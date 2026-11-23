Travel + Leisure seleccionó 7 destinos de playa destacados para 2027 por sus novedades hoteleras y eventos deportivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La combinación de nuevas aperturas hoteleras, grandes eventos deportivos y la recuperación de destinos afectados por catástrofes ubica a 7 destinos de playa entre los lugares a seguir en 2027, según la selección anual de Travel + Leisure.

Desde el Algarve portugués hasta la isla caribeña de Santa Lucía, las propuestas incluyen carreras de Fórmula 1, lanzamientos espaciales, festivales y desarrollos vinculados al bienestar.

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1. Algarve, Portugal

La franja costera de la región meridional portuguesa supera los 800 kilómetros de extensión (Wikimedia/Bruno Camadini)

El sur de Portugal mantiene su atractivo por sus más de 300 días de sol al año y una costa que supera los 800 kilómetros. En 2026, 86 playas de la región recibieron la Bandera Azul, distinción que evalúa parámetros de seguridad, calidad de agua y gestión ambiental.

En la primavera de 2027 está prevista la apertura del Conrad Meia Praia Algarve, cerca de Lagos. El establecimiento contará con club de playa, spa, piscinas y dos restaurantes. En junio, el Autódromo Internacional do Algarve, próximo a Portimão, volverá a recibir el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1, en una escala programada inicialmente por dos años.

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2. Cocoa Beach, Florida

La Costa Espacial de Florida se prepara para una temporada centrada en la misión Artemis III (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La Costa Espacial de Florida se prepara para una temporada marcada por la misión Artemis III de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Cocoa Beach ofrece una posición privilegiada para seguir los despegues desde la costa, una actividad que convive con excursiones para observar delfines y manatíes.

3. Gold Coast, Australia

La Gold Coast renueva su oferta de hospedaje en la costa oriental de Australia

La Gold Coast, en la costa oriental de Australia, atraviesa una etapa de renovación de su oferta de alojamiento. La zona, conocida por sus 71 kilómetros de playas y sus parques temáticos, espera la llegada de varios hoteles de alta gama.

El primer Andaz de Australia abrirá en Broadbeach entre fines de 2026 y comienzos de 2027. Poco después, el antiguo Palazzo Versace reabrirá bajo la marca LXR Hotels & Resorts. La ciudad también prevé nuevos complejos Ritz-Carlton y St. Regis para 2028.

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La región complementa el litoral con caminatas por el interior, encuentros con artistas indígenas, destilerías locales y salidas para nadar con ballenas o practicar snorkel con tortugas.

4. Lāhainā, Hawái

La reconstrucción de Lāhainā en la isla de Maui ingresa en la agenda turística para 2027 (Captura video)

La reconstrucción de Lāhainā, en la isla hawaiana de Maui, gana presencia en la agenda turística de 2027. Los incendios de agosto de 2023 destruyeron buena parte de la histórica localidad y causaron la muerte de más de un centenar de personas.

Front Street reabrió al tránsito en agosto de 2026 y los comercios del sector norte comenzaron a recibir nuevamente a visitantes. El mercado ʻUlu o Lele reúne a 17 pequeños negocios y ocho puestos gastronómicos móviles.

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También se retomaron las excursiones en barco desde el puerto, entre ellas los recorridos de avistamiento de ballenas durante el invierno. En febrero de 2027 volverá el Festival de Comida y Vino de Lāhainā, con actividades destinadas a acompañar la recuperación local.

5. Palm Beach, Florida

Palm Beach, West Palm Beach y Boca Ratón incrementan su oferta turística y gastronómica (REUTERS/Eric Lee)

La zona de Palm Beach, West Palm Beach y Boca Ratón continúa ampliando su propuesta de hoteles, gastronomía y ocio. El Vineta, edificio inaugurado en 1926, reabrirá como el primer establecimiento de Oetker Hotels en Estados Unidos, con 41 habitaciones.

El Golf Club at the Boca Raton concluirá una reforma valuada en USD 25 millones de su campo de 18 hoyos. En el Museo Flagler, la muestra “Gilded Age Jewelry: the Making of Modern Luxury” será una de las principales exposiciones de primavera.

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6. Santa Lucía

Santa Lucía busca posicionarse como destino de bienestar con una inversión de 1.300 millones de dólares a cargo de A’ila Resorts (Unsplash)

Santa Lucía espera consolidarse como un destino de bienestar con un proyecto de USD 1.300 millones impulsado por A’ila Resorts. El complejo médico TheLifeCo abrió en abril de 2026 y el plan contempla otros alojamientos, entre ellos A’ila Palm, orientado a familias, y A’ila Cove, destinado solo a adultos.

La iniciativa prevé 500 residencias vinculadas a programas de longevidad, 20 restaurantes, una marina y espacios gastronómicos frente al agua. La agenda anual incluye el Festival de Jazz y Artes de Santa Lucía durante la primavera y las celebraciones del Carnaval en verano.

7. Saint-Tropez y el sur de Francia

Saint-Tropez regresa al centro de la atención mundial a partir de la nueva entrega de la serie "The White Lotus"

La cuarta temporada de The White Lotus, rodada en parte en la Costa Azul, pondrá otra vez a Saint-Tropez y al sur de Francia en el centro de atención. Parte de la producción se filmó en el Château de La Messardière, hotel situado en un predio de 13 hectáreas.

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