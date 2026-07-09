Todo lo que sabemos de ‘Dune: Parte 3′ a partir de su último tráiler: “La más personal, cargada de acción y la más oscura de la saga”

Tráiler oficial de la película 'Dune: Parte Tres' dirigida por Denis Villeneuve.

La película Dune: Parte Tres ha revelado un nuevo trailer que sitúa a Paul Atreides al borde de una caída moral sin retorno y refuerza el tono más oscuro del cierre de la trilogía de Denis Villeneuve, con estreno en cines el 18 de diciembre.

La nueva entrega transcurre 17 años después de Dune: Parte Dos y adapta elementos de la novela de Frank Herbert El mesías de Dune, y vuelve a contar con Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Javier Bardem y Anya Taylor-Joy en el reparto, con Robert Pattinson e Isaach de Bankolé entre las incorporaciones principales.

PUBLICIDAD

El avance más reciente, presentado en un evento global de Imax, la empresa especializada en tecnología cinematográfica y exhibición en gran formato, en Los Ángeles, Estados Unidos, y emitido también en ciudades como Londres, Berlín, Toronto, Ciudad de México y Abu Dabi, ofrece el avance más reciente a la película. Paul Atreides aparece ya no como el héroe ascendente de las dos primeras partes, sino como un emperador marcado por la violencia desatada tras su acceso al poder.

Una tercera parte más oscura

La ‘coprotagonista’, Zendaya, en el papel de Chani, verbaliza esa fractura desde el arranque. En el material difundido, recrimina a Paul haberle prometido que nunca tomaría el poder en su nombre, mientras el personaje de Jason Momoa, Duncan Idaho, le recuerda que el Lisan al-Gaib ha “conquistado la galaxia” y “destruido miles de mundos”.

PUBLICIDAD

Ese mismo intercambio deja una de las frases del avance. Cuando Paul pregunta a Duncan qué piensa de él, Idaho responde: “Creo que estás muy por encima de la redención”, dentro de una secuencia en la que el guerrero resucitado como ghola llega con una supuesta propuesta de paz destinada en realidad a destruir al emperador.

Zendaya en 'Dune: Parte Tres'

El nuevo antagonista también queda perfilado. Robert Pattinson interpreta a Scytale, un ‘cambiapieles’ que plantea atacar “el núcleo del poder imperial” y habla abiertamente de un “cambio de régimen”, una expresión que la princesa Irulan traduce sin rodeos como el asesinato de Paul. La respuesta del personaje de Florence Pugh es inmediata: “Idiota. Acabas de firmar nuestra sentencia de muerte”.

PUBLICIDAD

El trailer incluye además un vistazo a Anya Taylor-Joy como Alia Atreides, cubierta de sangre y gritando, y a los gemelos de Paul y Chani en brazos de sus padres. El cierre del clip deja otra de las imágenes del metraje: Chani invocando a un gusano de arena antes de lanzarse hacia un enemigo que no se ve en pantalla.

La pieza presentada ante seguidores y prensa también subraya el deterioro interior del protagonista. En una de las líneas de voz en off, Paul admite que el futuro “tiene una forma de hablarle”, pero añade que ya no puede ver lo que hay por delante. En otra escena afirma que no teme morir, aunque todavía no debe hacerlo.

PUBLICIDAD

Timothée Chalamet en 'Dune: Parte 3'

Denis Villeneuve ya había explicado que esta tercera entrega supone un cambio de tono respecto a las anteriores. Si la primera era más contemplativa y la segunda funcionaba como una película de guerra, la tercera será “más cargada de acción y más tensa”, además de la más personal de la trilogía por el peso emocional de la relación entre Paul y Chani.

Timothée Chalamet ha vinculado esa deriva moral al sentido original de la obra de Frank Herbert. Tras la presentación del trailer, el actor explicó que El mesías de Dune funciona como una advertencia sobre la influencia corruptora del poder y sobre lo que ocurre cuando la sociedad sigue ciegamente a líderes carismáticos. También destacó la importancia de Zendaya en esta fase de la historia y sostuvo que Villeneuve ha tomado aquí una de sus libertades creativas más amplias para unir mejor las líneas argumentales.

PUBLICIDAD

Una trilogía triunfadora

Las dos primeras películas de la saga han recaudado en conjunto 1.120 millones de dólares en la taquilla mundial y han sumado ocho Oscar a partir de 15 nominaciones.

Robert Pattinson se incorpora a 'Dune: Parte 3'

Warner Bros. y Legendary ya habían empezado a activar la campaña con nueve carteles de personajes difundidos el lunes. En ellos aparecen, entre otros, Chalamet, Zendaya, Pugh, Ferguson, Momoa, Pattinson, Taylor-Joy y de Bankolé, cuya incorporación al reparto como Farok había surgido como una de las novedades de ese material promocional.

PUBLICIDAD

La película se ha rodado, al menos en parte, con cámaras Imax. Antes de este nuevo avance ya se había informado de que Villeneuve filmó la producción el verano pasado, mientras el universo audiovisual de Dune seguía expandiéndose con la ‘precuela’ televisiva Dune: La profecía, ambientada 10.000 años antes del ascenso de Paul Atreides y estrenada en HBO y Max en noviembre.