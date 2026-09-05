La Odisea supera los USD 1.500 millones y se convierte en la película más exitosa de Christopher Nolan

La Odisea superó los USD 1.500 millones en la taquilla mundial y se convirtió en el mayor éxito comercial de Christopher Nolan. (Universal Pictures)

Guardar

La Odisea superó los USD 1.500 millones en la taquilla mundial, de acuerdo con los datos de Box Office Mojo, que ubicaron su recaudación acumulada en USD 1.561.164.965. La película dirigida por Christopher Nolan se convirtió en el mayor éxito comercial de su filmografía, según cifras publicadas por Deadline.

El largometraje obtuvo USD 571.776.965 en Estados Unidos y Canadá, mientras que los mercados externos aportaron USD 989.388.000. El 63,4% de los ingresos provino de los territorios internacionales, frente al 36,6% generado en el mercado doméstico, según la base especializada.

PUBLICIDAD

El resultado dejó a La Odisea cerca de los USD 1.600 millones globales. La película, distribuida por Universal Pictures, mantendrá además sus funciones en salas IMAX de 70 milímetros hasta el 30 de septiembre, según informó Variety.

Cuánto dinero recaudó La Odisea en la taquilla mundial

La Odisea acumuló USD 1.561.164.965 en la taquilla mundial, de acuerdo con Box Office Mojo. La cifra reúne las ventas de entradas registradas en Estados Unidos, Canadá y los demás mercados donde se estrenó la producción.

El mercado doméstico aportó USD 571.776.965. Los ingresos internacionales llegaron a USD 989.388.000. La suma de ambos segmentos colocó a la película por encima de los USD 1.500 millones mundiales.

PUBLICIDAD

Box Office Mojo también informó un presupuesto de USD 250 millones para la producción. El estreno doméstico alcanzó USD 123.502.900 durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá.

La película tuvo su primer lanzamiento el 15 de julio de 2026 en mercados de Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente y África. Dos días más tarde llegó a las salas de Estados Unidos y Canadá.

La producción recibió clasificación R de la Motion Picture Association, que restringe el acceso de menores de 17 años sin acompañamiento adulto en Estados Unidos. A pesar de esa calificación, el filme mantuvo una recaudación superior a los USD 1.500 millones.

PUBLICIDAD

Box Office Mojo registró para La Odisea una recaudación de USD 1.561.164.965, con USD 571.776.965 en Estados Unidos y Canadá y USD 989.388.000 en mercados internacionales. (Foto: Universal Pictures)

La Odisea es la película más taquillera de Christopher Nolan

Según Deadline, La Odisea pasó a ser la película con mayor recaudación de Christopher Nolan. El medio situó el total mundial en USD 1.590 millones con cifras atribuidas a Universal Pictures International hasta el 3 de septiembre.

Ese registro supera por USD 28.835.035 el dato publicado por Box Office Mojo. Las dos cifras responden a actualizaciones realizadas en distintos momentos, en especial por el ingreso de información de los mercados internacionales.

La cifra de Box Office Mojo confirma que La Odisea superó los USD 1.000 millones en el circuito mundial. El total global supera ese umbral tanto en el registro de la base especializada como en la actualización difundida por Deadline.

PUBLICIDAD

El medio estadounidense señaló que el filme alcanzó USD 1.014 millones fuera de Estados Unidos y Canadá. Esa marca debe atribuirse a Deadline y a Universal Pictures International, ya que Box Office Mojo todavía registraba USD 989.388.000 en los mercados extranjeros.

La diferencia entre ambas fuentes en el segmento internacional asciende a USD 24.612.000. Por ese motivo, el hito mundial ofrece una base más consistente para describir el desempeño comercial de la producción.

Cuánto recaudó La Odisea en Estados Unidos y en el mercado internacional

La película reunió USD 571,8 millones en Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Box Office Mojo. Ese monto representa el 36,6% de la recaudación mundial informada por el portal.

PUBLICIDAD

Los mercados internacionales aportaron USD 989,4 millones, equivalentes al 63,4% de los ingresos. La diferencia muestra el peso que tuvo la exhibición fuera de Estados Unidos y Canadá en el recorrido comercial del largometraje.

Deadline publicó que Reino Unido e Irlanda encabezaron la lista de los principales mercados externos con USD 109,2 millones. China ocupó el segundo puesto, con USD 92,7 millones, y Francia quedó tercera, con USD 84,6 millones.

