares)

Una crisis sanitaria profundizó la distancia entre los estadounidenses y los restaurantes

El momento de la encuesta coincidió con el mayor brote de ciclospora en la historia de Estados Unidos, en el que productos frescos servidos en algunos restaurantes fueron identificados como posible fuente del contagio.

Una encuesta separada de Gallup, realizada en septiembre, encontró que la confianza en la seguridad de los alimentos alcanzó un mínimo histórico: el 73% de los adultos admitió haber evitado ciertos alimentos en el último año a raíz de algún retiro del mercado o advertencia sanitaria.

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El organismo aclaró que no es posible establecer una relación causal directa entre el brote y la menor frecuencia de salidas, pero indicó que la simultaneidad de ambos fenómenos es un factor a considerar.

El brote llegó en el peor momento para una industria que ya arrastraba una caída sostenida en la frecuencia de visitas (CDC)

Las alternativas a comer afuera tampoco logran llenar el vacío

El pedido semanal de comida para llevar o a domicilio bajó al 31%, nivel similar al de 2018, luego del pico del 39% registrado en 2021. Los kits de preparación de comidas (meal kits) se mantienen en el 3%, sin variación significativa desde 2019.

El organismo advirtió que, para los restaurantes, el problema no es que los estadounidenses hayan dejado de comer afuera por completo —solo el 4% dijo no hacerlo nunca—, sino que lo hacen con mucha menos frecuencia.

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Y dado que el takeout tampoco volvió a los niveles de 2021, ninguna alternativa parece estar absorbiendo la demanda que antes tenían las mesas en los locales.