Estados Unidos

Christa Pike dice sentir "afinidad" con Lindsay Clancy a horas de convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años

La reclusa condenada a la inyección letal por un brutal crimen de 1995 comparó su situación con la madre de Massachusetts al denunciar que la justicia ignoró sus problemas psiquiátricos

Archivo 1998: A los 22 años y desde el corredor de la muerte, Christa Pike admite su culpa en una entrevista televisiva, pero rechaza la inyección letal: asegura que la cadena perpetua es el castigo justo para un crimen cometido entre tres personas. (Fuente: Fox Files)
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Christa Pike, de 50 años, condenada a muerte en Tennessee por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995, cuando tenía 18 años, declaró sentir “afinidad” con Lindsay Clancy, la mujer acusada por las muertes de sus tres hijos en Massachusetts cuyo juicio terminó sin veredicto.

Pike tiene una ejecución mediante inyección letal programada para este 30 de septiembre de 2026 en Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville, y realizó las declaraciones en una entrevista al periódico británico The Times.

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Pike declaró sentir afinidad hacia Lindsay Clancy debido a la falta de atención adecuada a la salud mental de las mujeres durante los procesos judiciales. (MAY MARTINEZ/SPECIAL TO THE NEWS SENTINEL)

La conexión que Pike estableció entre ambos casos parte de una misma interpretación: mujeres cuya salud mental, según su perspectiva, no recibió la atención adecuada durante el proceso judicial.

El caso de Clancy terminó en juicio nulo el 4 de septiembre de este año, luego de que el jurado no alcanzara un veredicto unánime sobre si ella era criminalmente responsable de las muertes de sus hijos. Ese desenlace procesal es el que Pike tomó como referencia para trazar el paralelo.

Qué dijo Christa Pike sobre Lindsay Clancy

Según informó The Times, los abogados de Pike la entrevistaron en persona en nombre del periódico el 24 de septiembre en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Nashville. Durante el encuentro, Pike describió su vínculo con el caso de Clancy con estas palabras: “Siento afinidad con Lindsay. Ambas somos mujeres que nos metimos en problemas por cuestiones exclusivamente femeninas”.

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Lindsay Clancy permanece internada en un centro psiquiátrico tras el hallazgo de sus tres hijos sin vida en su residencia de Duxbury. (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool via REUTERS)
Lindsay Clancy permanece internada en un centro psiquiátrico tras el hallazgo de sus tres hijos sin vida en su residencia de Duxbury. (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool via REUTERS)

Luego precisó una diferencia: “Sin embargo, hay algo que cambió: la conciencia sobre los problemas de las mujeres es muy distinta a la de cuando fui juzgada”. Pike también sostuvo que la evolución de la ciencia sobre el desarrollo cerebral podría haber incidido en la percepción que un jurado tendría hoy sobre su caso.

Sobre el resultado del proceso contra Clancy, Pike afirmó que le alegra que se haya declarado nulo el juicio y que ella esté recibiendo ayuda. “Hay muchas mujeres que no reciben la ayuda que necesitan: yo y otras”, declaró al periódico, en referencia a Clancy, quien se encuentra internada en un centro psiquiátrico.

El caso por el que Christa Pike fue condenada a muerte

El 12 de enero de 1995, Pike, su entonces novio Tadaryl Shipp y una tercera estudiante, Shadolla Peterson, llevaron a Colleen Slemmer, de 19 años, hasta una zona remota del campus agrícola de la Universidad de Tennessee, en Knoxville. Allí la torturaron y la asesinaron a golpes. Slemmer, al igual que Pike, era estudiante del programa Job Corps de esa ciudad.

Primer plano de una joven con cabello rubio rojizo rizado y flequillo, sonriendo y mirando al frente. Lleva pendientes y un top claro
Colleen Anne Slemmer, de 19 años, sonríe en un retrato antes de su asesinato a manos de Christa Pike en el centro Job Corps de Knoxville en 1995. (May Martinez)

Un tribunal declaró a Pike culpable de asesinato y conspiración para cometer asesinato. Shipp recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional; tenía 17 años al momento del crimen y no era elegible para la pena de muerte. Peterson fue condenada a seis años de libertad condicional tras declararse culpable como cómplice después de los hechos, según informó la Associated Press.

