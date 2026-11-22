La justicia de Long Island condenó a Matthew Papile a una pena de entre 6 y 18 años de prisión por el choque fatal (Suffolk County)

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Un adolescente de Long Island, Nueva York fue condenado por sentencia indeterminada de entre 6 y 18 años de prisión por causar un accidente fatal mientras conducía drogado, a alta velocidad y transmitía en vivo por Instagram al volante de un automóvil robado, lo que le costó la vida a una mujer de 73 años y dejó gravemente herido a su hijo.

Matthew Papile, de 18 años y vecino de Port Jefferson, tenía 16 en el momento de los hechos. El 4 de mayo de 2024, conducía un SUV Land Rover LR2 azul del año 2008 que, según las autoridades, había robado esa misma mañana de una entrada de vehículos en Coram.

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Esa noche, con signos evidentes de intoxicación por marihuana, Papile manejaba en dirección este por Middle Country Road mientras transmitía su conducta temeraria en su cuenta de Instagram.

El choque mató a una abuela y dañó críticamente a su hijo

Poco después de las 21, el joven golpeó el lateral de un vehículo, no se detuvo y continuó acelerando y zigzagueando entre los carriles, cortando el paso a otros conductores. Minutos después, chocó de lleno contra la parte trasera de un Toyota Corolla de 1994 conducido por Marion Napolitano, una bisabuela de cuatro nietos que viajaba con su hijo James Miller, de 50 años, en el asiento del acompañante.

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El impacto arrojó el vehículo de Napolitano fuera de la calzada, contra un poste de electricidad y un árbol. El Land Rover giró sin control hasta detenerse en el carril central.

Napolitano fue trasladada al Hospital Universitario Stony Brook, donde fue declarada muerta. Miller sobrevivió, pero sufrió una lesión cerebral que requirió cirugía y con la que todavía lucha hoy, más de dos años después del choque.

La colisión provocó la muerte de Marion Napolitano y causó una lesión cerebral a su hijo James Miller (Newsday)

Detención de Papile y su prontuario desde 2021

Tras el impacto, Papile abandonó el vehículo e intentó escapar a pie. Tres personas que se encontraban en el lugar, entre ellas un agente del Departamento de Policía del Condado de Suffolk que estaba fuera de servicio, lo interceptaron y lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades.

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Los oficiales que acudieron a la escena observaron indicios de que el joven estaba bajo los efectos de sustancias. Papile admitió haber fumado marihuana y aceptó una extracción de sangre, cuyo análisis posterior confirmó la presencia de THC en su organismo.

El fiscal auxiliar Raymond Varuolo señaló ante el tribunal que Papile acumulaba un historial de conflictos con la ley desde 2021, que incluía robos, consumo de drogas y riñas. “Este acusado venía en un camino de destrucción desde 2021, que culminó en esa noche”, afirmó Varuolo, según recogió Newsday.

La magistrada actuante del Tribunal Supremo del estado, Karen Kerr, rechazó la solicitud de la defensa de juzgar a Papile como delincuente juvenil. “El impacto de este crimen se extiende mucho más allá de la colisión, y las consecuencias de tus acciones las sentirá esta familia cada día por el resto de sus vidas”, dijo Kerr antes de dictar la sentencia.

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El dolor de la familia afectada

Carrie Sabatino, hija de Napolitano, tomó la palabra durante la audiencia de sentencia celebrada en Central Islip. En una declaración leída por la fiscalía, describió el daño irreversible que el choque dejó en su familia.

“El trauma es irreal. Estoy en terapia actualmente. Me siento robada de poder ver a mi madre y de haberme despedido de ella. Se suponía que debía envejecer con nosotros, tomarnos de la mano y partir en paz. No puedo imaginar el terror que sintió en sus últimos momentos”, dijo, según Newsday.

Sabatino también habló del impacto sobre su hermano: “Mi hermano dependía de mi madre, y ahora tengo que ayudarlo a rehacer su vida. Quisiera haber podido tomarle la mano, compartir recuerdos con ella y tantas cosas que nos fueron arrebatadas. Es injusto. Pasaron un par de años y las consecuencias aún afectan a mi familia todos los días”.

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“Indefendible”, dijo el fiscal al momento de la condena

El fiscal del condado de Suffolk, Raymond Tierney, no escatimó palabras al valorar lo ocurrido. “La decisión de este acusado de conducir bajo los efectos de las drogas en un automóvil robado, mientras transmitía en vivo su imprudencia, es indefendible”, afirmó en declaraciones difundidas por NBC New York.

Los análisis de sangre realizados tras el arresto confirmaron que el joven tenía THC en su organismo (Newsday)

“Una mujer perdió la vida y otra víctima sufrió una lesión cerebral traumática como consecuencia directa de las acciones de Matthew Papile. La sentencia de hoy lo hace responsable de la devastación que causó”.

Papile, en una declaración leída por su abogado defensor Sean Dixon, con sede en Melville, expresó remordimiento.

“Lo siento y estoy arrepentido por mis actos. Pienso en ellos todos los días y en cómo podría haberlos evitado. Era joven y en ese momento no dimensioné el riesgo. Lo siento profundamente por lo que se perdió, y por eso prometo que cuando tenga otra oportunidad en la sociedad, seré más cuidadoso y mejor persona”, afirmó el joven. Además de la condena de prisión, Papile vio su licencia de conducir revocada.

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