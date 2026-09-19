“Spider-Man: Brand New Day” rompe un récord que “Star Wars” mantuvo por más de una década y ya supera los USD 938 millones

Spider-Man: Brand New Day se convirtió en la película más taquillera de la historia en la taquilla doméstica de Estados Unidos y Canadá al llegar a USD 936,773 millones. (Sony Pictures)

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“Spider-Man: Brand New Day” se convirtió el 16 de septiembre de 2026 en la película con mayor recaudación de la historia en la taquilla doméstica de Estados Unidos y Canadá, al superar la marca que “Star Wars: The Force Awakens” mantenía desde 2015. La producción protagonizada por Tom Holland llegó a USD 936,773 millones en 47 días de exhibición, según cifras de Sony Pictures Entertainment difundidas por Variety y Deadline.

El nuevo registro desplaza a una de las referencias comerciales más duraderas de la industria cinematográfica estadounidense. “The Force Awakens” había acumulado USD 936,66 millones en el mismo mercado, de acuerdo con datos de Box Office Mojo citados por USA Today. La diferencia entre ambas producciones era de cerca de USD 113.000 en el recuento publicado el 16 de septiembre.

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La clasificación se refiere a la taquilla doméstica de Estados Unidos y Canadá, una medición habitual en Hollywood que reúne los ingresos obtenidos por venta de entradas en ambos países. Las cifras no consideran la inflación ni la cantidad de boletos vendidos, por lo que el listado compara recaudaciones nominales de películas estrenadas en distintos períodos, según explicó USA Today al publicar la nueva tabla histórica.

¿Cuál es la película más taquillera de Estados Unidos y Canadá?

“Spider-Man: Brand New Day” ocupa el primer lugar de la clasificación de ingresos domésticos en Norteamérica, con USD 936,773 millones. El dato fue confirmado por Sony y reproducido por Deadline, que informó que la película superó el récord durante la jornada del martes 15 de septiembre, cuando sumó USD 915.000 a su total acumulado.

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El estudio celebró el resultado a través de las cuentas oficiales de la franquicia. “Thank you to the fans for helping #SpiderManBrandNewDay make cinematic history — it’s now the highest-grossing domestic release of ALL TIME at the North American box office”, señaló el comunicado citado por Deadline. La declaración institucional atribuyó la marca al desempeño de la película en salas de Estados Unidos y Canadá.

La producción superó el récord luego de siete semanas de exhibición. De acuerdo con Variety, el filme rebasó el acumulado de “The Force Awakens” en su día 47 en cartelera. La anterior líder había llegado a esa cifra tras su estreno de diciembre de 2015 y conservó el primer puesto durante más de una década.

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El margen entre las dos películas es reducido, aunque la diferencia no altera la posición de cada una en el registro difundido por los principales medios de la industria. USA Today indicó que el acumulado de “Spider-Man: Brand New Day” alcanzó USD 936,773 millones, mientras que la séptima entrega de “Star Wars” cerró su recorrido comercial con USD 936,66 millones.

El récord de Spider-Man: Brand New Day en la taquilla doméstica de Norteamérica se alcanzó en 47 días y después de siete semanas de exhibición. (Sony Pictures)

¿Cuánto dinero recaudó Spider-Man: Brand New Day en taquilla?

La película protagonizada por Tom Holland alcanzó USD 936,773 millones en Estados Unidos y Canadá al 16 de septiembre, según las cifras publicadas por Variety, Deadline y USA Today. El monto corresponde a la recaudación bruta por entradas y no incluye ingresos derivados de plataformas digitales, televisión, licencias o productos asociados.

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“Spider-Man: Brand New Day” también registró el mayor estreno de la historia en Norteamérica. La recaudación durante su primer fin de semana llegó a unos USD 360 millones, por encima de los USD 357 millones que había obtenido “Avengers: Endgame” en 2019, de acuerdo con el recuento de Variety.

El desempeño inicial permitió que la película alcanzara el umbral de USD 900 millones en el mercado doméstico en menos de dos meses. Según Deadline, esa trayectoria llevó al filme a superar antes las cifras de “Spider-Man: No Way Home”, que había acumulado USD 814,87 millones en Estados Unidos y Canadá.

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Las cifras muestran la distancia entre las primeras posiciones de la tabla y el resto de los estrenos recientes. USA Today ubicó a “Avengers: Endgame” en el tercer puesto, con USD 858,4 millones, seguido por “Spider-Man: No Way Home”, con USD 814,87 millones, y “Avatar”, con USD 785,2 millones.

¿Por qué la taquilla doméstica no mide las entradas vendidas?

El término taquilla doméstica no se refiere solamente a Estados Unidos. En las mediciones de Hollywood, abarca conjuntamente los ingresos de Estados Unidos y Canadá. People informó que “Spider-Man: Brand New Day” había alcanzado USD 936,773 millones en ese mercado combinado, con el que se elaboran los rankings de mayor recaudación norteamericana.