Los abogados de Pike argumentan que, al momento del crimen, su “cerebro inmaduro y traumatizado la hacía excepcionalmente vulnerable a los impulsos y a tomar decisiones extremadamente desacertadas”. La defensa alega que Pike sufrió traumas, abusos y problemas de salud mental no diagnosticados durante su infancia, factores que no fueron presentados en el juicio original.

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La defensa de Pike argumentó que el cerebro de la acusada era inmaduro y traumatizado al momento del delito a los 18 años de edad. (AP Photo/The Nashville Tennessean, Lisa Nipp)

Según documentos judiciales, si la ejecución se lleva adelante, Pike sería la única persona ejecutada en Tennessee en la era moderna por un delito cometido a los 18 años. De acuerdo con esos mismos documentos, más de 3.100 personas fueron condenadas por homicidio en primer grado en el estado.

De ese total, solo ocho tenían 18 años al momento del delito y recibieron pena de muerte. Las siete sentencias a muerte impuestas a hombres en circunstancias similares fueron posteriormente anuladas.

Qué recursos presentó la defensa de Pike antes de la ejecución

Los abogados de Pike solicitaron al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la condena por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lee rechazó la petición de clemencia y afirmó que, tras “deliberada consideración”, mantendrá la sentencia. El Tribunal Supremo de Tennessee también rechazó los recursos y se negó a suspender la ejecución.

El 25 de septiembre, la defensa presentó ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos una petición de certiorari, un recurso con el que solicitó que el máximo tribunal revisara el fallo de la justicia de Tennessee. En forma paralela, pidió la suspensión de la ejecución para impedir que se llevara a cabo mientras los jueces resuelven si tomarán el caso. Ambas instancias permanecían pendientes de resolución en la mañana de este 30 de septiembre.

De concretarse, la ejecución de Pike será la primera de una mujer en Tennessee en más de 200 años.

El caso por el que Lindsay Clancy fue juzgada

El 24 de enero de 2023, Patrick Clancy encontró en la casa familiar de Duxbury, Massachusetts, a sus tres hijos sin vida: Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses. Clancy no niega haber causado las muertes.

Lindsay Clancy mira a los miembros del jurado mientras el juez Sullivan les pedía que comenzaran las deliberaciones en el juicio por triple asesinato de la madre de Duxbury en el Tribunal Superior de Plymouth, el 3 de septiembre de 2026 (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool vía REUTERS/Foto de archivo)
Lindsay Clancy mira a los miembros del jurado mientras el juez Sullivan les pedía que comenzaran las deliberaciones en el juicio por triple asesinato de la madre de Duxbury en el Tribunal Superior de Plymouth, el 3 de septiembre de 2026 (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool vía REUTERS/Foto de archivo)

La defensa sostuvo que Lindsay Clancy padecía psicosis posparto, que pudo ser provocada o agravada por una sobredosis de medicamentos y por una atención de salud mental deficiente. Esos argumentos son de la parte defensora y no constituyen hechos probados. La fiscalía, por su parte, afirmó que Clancy actuó de manera deliberada y consciente.

Tras los hechos, Clancy intentó suicidarse al saltar por una ventana del segundo piso de la vivienda familiar y quedó paralizada de la cintura hacia abajo. Desde entonces permanece internada en un centro psiquiátrico.

Qué puede ocurrir con el nuevo juicio de Lindsay Clancy

Clancy compareció ante el Tribunal Superior del Condado de Plymouth el 29 de septiembre de 2026, la primera vez que enfrentó al tribunal desde que su juicio terminara en nulo.

El juez William F. Sullivan fijó el 2 de noviembre de 2026 como fecha para una nueva audiencia en la que se debatirán tres mociones clave: una solicitud de desestimación por doble incriminación, una investigación al jurado disidente y una orden de silencio pedida por la fiscalía.

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