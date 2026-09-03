Los hermanos Russo aseguran que no tenían un guion cerrado cuando comenzaron a rodar ‘Vengadores: Doomsday’: “Nos dejamos llevar por la improvisación”

Este tráiler de Marvel Studios presenta al Doctor Doom, como un personaje "roto" que anhela venganza (Marvel)

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En una reciente entrevista a la Associated Press, Joe y Anthony Russo han afirmado que Marvel dio luz verde al comienzo del rodaje de Vengadores: Doomsday sin que se tuviera un guion cien por cien cerrado de la película que llegará a las salas el próximo 18 de diciembre.

El director Joe Russo ha explicado que el equipo concibe el libreto como “un organismo vivo” y que su método de trabajo se apoya en la improvisación y en los ensayos, hasta el punto de incorporar aportaciones de los intérpretes cuando algunos se suman al proyecto solo unos días o semanas antes de filmar sus escenas.

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El regreso de los hermanos Russo a Marvel supone su primera gran superproducción del Universo Cinematográfico de Marvel desde Vengadores: Endgame. La vuelta no formaba parte del plan inicial para la siguiente película coral de los Vengadores, que iba a titularse The Kang Dynasty y a situar a Jonathan Majors como nuevo gran antagonista de la saga.

Una imagen de 'Avengers: Edgame'

Ese plan se rehizo después de la salida de Majors de Marvel por sus problemas legales tras ser acusado por agresión a su expareja. Fue entonces cuando los Russo se incorporaron al proyecto junto a Robert Downey Jr., que regresa al universo de la franquicia tras el final de Iron Man para debutar ahora como el villano Doctor Doom.

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La filosofía de los hermanos Russo

Joe Russo ha resumido esa filosofía con una idea central: “Siempre vemos el guion como algo que puede ir cambiando”. El codirector ha añadido que él y su hermano son directores “basados en la improvisación” y “basados en los ensayos”, y que les interesa comprobar qué aportan los actores a sus personajes.

En esa misma línea, han señalado que a veces no cuentan con algunos intérpretes hasta pocos días o pocas semanas antes del rodaje y que, en muchas ocasiones, es ahí donde “sucede la magia”. La publicación sitúa esas declaraciones en contraste con una práctica que Marvel arrastra desde hace años: iniciar producciones sin un libreto completamente terminado.

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Anthony Russo y Joe Russo en la presentación de 'Avengers: Doomsday' en la CinemaCon REUTERS/Caroline Brehman

Anthony Russo también ha explicado a la Associated Press cómo entienden su encaje en la maquinaria del estudio. “Lo que Joe y yo siempre hemos apreciado de nuestra colaboración con Marvel es esto: nuestro trabajo no consiste en responder por la totalidad del Universo Cinematográfico de Marvel”, ha afirmado. “Nos cruzamos con él de una manera muy específica. Y es en esa intersección donde las cosas tienen sentido para nosotros”.

Una visión contrapuesta a la de James Gunn

Frente a esa visión, el precedente más citado en Hollywood lo encarna James Gunn, ahora al frente de DC Studios. El director de la trilogía de Guardianes de la Galaxia prometió al asumir su nuevo cargo que no entraría en producción con películas de DC sin guiones finalizados.

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El año pasado en Rolling Stone, Gunn llegó a afirmar: “Sí creo que la razón por la que la industria del cine se está muriendo no es porque la gente no quiera ver películas. No es porque las pantallas de casa sean cada vez mejores. La razón número uno es que se están haciendo películas sin un guion terminado”.

James Gunn en el rodaje de 'Superman'

El responsable de DC Studios añadió entonces que la compañía había cancelado un proyecto porque el texto no conseguía alcanzar el nivel necesario. “Todo el mundo quería hacer la película. Había recibido luz verde, estaba lista para arrancar. El guion no estaba listo. Y yo no podía hacer una película si el guion no era bueno”, sostuvo.

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Qué promete ‘Vengadores: Doomsday’

Hace unas semanas se lanzó un avance de dos minutos de nuevo material que refuerza la dimensión coral de la cinta y anticipa un choque directo entre Doctor Doom y varias de las principales formaciones del estudio.

El vídeo fue presentado por Robert Downey Jr., Chris Evans y Hayley Atwell. En sus imágenes, Sue Storm, a quien interpreta Vanessa Kirby, advierte a un grupo de héroes sobre la amenaza del villano de Latveria mientras el montaje insiste en el aspecto de Doom.

“Sabía que estaba perdido”, dice Storm en el avance. “Pero no me di cuenta de que estaba roto”. Después, Reed Richards, encarnado por Pedro Pascal, se enfrenta a Doom entre escombros, antes de que Thor le espete: “Estarás suplicando por el infierno mucho antes de que yo te lo conceda”.

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El tráiler anticipa una batalla épica, con escenas donde Thor intenta frenar sin éxito el poder de Doom (Marvel)

La secuencia da un paso más cuando Thor intenta atacar con Rompetormentas y Doom bloquea el golpe antes de lanzarle un haz de energía verde. A continuación, el villano levanta un ejército de Centinelas, enemigos clásicos de los X-Men, y responde: “El infierno me responde a mí, porque yo soy Doom”.

La pieza repite en gran medida un avance proyectado el mes pasado en el panel Hall H de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego. El eje del filme es la alianza entre los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts y otros héroes para derrotar al personaje de Downey Jr.

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¿El reparto más grande de todos los tiempos?

El reparto reúne a una larga lista de nombres del universo Marvel. Vuelven Chris Evans como Steve Rogers o Capitán América, Chris Hemsworth como Thor, Paul Rudd como Ant-Man, Letitia Wright como Black Panther, Sebastian Stan como el Soldado de Invierno, Tom Hiddleston como Loki y Simu Liu como Shang-Chi.

También regresan los protagonistas de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos: Pedro Pascal como Mister Fantastic, Vanessa Kirby como Mujer Invisible, Joseph Quinn como Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como La Cosa.

Una imagen de lo que será 'Avengers: Doomsday', de los hermanos Russo

A ellos se suman integrantes de Thunderbolts, entre ellos Florence Pugh como Yelena Belova, David Harbour como Guardián Rojo, Lewis Pullman como El Vigía, Wyatt Russell como U.S. Agent y Hannah John-Kamen como Fantasma.

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Uno de los datos más destacados del reparto es el desembarco oficial en el Universo Cinematográfico de Marvel de varios actores de los antiguos X-Men de Fox tras la compra del estudio por Disney. Están Patrick Stewart como Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cíclope, Kelsey Grammer como Bestia, Rebecca Romijn como Mística, Alan Cumming como Rondador Nocturno y Channing Tatum como Gambito.