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La clasificación tampoco ajusta los resultados por inflación. Eso implica que los ingresos de películas antiguas se comparan con los valores actuales de los boletos, aunque el poder de compra del dólar y el costo de las entradas hayan cambiado. USA Today precisó que la lista utilizada para el récord presenta cifras nominales.

Por esa razón, el primer puesto de “Spider-Man: Brand New Day” no establece que sea la película con mayor asistencia de la historia. Para medir la cantidad de espectadores sería necesario usar estimaciones de entradas vendidas y corregir los resultados según los precios de cada época. Variety y Deadline presentaron el hito como un récord de recaudación, no como una marca de público.

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El sistema permite comparar el rendimiento comercial de los estrenos dentro de una misma metodología, pero requiere distinguir entre ingresos y asistencia. La diferencia es relevante para películas como “Titanic”, estrenada en 1997, o “Avatar”, de 2009, cuyos resultados surgieron en condiciones de precios y distribución diferentes, según el listado de USA Today.

La taquilla doméstica de Hollywood mide los ingresos por entradas en Estados Unidos y Canadá, pero no ajusta los datos por inflación ni por cantidad de boletos vendidos. (Marvel Studios)

¿Cuáles son las diez películas más taquilleras en Norteamérica?

La clasificación publicada por USA Today, con datos atribuidos a Box Office Mojo, sitúa a “Spider-Man: Brand New Day” en el primer puesto, seguida por “Star Wars: The Force Awakens” y “Avengers: Endgame”. Las diez producciones con mayores ingresos nominales en Estados Unidos y Canadá son las siguientes:

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“Spider-Man: Brand New Day”, con USD 936,773 millones. “Star Wars: The Force Awakens”, con USD 936,66 millones. “Avengers: Endgame”, con USD 858,4 millones. “Spider-Man: No Way Home”, con USD 814,87 millones. “Avatar”, con USD 785,2 millones. “Top Gun: Maverick”, con USD 721,97 millones. “Black Panther”, con USD 700,43 millones. “Avatar: The Way of Water”, con USD 688,46 millones. “Avengers: Infinity War”, con USD 678,81 millones. “Titanic”, con USD 674,35 millones.

La lista incluye títulos de Disney, Marvel Studios, Sony Pictures, Paramount Pictures y 20th Century Studios. Según USA Today, seis de las diez películas pertenecen a franquicias de superhéroes, ciencia ficción o secuelas, un dato que refleja el peso de los lanzamientos de gran escala en el mercado norteamericano.

¿Qué lugar ocupa Spider-Man: Brand New Day en la taquilla mundial?

En el mercado internacional, “Spider-Man: Brand New Day” acumulaba cerca de USD 2.450 millones al 16 de septiembre, según Deadline. Esa suma incluía los ingresos obtenidos en Estados Unidos, Canadá y otros territorios, y ubicaba a la película en el tercer puesto de la clasificación global sin ajuste por inflación.

“Avatar” mantenía el primer lugar mundial con alrededor de USD 2.900 millones, mientras que “Avengers: Endgame” ocupaba el segundo puesto con unos USD 2.700 millones, de acuerdo con el repaso de USA Today. El récord doméstico, por lo tanto, no implica que la película de Spider-Man haya desplazado a esos títulos en el ranking internacional.

La diferencia entre ambos listados responde a la importancia desigual de los mercados fuera de Norteamérica. Una película puede liderar en Estados Unidos y Canadá sin encabezar la clasificación global, porque esta última incorpora los resultados de Asia, Europa, América Latina, África y Oceanía. Deadline señaló que la recaudación internacional de “Brand New Day” superaba los USD 1.500 millones.

El reestreno de Avengers: Endgame el 25 de septiembre podría alterar la taquilla doméstica, aunque necesitaría más de USD 78 millones para superar a Spider-Man: Brand New Day. (Captura de pantalla)

¿Avengers: Endgame puede volver al primer puesto de taquilla?

“Avengers: Endgame” regresará a los cines el 25 de septiembre bajo el título “Avengers Endgame: Encore”. La reposición incluirá contenido adicional y una vista previa de “Avengers: Doomsday” en determinadas funciones IMAX e Infinity Vision, según información de Marvel Studios recogida por The Times of India y ComicBookMovie.

Los ingresos generados por una reposición se suman al acumulado histórico de la película. Por ese motivo, el reestreno puede modificar la clasificación doméstica, aunque “Endgame” necesitaría recaudar más de USD 78 millones para superar el registro de “Spider-Man: Brand New Day”, según las cifras publicadas por USA Today.

La evolución de ese reestreno y las actualizaciones diarias de los distribuidores determinarán si se producen cambios en los primeros puestos. Por ahora, los datos disponibles mantienen a “Spider-Man: Brand New Day” como líder del mercado de Estados Unidos y Canadá, mientras que “Avatar” conserva la primera posición mundial, de acuerdo con Deadline y USA Today.