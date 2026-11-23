Netflix presenta el tráiler oficial de su miniserie "Orgullo y prejuicio", una adaptación creada por Dolly Alderton a partir de la novela de Jane Austen.

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Una de las historias de amor más adaptadas de la literatura vuelve a la pantalla con nuevas caras. Ya queda muy poco para que aterrice en Netflix la nueva adaptación de Pride and Prejudice (Orgullo y prejuicio), protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden en los papeles de Elizabeth Bennet y el señor Darcy.

La producción llega en medio de una ola de adaptaciones por el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen, lo que renueva el interés por sus novelas más célebres.

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La miniserie consta de seis episodios y se estrenará completa el 3 de diciembre. Está escrita en su totalidad por Dolly Alderton, autora de Everything I Know About Love, y dirigida por Euros Lyn, conocido por la serie Heartstopper.

De qué trata y quiénes la protagonizan

La historia sigue la trama original de Austen: cuando un grupo de solteros adinerados llega al vecindario, las cinco hermanas Bennet deben enfrentar el amor, la familia y las expectativas sociales para asegurar su futuro. Jane se enamora del encantador señor Bingley, mientras que Elizabeth choca con el orgulloso amigo de este, el señor Darcy.

Netflix describe esta versión como “fiel pero fresca” a la novela de 1813. “Orgullo y prejuicio es una historia tan atemporal por las emociones del libro: son tan pertinentes ahora como lo eran en 1812”, explicó Alderton en declaraciones recogidas por Tudum, la plataforma editorial de Netflix.

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Imágenes oficiales de 'Orgullo y prejuicio', con Olivia Colman como madre de las Bennet. (Netflix)

El reparto principal lo completan Olivia Colman como la señora Bennet, Rufus Sewell como el señor Bennet, Freya Mavor como Jane Bennet, Rhea Norwood como Lydia Bennet, y los debutantes Hopey Parish y Hollie Avery como Mary y Kitty Bennet, respectivamente.

Jamie Demetriou interpreta al señor Collins, Daryl McCormack al señor Bingley, Louis Partridge al señor Wickham, Siena Kelly a Caroline Bingley y Fiona Shaw a Lady Catherine de Bourgh.

Se suman al elenco Anjana Vasan, Sebastian Armesto, Rosie Cavaliero, Saffron Coomber, James Dryden, Justin Edwards, James Northcote, Eloise Webb e Isabella Sermon, esta última en el papel de Georgiana Darcy.

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La producción está a cargo de Lookout Point, con Alderton, Lyn, Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter como productores ejecutivos. Corrin suma, además, su primer crédito como productora ejecutiva. El rodaje tuvo lugar en Reino Unido desde julio de 2025, en locaciones de Londres, el Peak District y Rye.

Jack Lowden en la nueva adaptación de 'Orgullo y prejuicio' (Netflix).

Esta será la primera versión televisiva completa de la novela desde la miniserie de la BBC de 1995, protagonizada por Colin Firth y Jennifer Ehle, y la primera adaptación íntegra en pantalla desde el filme de 2005 dirigido por Joe Wright, con Keira Knightley y Matthew Macfadyen.

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Adaptaciones por el aniversario de Jane Austen

El estreno de Orgullo y prejuicio se enmarca en una serie de producciones que conmemoran los 250 años del nacimiento de Austen. Entre ellas, Focus Features estrenó el 16 de octubre una nueva versión de Sense and Sensibility (Sentido y sensibilidad), dirigida por Georgia Oakley y protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles como las hermanas Dashwood, con Caitríona Balfe y Fiona Shaw en el reparto. Se trata de la primera gran versión cinematográfica de esa novela desde el filme ganador del Oscar de 1995 dirigido por Ang Lee.

Daisy Edgar-Jones y George Mackay en la nueva adaptación de 'Sentido y sensibilidad'

También forma parte de esta oleada La otra hermana Bennet, producción de BritBox basada en la novela de Janice Hadlow, que reimagina a Mary Bennet, la hermana menos destacada de Orgullo y prejuicio, como protagonista de su propia historia romántica, con Ella Bruccoleri en el papel principal.

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A estos títulos se suma la revivificación de Clueless (Fuera de onda) en Peacock, la comedia de 1995 inspirada en Emma de Austen, con Alicia Silverstone retomando su papel de Cher Horowitz bajo la producción de Josh Schwartz y Stephanie Savage, creadores de The O.C. y Gossip Girl.

Entre los antecedentes recientes de adaptaciones de la autora británica también figuran Miss Austen (2025), miniserie de PBS Masterpiece centrada en Cassandra Austen, hermana de la escritora, con Keeley Hawes en el papel principal; Persuasión (2022), protagonizada por Dakota Johnson para Netflix; y Emma. (2020), dirigida por Autumn de Wilde y protagonizada por Anya Taylor-Joy, que obtuvo dos nominaciones al Oscar.

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