Corea del Sur aportó USD 74 millones e Italia alcanzó USD 63,2 millones. Alemania llegó a USD 57,5 millones, mientras Australia sumó USD 43 millones.

España recaudó USD 41 millones, según la actualización citada por Deadline. México alcanzó USD 37,3 millones e India completó los diez principales mercados internacionales con USD 23,5 millones.

PUBLICIDAD

El medio afirmó que La Odisea se convirtió en la decimoséptima película en superar los USD 1.000 millones fuera de Estados Unidos y Canadá. También sostuvo que fue la primera producción de Hollywood que no corresponde a una secuela ni a una remake en lograrlo desde Avatar, estrenada en 2009.

La taquilla internacional de La Odisea representó el 63,4% de los ingresos globales, frente al 36,6% del mercado doméstico. (Melinda Sue Gordon/Universal Pic)

Cuánto recaudó La Odisea en su estreno mundial

La Odisea obtuvo USD 264,1 millones durante su estreno global, según Deadline. Los mercados internacionales contribuyeron con USD 139,6 millones de ese total inicial.

El medio indicó que la película logró los mayores estrenos mundial e internacional de Nolan en los mercados comparables utilizados para esa medición. También señaló que consiguió el mejor debut del director en 52 territorios.

PUBLICIDAD

Brasil, Francia, Italia, India, Corea del Sur, México, Países Bajos y España figuraron entre los países donde el largometraje consiguió el mayor estreno de Nolan, según el reporte. La lista de mercados en los que se convirtió en su título más taquillero alcanzó 75 territorios.

Entre esos países se incluyeron Australia, Brasil, Francia, Alemania, Italia, India, Corea del Sur, México, España y Reino Unido e Irlanda. Esos resultados permitieron que la película superara los ingresos de otros largometrajes del director en una parte importante de los mercados donde se exhibió.

Matt Damon interpreta a Odiseo, el héroe que intenta regresar a Ítaca tras la guerra de Troya. El reparto también incluye a Anne Hathaway, Robert Pattinson, John Leguizamo, Tom Holland y Jon Bernthal.

PUBLICIDAD

La trama incorpora episodios de la obra atribuida a Homero, entre ellos los encuentros del protagonista con el cíclope Polifemo, las sirenas y Calipso. La ficha de Box Office Mojo clasifica la producción dentro de los géneros de acción, aventura y fantasía.

Hasta cuándo se proyectará La Odisea en IMAX de 70 milímetros

La exhibición de La Odisea en IMAX de 70 milímetros continuará hasta el 30 de septiembre, según Variety. La medida extendió a 11 semanas la presencia de la película en ese formato.

La compañía IMAX había informado en julio que el largometraje recaudó USD 52 millones en sus salas de todo el mundo durante el primer fin de semana. Según la empresa, se trató de su mayor apertura global e internacional en mercados comparables.

Variety señaló que la venta de entradas de La Odisea en IMAX superó los USD 450 millones. El medio ubicó el resultado del formato en USD 457 millones a escala global.

Ese registro convirtió a la producción en el estreno de IMAX con mayor facturación histórica, según la publicación. La marca superó a Avatar, que había acumulado USD 271 millones en esas pantallas, sin ajuste por inflación.

La extensión de las funciones permitirá que el filme continúe sumando ingresos durante septiembre. Las próximas actualizaciones de taquilla mostrarán si el total mundial se acerca o supera los USD 1.600 millones.

La película de Christopher Nolan tuvo clasificación R en Estados Unidos y aun así mantuvo una recaudación superior a los USD 1.500 millones. (EFE/Universal Pictures/Melinda Sue Gordon)

Cómo impactó La Odisea en la taquilla global de Universal

Deadline informó que Universal Pictures superó los USD 4.700 millones en la taquilla mundial acumulada de 2026. Según el medio, el estudio fue el primero entre las grandes compañías en atravesar los USD 4.000 millones globales durante el año.

La distribuidora también fue la primera gran compañía en superar los USD 3.000 millones en la taquilla internacional de 2026, de acuerdo con el reporte. La Odisea formó parte de los estrenos que impulsaron ese resultado.

La producción mantiene una combinación de ingresos domésticos superiores a USD 571 millones, una recaudación internacional cercana a los USD 1.000 millones en Box Office Mojo y una presencia extendida en salas IMAX. El comportamiento de esas funciones durante septiembre definirá la siguiente etapa de su recorrido comercial.