El caso llegó a los tribunales de Alameda tras un ataque que ocurrió durante una jornada de visitas familiares supervisadas (Dublin Police)

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Una tarde de sábado de finales de septiembre, Jonathan McKinsey, de 40 años, terminó de jugar con sus tres hijos en un parque del Área de la Bahía de San Francisco, cargó un carrito hasta su camioneta y comenzó a guardar cosas.

Murió en el estacionamiento del Dublin Sports Grounds, en Dublin, California, acribillado en menos de un minuto.

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Lo que convirtió el crimen en noticia internacional fue quién apretó el gatillo: sus propios suegros, Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años.

La pareja fue detenida y acusada de homicidio con la circunstancia especial de emboscada premeditada por la fiscalía del Condado de Alameda. McKinsey era además director de ingeniería del área de juegos de The New York Times, donde supervisaba productos como Wordle.

McKinsey trabajaba en el área responsable de los juegos digitales de The New York Times y era padre de tres hijos (LinkedIn)

Cómo ocurrió el ataque

Los documentos judiciales revelan que Zhang, quien generalmente se desplazaba en bicicleta, rentó un automóvil el día previo al ataque. Chen condujo el vehículo hasta el parque cubriendo su cabello plateado con una peluca oscura. Ambos llevaban dos pistolas cargadas.

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La pareja aguardó en el estacionamiento hasta que McKinsey entregó a los niños a Candice Jang, su esposa separada e hija de los acusados, quien se alejó del lugar. Zhang disparó entonces una vez en la nuca a su yerno, que cayó al suelo, según las autoridades. Continuó disparando mientras la víctima yacía inmóvil.

Segundos después, Chen descendió del vehículo y también disparó contra McKinsey con una segunda arma. Tras el ataque, ambos miraron fijamente el cuerpo antes de retirarse, según lo recogido por una cámara de seguridad de una escuela ubicada frente al lugar.

El complejo deportivo de Dublin cuenta con canchas y espacios recreativos frecuentados por familias de la zona (AP Photo/Terry Chea)

Lo que encontraron los investigadores

Tras el arresto de la pareja, los investigadores hallaron en su apartamento de Dublin cuatro álbumes fotográficos en los que el rostro de McKinsey había sido recortado de varias imágenes.

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En al menos una fotografía, marcas de tinta negra señalaban su pecho y su ojo derecho, las mismas zonas donde fue alcanzado por los proyectiles, de acuerdo con la acusación.

En una entrevista policial con ayuda de un intérprete de mandarín, Zhang afirmó que había estado pensando en matar a McKinsey durante todo ese día, y que el día anterior había ido a un campo de tiro para practicar.

Según los documentos judiciales, le dijo a los detectives que creía que su yerno tenía “un alma oscura” y que había maltratado físicamente a sus nietos.

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Los investigadores reconstruyeron la secuencia del caso a partir de documentación judicial y elementos recolectados durante los operativos (WTOC-TV )

Quiénes son los acusados y cuál era su vínculo con la víctima

Zhang, metalurgista jubilado, emigró a Albuquerque desde China en 1985. Su esposa e hija se reunieron con él tres años después. En 2016, el matrimonio se trasladó al norte de California para estar cerca de Jang y su familia.

McKinsey y Jang, de 46 años, llevaban 15 años casados y tenían tres hijos en común al momento de su separación. Ambos se habían acusado mutuamente de maltrato verbal, físico y psicológico.

McKinsey, quien era un hombre transgénero, denunció ante instancias judiciales que Jang y sus suegros lo habían sometido a abusos por razón de su identidad.

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La muerte de McKinsey ocurrió en medio de un conflicto familiar que había derivado en denuncias y presentaciones judiciales (@Jon McKinsey)

La estrategia de la defensa

Los abogados defensores no niegan que la pareja disparó contra McKinsey, pero argumentan que actuaron por temor a su propia seguridad y a la de su hija y nietos.

Amy Cheng, defensora pública adjunta que representa a Zhang, sostuvo en un escrito judicial reciente que “el expediente judicial más amplio está repleto de hechos que respaldan tanto la legítima defensa como la defensa de terceros”, según The New York Times.

El abogado de Chen, Curtis Briggs, argumentó por su parte que su defendida no tenía visibilidad clara de lo que ocurría desde el asiento del conductor cuando Zhang disparaba, y que creyó ver a su marido doblado de dolor. Según Briggs, Chen salió del vehículo convencida de que McKinsey, a quien describió como “violento y peligroso”, estaba agrediendo a su esposo.

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Zhang fue diagnosticado con pérdida de memoria el año pasado. El abogado de Chen agregó que su codefendido se encontraba “en las garras de un grave deterioro mental” y que desarrolló una paranoia creciente hacia McKinsey.

Katharine Tinto, profesora clínica de derecho de la Universidad de California en Irvine, señaló que el resultado del caso podría depender del estado mental de los acusados al momento de los hechos.

“Lo que parece estar en el corazón de este caso es: qué tan culpables son estos padres, y cuál era su intención, cuál era su estado mental cuando realizaron estos actos”, indicó Tinto.

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Zhang y Chen permanecen detenidos sin fianza mientras avanza la causa penal en California (X: @henrykleeKTVU)

El estado del proceso judicial y las incógnitas que quedan abiertas

Zhang y Chen se declararon inocentes y permanecen detenidos sin posibilidad de fianza. Estaban citados a comparecer este lunes 23 de noviembre ante el tribunal de Alameda para una audiencia preliminar.

La oficina del fiscal del Condado de Alameda señaló que no haría declaraciones sobre un caso en curso. Los abogados de Zhang y Chen no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Hasta el momento, Jang no fue imputada. Los investigadores realizaron un allanamiento en su domicilio, pero ella declinó ser entrevistada. En una llamada grabada desde la cárcel, Chen le pidió a Jang que devolviera el auto rentado para evitar cargos adicionales por demora, y le insistió en que cuidara bien a los niños.

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Según los documentos judiciales citados por The New York Times, Chen también se disculpó con ella “por todo el estrés que le estoy causando”.