Jensen Huang se fue de Nvidia, y con él la palabra que sostenía parte de sus negocios (Imagen ilustrativa Infobae)

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Las acciones de Nvidia cayeron 14% el viernes y cerraron su peor semana desde 2008. El golpe llegó después de que Reuters informara que la SEC, el organismo que controla la Bolsa en Estados Unidos, revisa posibles problemas en la contabilidad de la empresa.

The New York Times lo confirmó este sábado y precisó que la revisión está en una etapa inicial. No trascendió qué mira, y una investigación así puede terminar sin cargos.

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El sábado 14, Elon Musk, cliente de Nvidia a través de sus empresas, había escrito en X que muchos acuerdos de la compañía con sus proveedores eran “un apretón de manos con Jensen, no un contrato escrito”. Y agregó que, sin Huang, al menos algunos de esos negocios decisivos se van a perder.

A mi lectura, Nvidia sin Huang tiene un problema que no aparece en sus resultados: una parte del negocio, imposible de medir desde afuera, se apoyaba en la palabra de un solo hombre. Y eso no se hereda. La revisión de la SEC no tiene, que se sepa, relación con esos acuerdos.

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Huang trabajó 30 años sin contrato con la empresa que le fabrica los chips

Nvidia diseña los chips, pero no los fabrica. Eso lo hace la taiwanesa TSMC. En marzo, en el podcast de Lex Fridman, Huang contó que no sabía cuántas decenas o cientos de miles de millones de dólares de negocios habían hecho con esa empresa. “Y no tenemos contrato”, dijo. Le parecía algo para celebrar.

Jensen Huang trabajó unos 30 años con TSMC, la empresa que fabrica sus chips, sin firmar un contrato (Imagen ilustrativa Infobae)

En otro podcast dijo que muchos de sus proveedores invirtieron porque él les explicó a sus CEO cuán grande iba a ser la industria. Les vendía una visión, y le creían. Con ese método, Nvidia llegó a ser la empresa más valiosa del mundo.

Megaspeed se hizo socia de Nvidia por lo que dijo de sus clientes

La confianza también corría hacia abajo. En noviembre de 2023, Megaspeed entró al programa de socios de Nvidia después de decirle a la empresa que un gigante tecnológico chino sería su cliente principal, según The Wall Street Journal. Ese lugar le daba prioridad para comprar los chips más nuevos.

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Megaspeed es la compañía de Singapur que Estados Unidos investiga por el presunto contrabando de chips a China. Allí trabajaba Alice Huang, con quien Jensen Huang tuvo una de las relaciones que lo llevaron a renunciar. Nvidia dejó de venderle a Megaspeed en junio de 2025.

Este sábado, el Journal informó, citando a personas al tanto, que el equipo detrás de Megaspeed maneja ahora otra empresa, Novagate, que se presenta en su web como socia de Nvidia.

Según The Wall Street Journal, el equipo que manejaba Megaspeed opera ahora con otro nombre (Imagen ilustrativa Infobae)

En los primeros cinco meses de este año, Novagate recibió en Malasia al menos USD 300 millones en equipos con chips de Nvidia, según registros de envíos que vio el diario. La empresa no respondió.

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Esa nota no dice que Nvidia le venda en forma directa ni que sepa quién está detrás. Pero si esas fuentes tienen razón, el veto de 2025 alcanzó a un nombre y no a las personas.

Nvidia dice que tiene USD 390.000 millones en compras comprometidas

La empresa responde que nada cambió. El martes, la CEO interina Colette Kress les dijo a los analistas que todo sigue como siempre y que clientes y proveedores la respaldan “al 100%”. Recordó que Nvidia tiene compromisos de compra con sus proveedores por USD 390.000 millones.

Ese dato juega en contra de mi lectura. Nvidia sí firma contratos para asegurarse fábricas y memoria. Según recogió el Journal, el analista Patrick Moorhead, fundador de la consultora Moor Insights & Strategy, calcula que los acuerdos vigentes cubren al menos 18 meses. El riesgo, escribió, está en la próxima ronda: lo que no esté en papel.

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Musk pide que Huang vuelva y el directorio dice que no

Musk también apoya el pedido para que Huang regrese. El miércoles, en una conferencia de negocios, comparó la salida de Huang con echar a Michael Jordan del equipo en plena racha ganadora. El presidente Donald Trump pidió lo mismo el viernes. El directorio de Nvidia ya dijo que no piensa reincorporarlo.

En la misma conferencia, Satya Nadella, uno de los dos CEO que tuvo Microsoft después de Bill Gates, habló de los fundadores: “Son singulares, pero no son dioses”.

La palabra de Huang fue durante tres décadas el mejor activo de Nvidia. Nunca figuró en un balance, y se fue con él.